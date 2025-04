di Arundathie Abeysinghe

I palazzi di rappresentanza della capitale dello Sri Lanka, compresi quelli degli ex presidenti, versano in stato di abbandono e sono diventate focolai di insetti. Incide la decisione dei membri del governo del National People's Power di abitare gli alloggi privati. Istituita una commissione per valutare nuove modalità di intervento, mentre i vicini residenti denunciano gravi rischi sanitari e carenze nella manutenzione.

Colombo (AsiaNews) - In diverse residenze ministeriali (comprese quelle utilizzate dagli ex presidenti) prolificano le zanzare. Le case si stanno degradando anche perché termiti e topi si rifugiano nei vecchi edifici che hanno quasi 100 anni. I giardini delle strutture sono invasi da erbacce e i tetti e le grondaie sono pieni di foglie. Il governo ha nominato una commissione per studiare e formulare raccomandazioni in merito all'utilizzo delle ex residenze ministeriali, col fine di rilanciarle, dato che molte di esse rimangono sfitte e molte sono in stato di abbandono.

Il comitato comprende funzionari dell'Autorità per lo Sviluppo Urbano (UDA), del Ministero del Turismo, dell'Autorità per lo Sviluppo del Turismo dello Sri Lanka (SLTDA) e della Camera di Commercio. Alcune case sono sorvegliate dalle forze di sicurezza e dalla polizia. Tra le residenze non occupate ci sono quelle utilizzate dagli ex presidenti Maithripala Sirisena e Ranil Wickremesinghe. La maggior parte di questi edifici non utilizzati e trascurati sono diventati terreno fertile per la prolificazione di insetti, tra cui zanzare, a causa dell’acqua stagnante.

In una stradina secondaria di Wijerama Mawatha, a Colombo, sono presenti quattro residenze ufficiali di ex ministri abbandonate e non sottoposte a manutenzione. Attualmente, i pipistrelli si annidano all'interno di essi. Anche l’edificio del Ministero Buddha Sasana è in uno stato fatiscente. Un gran numero di blocchi di cemento è accatastato davanti la casa, mentre la legna è accatastata su un lato dell'edificio. Il muro di cinta si inclina su un lato mettendo in pericolo i residenti nelle case adiacenti e i pedoni.

Secondo l'ex Ministro dell’Agricoltura, Mahinda Amaraweera, e il Ministro del Lavoro e dell'Occupazione straniera, Manusha Nanayakkara, che hanno occupato le residenze in questione, "quando vengono lasciate inoccupate e senza manutenzione, le case iniziano a deteriorarsi, si formano termitai, appaiono crepe e aperture e i giardini diventano troppo rigogliosi, creando le condizioni ideali per la riproduzione delle zanzare”. Esse non sono utilizzate a seguito di una decisione politica dei membri del governo del National People's Power, ma vengono sorvegliate costantemente dall’esercito.

"La chiusura e il non utilizzo di vecchi edifici non è conservazione, ma apre la strada alla distruzione - aggiungono -. La conservazione avviene quando sono in uso. Gli edifici non dovrebbero essere semplicemente mantenuti e tenuti chiusi. Dovrebbero invece essere utilizzati per attività generatrici di reddito”. Visto che lo Stato non dispone di fondi sufficienti, la proposta sarebbe di “organizzare una partnership pubblico-privato (PPP) per provvedere alla manutenzione degli edifici. Il Governo può mantenere la proprietà degli edifici, mentre il settore privato può utilizzarli e curarne la manutenzione”.

Il Vice Ministro dello sviluppo urbano, dell'edilizia e dell'alloggio, T.B Sarath, aveva rivelato in un recente incontro con i media che “i ministri e i viceministri dell'attuale governo hanno preso la decisione politica di non utilizzare le sontuose residenze ufficiali. I ministri di Colombo risiedono nelle loro case, mentre alcuni ministri abitano negli alloggi dei membri del Parlamento a Madiwela, a Colombo. Le residenze ufficiali del Presidente, del Primo Ministro e del Presidente della Camera, pur essendo curate, non vengono occupate, ma utilizzate in veste ufficiale per ospitare riunioni”.

Nisal Saramasekara, Kamilini Sylvester e Samuel Ragunathan - alcuni dei residenti di Torrington Avenue e Wijerama Mawatha, Colombo, vicini alle residenze abbandonante - hanno spiegato ad AsiaNews di aver chiesto all'UDA “di liberare le proprietà invase dalla vegetazione, di rimuovere i rifiuti non degradabili, i luoghi di riproduzione delle zanzare e di garantire che i residenti non vengano infettati da Chikungunya, dengue e altre malattie”.

Altri residenti hanno rimproverato alle autorità di aver tardato la cura delle proprietà anche dopo la loro segnalazione. Le famiglie a basso reddito della zona hanno detto che l'unità di controllo dei parassiti del Comune di Colombo (CMC) ha effettuato la nebulizzazione e l'irrorazione di larvicidi per zanzare. Tuttavia, l'immondizia non è stata rimossa e il terreno non è stato ripulito. Come ha rivelato Y. Sanjeewa Francis, istruttore sanitario dell'unità di controllo dei parassiti della CMC, "la rimozione degli alberi e dei rifiuti dovrebbe essere effettuata dall'UDA. Con l'avvicinarsi della stagione dei monsoni, il numero di zanzare aumenterà. Per questo motivo, è essenziale distruggere le aree di riproduzione delle zanzare, soprattutto i siti di immondizia".