桃园监狱食品受欢迎销售良好

16/01/2017 - 中国 狱警对维权律师李春富严刑拷打将其逼疯 狱方强迫他每天服用“降压药”(但他没有血压高),他被长期被关在铁笼子里。他的亲属王峭岭的见证以及妻子毕丽萍的感谢信:“不要像我一样沉默和善良,因为会和我现在的下场一样。站出来,揭露天津警方的罪行,让它公布于众”!《China Change》要求就迫害人权律师(许多是基督徒)展开国际调查

by Wang Zhicheng



16/01/2017 - 埃及 科普特医生遭割喉、基督徒人心惶惶 by Loula Lahham

这是新年以来的第三起科普特基督徒被杀案。受害者是原籍艾斯尤特的巴撒姆·萨福阿特·扎吉。此前,米努夫省一对夫妇、亚历山大一名男子光天化日之下被杀。凶手高喊“真正伟大”

16/01/2017 - 吉尔吉斯斯坦 土耳其客机在比什凯克附近坠毁:至少三十二人丧生

从香港飞往伊斯坦布尔的客机可能因为天气恶劣坠毁。十五座民房被砸毁、睡梦中的居民举家被砸死。吉尔吉斯斯坦总统中断对中国访问回国处理空难

16/01/2017 - 印度 奥里萨邦退役军人皈依基督信仰:我为在耶稣基督内的信仰感到骄傲 by Santosh Digal

纳巴∙基索尔∙帕特拉是巴拉索尔教区的一名要理员。他出生在一个印度教家庭,和一名天主教徒结婚,并得益于妻子认识了基督信仰。在仁爱会司铎和修女们的精心关怀下,信仰的种子慢慢发芽,“我们应该辛勤的耕耘”

16/01/2017 - 台湾 光启社颁发无我服务奖:三十位改善边缘地区人生活状况人士获奖 by Xin Yage

光启社与亚洲新闻通讯社、中国台湾地区主教团联合推出这一奖项。这一奖项共分为社福、音乐、艺术、福传、教育、新移民福利、牧灵及公众服务等八个类别。教宗方济各喜欢“无我”,即“我不重要,但我所服务的人是重要的”

15/01/2017 - 梵蒂冈 教宗︰教会不是宣传自己,它宣告基督;教会不带来本身,它带来基督

在今天《三钟经》祈祷,教宗方济各说: "教会,在每个时代,被召叫去做洗者若翰所做的,就是向人们展示耶稣。”教宗警告说,"祸哉,祸哉教会,若它宣布自己,因为它会失去方针,而且它不知道自己要去哪里。" 关于世界移民和难民日献给民工子女,"它有必要采取一切可能的措施,以确保捍卫和保护移民儿童,以及融入社会。他向多族裔小区表示,希望他们将"在欢迎你们的城镇和平地生活,尊重他们的法律和传统,同时保持你们原来国家的文化。”教宗感谢移民迁徙办公室,并引述移民主保圣方济各沙勿略.卡布里尼(Frances Xavier Cabrini)的典范。

14/01/2017 - 哈萨克斯坦斯坦 - 俄罗斯 - 美国 莫斯科将邀请新的美国政府参与下一轮叙利亚和谈

克里姆林宫绕过美国总统奥巴马,他没有参与哈萨克斯坦斯坦首都会谈的背景工作。即将卸任政府告诉特朗普要尊重邀请。俄罗斯支持「尽可能广泛地代表各方」。安卡拉认为,美国的参与是必要的。

14/01/2017 - 梵蒂冈 教宗︰德兰修女是为所有对待不负责任的全球化的象征

教宗方济各出席「全球基金会」会议时,谴责"浪费文化"和"资本主义制度",一如若望·保禄二世在《百年》通谕(Centesimus Annus)。德兰修女重视"每个人的生命,未出生、被遗弃或被丢弃亦然"。对于全球化的"友情合作",我们要懂得"同情受苦者",并受教会的社会训导所带领。

