Sana’a (AsiaNews) - Nei primi sette mesi dell’anno sono almeno 413 - ma i numeri reali potrebbero essere anche maggiori - i bambini morti a causa del morbillo in Yemen, a conferma di una situazione umanitaria tuttora critica nella nazione araba martoriata da una lunga guerra interna e per procura. Fonti locali di AsiaNews, dietro anonimato, confermano che “le condizioni” economiche, sanitarie e umanitarie restano “precarie” e la popolazione vive una “crisi dolorosa” che non sembra finire, nonostante i timidi tentativi della diplomazia internazionale di raggiungere una tregua.

“Al 31 luglio di quest’anno - spiega un rapporto dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) - il numero di casi sospetti di morbillo e rosolia nello Yemen ha raggiunto quota 34.300, mentre i decessi sono almeno 413”. Per gli esperti dell’agenzia delle Nazioni Unite specializzata in questioni sanitarie si tratta di cifre in rapido e progressivo peggioramento rispetto “ai 27mila casi e 220 decessi registrati in tutto il 2022”.

La diffusione di queste malattie potenzialmente letali - soprattutto in una realtà in cui la situazione a livello sanitario presenta numerose criticità - giunge in un contesto di forte deterioramento. Fra gli effetti legati al conflitto nello Yemen, spiega la nota Oms, si registra un grave “declino economico e bassi redditi, uno sfollamento unito al sovraffollamento nei centri di accoglienza, insieme a un sistema sanitario sovraccarico e a bassi tassi di immunizzazione”.

L’agenzia Onu lavora a stretto contatto con le autorità sanitarie locali e i partner internazionali, aggiunge, per “aumentare il sostegno alle campagne di vaccinazione di routine” che riguardano anche il morbillo, malattia virale altamente contagiosa che colpisce soprattutto i bambini. Essa provoca eruzioni cutanee dolorose, occhi irritati, febbre, rigidità muscolare e forte tosse in quanti contraggono il virus, con effetti più gravi nei soggetti debilitati o a rischio.

Il conflitto in Yemen è divampato nel 2014 come scontro interno fra ribelli Houthi filo-Teheran e governativi sostenuti dall’Arabia Saudita; col passare dei mesi si è inasprito trasformandosi in guerra aperta con l’intervento, nel marzo 2015, di Riyadh a capo di una coalizione di nazioni arabe e ha fatto registrare in questi anni quasi 400mila vittime. Secondo l‘Onu ha provocato la “peggiore crisi umanitaria al mondo”, sulla quale il Covid-19 ha sortito effetti “devastanti”; milioni di persone sono sull’orlo della fame e i bambini - 11mila morti nel conflitto - subiranno le conseguenze per decenni. Gli sfollati interni sono oltre tre milioni, la maggior parte vive in condizioni di estrema miseria, fame ed epidemie di varia natura, non ultima quella di colera.

In una realtà critica diventa fonte di ulteriore preoccupazione la scarsità di informazioni relative all’impatto dell’epidemia sulle donne in gravidanza, categoria ad alto rischio. Secondo stime Oms-Unicef relative alla copertura vaccinazione nazionale per il 2022, il 27% dei bambini sotto l’anno di età non è vaccinato per il morbillo e la rosolia. Arturo Pesigan, rappresentante Oms in Yemen, sottolinea che “la campagna di vaccinazione dovrebbe essere rivolta a tutti i bambini sotto i 10 anni, per essere completa ed efficace. Tuttavia, la carenza di fondi ha eroso il sostegno e limitato l’obiettivo ai bambini sotto i cinque anni, gruppo con tassi di mortalità più elevati”. Lo scorso anno l’agenzia Onu ha curato la vaccinazione di circa 913mila bambini da morbillo e rosolia, con un tasso di copertura al luglio 2023 del 65%. A settembre è prevista una campagna nazionale di prevenzione contro morbillo e rosolia che interesserà 1,2 milioni di bambini sotto i cinque anni.

(Foto Unhcr Yemen)