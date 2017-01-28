桃园监狱食品受欢迎销售良好

03/02/2017 - 中国 理查德·马德森：中国基督徒的创造性躲避爱国会的控制 控制诞生了地下教会的反控制。他们组织了各种方式，他们不是政府先验的敌人，而是配合社会发展。政府积极看待团体帮助婚姻稳定。习近平的新宗教活动法规或许将失败





03/02/2017 - 黎巴嫩 马罗尼团体将二O一七年定为殉道和殉道者年

二月九日将正式开启、二O一八年三月二日，即马罗尼团体首位宗主教主保之际结束。拉伊枢机表示：教会在中东各地饱受迫害煎熬。教宗方济各指出：当代殉道者比初期教会时代还要多

02/02/2017 - 日本 – 美国 电影《沉默》，背叛和殉道的喜乐 by Bernardo Cervellera

这部电影绝非是为背叛辩解。电影勇敢地揭示了有关天主的宗教问题，苦难、在冷漠时代的沉默。再次展示了殉道的现实意义。但缺乏日本圣人以及教会所有殉道者们见证的公教的喜乐。日本不是“沼泽”、既有迷惘也有皈依

02/02/2017 - 中国 理查德·马德森：中国基督徒还遭到了中共民族主义的迫害

马克思列宁主义垮台后，中共试图让人们接受其是汉文化捍卫者。基督信仰和伊斯兰被扣上了“外来宗教”的标签。与普世教会的关系受到怀疑，被视为“让中国政府垮台的联盟”。浙江的迫害

02/02/2017 - 美国 - 伊朗 伊朗试射导弹：华盛顿指责德黑兰制造不稳定

美国新政府与伊斯兰共和国首次交锋。美国总统国家安全事务助理弗林“警惕”伊朗的“邪恶行动”。还批评奥巴马未能回应德黑兰挑衅。伊朗外长驳斥：华盛顿不要为制造“新紧张局势”找借口

02/02/2017 - 美国 - 朝鲜 - 日本 五角大楼向金正恩宣战从而改善美国经济

北朝鲜试射可达美国本土的远程洲际导弹进入倒计时。韩国和日本已经受到北朝鲜导弹威胁。特朗普威胁，如果东京和首尔不增加国防开支将放弃与其结盟。马蒂斯和特朗普意在巩固加强美国军备。美国国防是世界上最强大的、最昂贵的。每年支出六千多亿美元、一百三十万现役军人

02/02/2017 - 梵蒂冈 教宗指出：修会会士们你们要伴随耶稣与祂的子民相遇

圣母献耶稣于主殿瞻礼，即第二十一届世界度献身生活者日之际，教宗勉励度献身的男女会士们逃离只为“幸存的诱惑”，因为只顾生存，会让“老年人”的梦想破灭。在我们正经历的多元文化转化中，重要的是“度献身生活的男女会士们要和耶稣一起融入到这些巨大变革的生活中、这些巨大变革的核心。根据各自神恩，传教是让我们牢记我们应邀在这具体的面团中做酵母”

01/02/2017 - 美国 - 中东 特朗普禁止七个穆斯林国旅客入境对基督徒无助 by Bernardo Cervellera

以“许多基督徒死在中东”为由冻结伊朗、伊拉克、叙利亚、也门、索马里、苏丹和利比亚七个穆斯林国家的签证。萨科枢机指出：带有偏见地看待基督徒，让基督徒被视为是被西方强权保护的。煽动西方和伊斯兰世界的战争是布什、奥巴马和特朗普的一贯政策

01/02/2017 - 梵蒂冈 教宗指出基督信仰的望德“不是可能会到来也可能不会的，而是肯定的事实”

“当每一次面对我们的死亡或者亲人的死亡时，我们会感到我们的信仰面临着考验。我们的所有疑问也就出现了”。“还有我们的复活以及已故亲人的复活，不是可能会到来或者不会到来的，而是一个肯定的事实。因为是奠定在基督复活内的。为此，希望意味着学会在等待中善度”信仰生活

01/02/2017 - 中国 访民等数千人在京被捕

寻求得到公正的人的希望与绝望。当局的压制：逮捕、殴打、关精神病院。人权活跃人士揭露：在政府黑监狱内遭到侵权、被失踪和可疑死亡

01/02/2017 - 中国 理查德·马德森：中国的宗教增长，所以应该予以监控

美国加州大学圣地亚哥分校教授（中文名：赵文词）解释中共宗教政策。三十年来，没有任何改变。习近平的新指示和邓小平如出一辙，但带有新的民族主义色彩。基督信仰和伊斯兰被视为“外来”宗教、受到怀疑

01/02/2017 - 中国 河南大里基督教堂遭强拆

政府派来的蒙面人来强拆时，基督徒被关。新教教堂沦为靶子，担心掀起全国性的侵权运动

01/02/2017 - 以色列 - 巴勒斯坦 以色列在占领区再建三千多所民居

特朗普执政不到两星期以来，特拉维夫政府第四次宣布此类决定。奥巴马执政期间占领区的移民定居点也有所增加。此举使巴勒斯坦建国无望

31/01/2017 - 梵蒂冈 – 老挝 万象主教：老挝是一个贫穷的教会、教宗方济各钟爱的教会 by Bernardo Cervellera

本社采访老挝首都万象宗座代牧区宗座代牧卡姆塞·维塔旺主教。一个饱受人力、物力资源缺乏困扰的教会；缺乏行动自由。克木族人的福传，迫切需要建造小堂、购买要理讲座的笔记本。“我们不需要轰轰烈烈的、大张旗鼓的东西……。这也是因为上主就出生在马槽内”。老挝殉道者封列真福