14/01/2017 - 越南 - 梵蒂冈 响应教宗方济各的号召,西贡总教区呼吁提高对移民的牧灵关怀 by Thanh Thuy

几天前,胡志明市的天主教徒开始了一个专属移民周活动。 数千人参加了聚会、圆桌会议、研讨会并且服务。 西贡的总主教提到,移民是“教会的第一批传教士”。 一个修女告诉《亚洲新闻》,教区倡议提供提出问题和听取意见的机会。

14/01/2017 - 中国 李春富律师入狱18个月后出现严重的精神和身体创伤 by Wang Zhicheng

他是200名河北矿工和法轮功运动一些成员的代表律师。 他的哥哥,一个基督徒律师,是教会和政治异议人士的成员的法律代表。 警察威胁他如果他谈论他的情况,见其他人权律师或者那些正在为了他们的释放作斗争的妻子们,将会再次被捕入狱。 《China Change》组织呼吁对中国的酷刑和暴力进行国际调查。

14/01/2017 - 梵蒂冈 - 巴勒斯坦 - 以色列 教宗方济各接见巴勒斯坦领袖,驻教廷大使馆启用

友好、轻松会面进行了20分钟。阿巴斯说,教宗"热爱巴勒斯坦人民,热爱和平”。他希望其他国家跟随教廷,承认巴勒斯坦是"独立国"。他对于圣地表示关切。「中东和平会议」明天在巴黎开始。阿巴斯批评特朗普对耶路撒冷的声明。

14/01/2017 - 斯里兰卡 佛教徒毁坏一间教堂。基督徒继续在树下祈祷 by Melani Manel Perera

「基督之家」祈祷中心位于斯里兰卡西北部一个村庄。然而,宗教礼仪由其他地方的神职人员执行。1月5日,一个和尚和十几个暴徒攻击中心。后者「不接受一些家人改变宗教,也不认同他们通过祷告所得到的祝福。」

13/01/2017 - 梵蒂冈 教宗指出教会聆听青年人所“意识到的、他们的信仰,甚至疑问和批评”

二O一八年世界主教会议筹备文件发行之际,教宗方济各致函青年。世界主教会议的主题是“青年、信仰和圣召辨别”,将在网上推出调查问卷

13/01/2017 - 梵蒂冈 教宗指出追随耶稣并非易事但是美好的!总是要冒险、需要动起来

“追随耶稣,因为我们需要一些东西或者冒险追随耶稣。这意味着满怀信德地追随耶稣:这是信仰。把自己交给耶稣、坚信耶稣”

13/01/2017 - 中国 - 俄罗斯 – 韩国 北京和莫斯科联手抵制萨德、讨论“应对措施”

五月,两国进行了联合反导弹军事演习。预计今年还将再次重复

13/01/2017 - 中国 十二月出口下降、拭目以待特朗普

二O一六年,中国出口下降7.7%,创二OO九年以来最糟糕的记录。特朗普当选后,人民币贬值创二OO九年以来纪录

13/01/2017 - 菲律宾 - 梵蒂冈 慈悲大会:尊重权力、反对在打击毒品的斗争中大开杀戒



13/01/2017 - 巴基斯坦 拉合尔最高法院暂停执行一名精神分裂症患者死刑

因杀死一名警察同事,基扎尔·哈亚特于二OO三年被判处死刑。他患有精神分裂症,最高法院决定停止执行死刑。从二O一四年十二月至今,四百二十七人被处决

12/01/2017 - 缅甸 – 中国 政府军围剿克钦邦反叛势力数千平民流离失所 by Francis Khoo Thwe

至少四千人试图逃到中国境内。但北京当局采取抵制、驱赶政策。明爱和国际非政府组织指上演严重人道主义危机、要求停止暴力、帮助平民。内比都拒绝联合国特使访问交战地区

12/01/2017 - 美国 – 中国 候任国务卿就南中国海问题叫板中国

蒂勒森表示“中国在南海造岛以及在这些岛屿上部署军事武器的行为类似于俄罗斯夺取克里米亚,这是在夺取一些其他国家也提出了声索的领土”

