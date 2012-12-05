Milano (AsiaNews/Agenzie) - Il 1° giugno il governo cinese ha pubblicato un nuovo regolamento che rafforza in modo significativo il controllo sugli investimenti all’estero effettuati da soggetti cinesi. Le misure, che entreranno in vigore il 1° luglio, ampliano i poteri di supervisione dello Stato e integrano gli investimenti esteri nel più ampio sistema cinese di sicurezza nazionale, controllo delle esportazioni, gestione dei dati e tutela delle tecnologie strategiche.

La decisione arriva poche settimane dopo il caso Manus, una startup cinese di intelligenza artificiale la cui acquisizione da parte di Meta è stata contestata da Pechino. Secondo le autorità cinesi, l’operazione avrebbe violato norme sugli investimenti esteri, evidenziando la crescente attenzione del governo verso il trasferimento di asset tecnologici sensibili a soggetti stranieri.

Uno degli aspetti più importanti del nuovo regolamento è l’ampliamento della definizione di “investitore”. In passato le norme riguardavano principalmente imprese e organizzazioni con sede in Cina. Ora vengono inclusi esplicitamente anche i cittadini cinesi residenti. Chi effettua investimenti all’estero senza le necessarie autorizzazioni o procedure di registrazione può essere soggetto a sanzioni economiche e alla confisca dei profitti ottenuti illegalmente. Questa novità contribuisce a spiegare le recenti restrizioni imposte agli investitori privati che utilizzano broker stranieri per trasferire capitali fuori dal Paese.

Le nuove regole collegano inoltre direttamente gli investimenti esteri al sistema cinese di controllo delle esportazioni. Gli investitori non potranno trasferire all’estero beni, tecnologie, servizi o dati la cui esportazione sia vietata. Per i materiali classificati come “sensibili” sarà necessaria un’autorizzazione preventiva. Il divieto non riguarda solo il trasferimento fisico di tecnologia, ma anche forme indirette come l’invio di personale tecnico all’estero, programmi di formazione internazionale, consulenze transfrontaliere o l’impiego di lavoratori cinesi in altri Paesi. In questo modo il governo estende il proprio controllo anche sui flussi di conoscenze, competenze e capitale umano.

Un’altra disposizione fondamentale riguarda la sicurezza nazionale. Le autorità competenti potranno esaminare investimenti, acquisizioni, cessioni di asset o altre operazioni internazionali che potrebbero avere un impatto sulla sicurezza della Cina. Se un’operazione sarà ritenuta rischiosa, il governo potrà imporre modifiche, ordinare la vendita di partecipazioni o addirittura annullare investimenti già completati. Ciò crea nuovi rischi normativi per investitori e aziende operanti in settori strategici, in particolare tecnologia avanzata, dati e intelligenza artificiale.

Le norme limitano anche la collaborazione con autorità giudiziarie e regolatorie straniere. Aziende e cittadini cinesi coinvolti in contenziosi, arbitrati o indagini internazionali dovranno rispettare le leggi cinesi su segreti di Stato, sicurezza dei dati, protezione delle informazioni personali e controlli all’esportazione prima di fornire documenti o prove all’estero. In molti casi sarà necessario ottenere autorizzazioni governative preventive. Questo renderà più difficile per governi stranieri ottenere informazioni da società cinesi.

Un elemento particolarmente rilevante è l’estensione delle regole agli investimenti diretti a Hong Kong, Macao e Taiwan, salvo l’esistenza di normative specifiche. Per molti osservatori ciò rappresenta sia un segnale politico di sovranità sia una possibile limitazione del ruolo di Hong Kong come centro finanziario internazionale, nonostante molte aziende cinesi abbiano scelto negli ultimi anni di quotarsi lì per accedere a mercati dei capitali più aperti.

Le nuove disposizioni attribuiscono inoltre a Pechino strumenti di ritorsione contro Paesi che limitano gli investimenti cinesi. Se uno Stato straniero adotta sanzioni o restrizioni contro imprese cinesi, il governo cinese potrà vietare a società di quel Paese di investire o commerciare in Cina. In casi estremi potrà persino revocare visti e permessi di lavoro ai dipendenti stranieri coinvolti. Ad esempio, se gli Stati Uniti inserissero una società tecnologica cinese in una lista di sanzioni, Pechino potrebbe bloccare un’acquisizione da parte di un’azienda americana, anche se non direttamente collegata alla controversia.

Secondo diversi analisti, queste misure riflettono una crescente convinzione delle autorità cinesi che gli investimenti internazionali non siano soltanto una questione economica, ma anche uno strumento della competizione geopolitica. In una serie di domande e risposte diffuse per presentare la nuova normativa, funzionari del Ministero della Giustizia, della Commissione Nazionale per lo Sviluppo e le Riforme e del Ministero del Commercio hanno affermato che il regolamento risponde all’aumento dei rischi geopolitici e all’intensificarsi della concorrenza internazionale.

L’obiettivo dichiarato è proteggere la sovranità nazionale, la sicurezza e gli interessi di sviluppo della Cina. Inoltre, il governo ha sottolineato che il nuovo quadro normativo trasforma in legge pratiche di controllo che in passato erano applicate soprattutto attraverso direttive amministrative. In altre parole, misure prima temporanee o discrezionali diventano ora parte di un sistema giuridico stabile e permanente.

Nel complesso, il regolamento rappresenta un ulteriore passo verso l’integrazione tra politica economica, sicurezza nazionale e strategia geopolitica. Per le imprese e gli investitori cinesi diventerà sempre più difficile operare all’estero senza la supervisione dello Stato. Allo stesso tempo, la Cina rafforzerà gli strumenti legali per contrastare sanzioni occidentali, controllare l’uscita di capitali e preservare il proprio vantaggio in settori considerati strategici.

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