12/01/2017 - 印度尼西亚 加里曼丹边远山区的福传,用传教战胜逆境 by Mathias Hariyadi

和吉大邦教区主教皮尤斯∙利亚阿纳∙普拉普蒂蒙席一起,我们走访了最边缘的团体。为了到达这些地方,需要辗转在车船、河流之间。现代世界的一切彻底改变了生态系统和传统的生活模式。主教指出:十分激动人心、振奋意志,渴望战胜“难以想象的”挑战

12/01/2017 - 梵蒂冈 教宗指出“我们的生活是一个今天:要么今天要么再也没有了”、明天将是永生

“今天是无法重复的:生活就是这样。心、敞开的心,向上主敞开的心,而不是封闭的、不是僵化的、不是坚硬的、不是不正常的、不是被罪诱惑的”

12/01/2017 - 也门 - 沙特阿拉伯 也门冲突造成一千四百名儿童死亡、两千多所学校被摧毁

这一令人痛心的统计数字中,还有两千一百四十名未成年人受伤。联合国儿童基金会指出,学校应该是“和平区”而不是攻击目标。再次呼吁保护孩子。也门少年儿童保护机构抗议沙特盟军空袭,谴责他们犯下了“战争罪行”

12/01/2017 - 中国 广州大学禁止教授批评中共

著名的中山大学下达《十不准》,旨在让教授“完善教学质量”。前三条是“不准非议宪法”、“不准非议中国共产党领导”、“不准传播宗教迷信”

11/01/2017 - 梵蒂冈 教宗指出:希望在永远也不会让人失望的天主内,而不是权势和财富的偶像

重要的是希望“能够给出真正有助于善度人生的答案、使你的生活有意义”。“如果把希望寄托在偶像上,便变成了和他们一样:空洞的形象偶象,有手不能动、有脚不能行、有喉不发声”。“我们,教会的人也是,会面临这种‘世俗化’的危险。应留在世界里,但要让自己免遭世界幻想的侵袭”

11/01/2017 - 中国 独身子女政策终结后中国应改善医院条件

新的《“十三五”卫生与健康规划》包括了儿童照料、学前和中小学教育、增加医务人员和医院床位

11/01/2017 - 菲律宾 杜特尔特总统宣布“全国圣经月”

主教“感谢总统对国人宗教意识的公正认同、感谢他认同圣经对完善国家的重要作用”

11/01/2017 - 韩国 截止到目前共有六千多人晋铎

其中五千零二十一人仍然善度圣召生活、五百六十人去世、四百四十人放弃铎职重返过去的生活

11/01/2017 - 印度 克什米尔地区暴动五个月损失二十二亿欧元

昨天,首次出版了克什米尔地区动乱五个月以来的经济损失调查报告。人员伤亡众所周知:大约一百人丧生、一万两千人受伤。旅游业暴跌;交通、手工制造和小型企业受挫。学生仅完成了教学计划的一半

11/01/2017 - 也门 – 沙特阿拉伯 沙特空袭击中学校:炸死五名平民、两名儿童

袭击发生在什叶派穆斯林胡塞反叛势力控制的尼赫姆地区。伤亡数字矛盾重重:地方消息来源称八人丧生、十五人受重伤。利雅得守口如瓶。也门一千六百多所学校因战争无法正常运转,两百万儿童失学

10/01/2017 - 斯里兰卡 基督徒记者遇害八年正义仍未得到伸张 by Melani Manel Perera

二OO九年,新闻记者拉桑塔·维克莱梅通杰在光天化日之下于上班途中被杀。生前,他是《星期日导报》主编,曾抨击前总统拉贾帕克萨的政府。但后者否认与其遇害有关