31/01/2017 - 欧盟 - 中国 欧盟要求中国交待维权律师遭受酷刑问题

发言人正式声明。谢燕益和李春富获释是“向前迈出的一步”。要求说明李和平、王全璋和谢阳案；释放仍被关押的维权律师和活跃人士

31/01/2017 - 梵蒂冈 教宗指出如果仰视耶稣我们将会发现祂“注视着我们所有人，但是一一注视着我们每个人”

耶稣“看着我们的大问题、我们的大喜乐，也看着我们的小事情。因为祂在我们身边。耶稣不害怕大事，但也会考虑到小事。耶稣就这样看着我们”。“我去，看着耶稣、向前走、注视着耶稣，会看到什么呢？会发现祂的目光在注视着我！这使我感到了巨大的惊喜。与耶稣相遇的惊喜。但我们不害怕！”

31/01/2017 - 印度 - 加拿大 格拉齐亚斯枢机：亚洲教会沉痛哀悼魁北克城遇难者 by Nirmala Carvalho



31/01/2017 - 加拿大- 伊斯兰 一大学生涉嫌制造魁北克清真寺恐怖袭击

二十七岁的阿莱桑德尔·毕松涅特在大学学习政治学和人类学，法国右翼民族主义及其代表人物勒庞的支持者。移民占加拿大人口的20%，但国内不存在宗教紧张状况。特鲁多总理：欢迎所有受迫害的人

30/01/2017 - 梵蒂冈 教宗强烈谴责魁北克城恐怖袭击

两人向正在晚祷的伊斯兰文化中心祈祷室疯狂射击。六人丧生、八人受伤，一些人伤势严重。“圣父教宗再次严正谴责造成许多痛苦的暴力；祈求天主赐予彼此相互尊重与和平恩典”

30/01/2017 - 马来西亚 马来不同民族欢度春节

全国三千万人口中共有一百七十万天主教徒。中国农历年之际，各民族按照各自的风俗习惯一起庆祝春节

30/01/2017 - 梵蒂冈 教宗指出殉道者是教会最大的力量、“今天的殉道者比初期教会时代还要多”

“媒体不会报道”，因为不会成为头条新闻吸引人们的注意力。“殉道者们用他们的牺牲、他们的见证、他们的磨难，还有献身、献出生命，为未来以及其它教会带来了基督徒”

30/01/2017 - 缅甸 仰光穆斯林人权律师、执政党顾问吴克尼遇害身亡

律师在机场被人枪击头部当场身亡。凶手是五十三岁的曼德拉省人季林，杀人动机不详。吴克尼是宪法专家、一九八八年抗议后一度被捕入狱。不久前，他曾公开抵制对罗兴亚族施暴

30/01/2017 - 美国 - 亚洲 全世界示威抗议特朗普移民政策

自一月二十七起，在至少三个月的时间里禁止也门、伊朗、利比亚、索马里、苏丹、叙利亚和伊拉克旅客入境美国。同时，在一百二十天时间里中止所有接纳难民计划。白宫前、美国各地机场举行示威游行。伊朗：特朗普的选择“是送给极端主义者的大礼”。诺贝尔和平奖得主玛拉拉·尤萨夫扎伊：美国彻底改变其接纳难民和移民的历史

30/01/2017 - 巴基斯坦 失踪的活动家教授回家

萨尔曼·海德尔于一月六在巴基斯坦首都伊斯兰堡失踪。此前，还有两名博主在拉合尔失踪；另一名失踪博主与家人取得了联系。“巴基斯坦全民进步联盟”主席没有任何消息

29/01/2017 - 梵蒂冈 教宗:"若我们的社会，能有更多神贫的人，那末分裂、冲突和争议便会减少"

"神贫的福有两个层面︰对物质和对天主而言。在物质方面，这种精神的贫困是严谨的︰不一定是交付一切，而是有能力尝到什么是必要的、分享；有能力更新每一天，欣赏祂的宽仁，不需要贪婪的消费文化︰当我越有，就越想拥有更多。"

28/01/2017 - 梵蒂冈【更新版】 教宗︰奉献生活者应该避开世俗化，提出福音的新鲜感

教宗关注度奉献生活的人数减少，世界已经由瞬息文化和金钱主导，使人忘记了"简单和朴素生活之美"。他呼吁要在成功文化之中，不惜代价要加强福传，需要回避世俗，但却保持"传教使命的力量"。

28/01/2017 - 叙利亚 - 俄罗斯 –土耳其 阿斯塔纳和谈后，莫斯科操纵成为叙利亚冲突的最高仲裁 by Pavel Felgenhauer

特朗普签署了两个行政命令，要"恐怖分子"远离美国。他优先接纳基督徒难民，暂停收容叙利亚人。在90天内，伊拉克人、伊朗人、索马里人、利比亚人、苏丹人和也门人，不准进入美国。伊朗总统通过拒绝墙做出回应。与此同时，关于叙利亚未来的会谈继续。对于最近的阿斯塔纳会谈，有一位专家的文篇值得参考。原载于「詹姆斯敦基金会」(Jamestown Foundation)。

28/01/2017 - 土库曼斯坦【更新版】 土库曼政府不停止镇压思想和宗教自由

当局否认，但以严厉监禁和酷刑来对付学者和宗教团体。在2016年下半年，至少两个穆斯林囚犯在最森严的奥沃达监狱死亡。耶兰耶夫(Lukman Yaylanov) 在2016年夏季死亡，可能因遭受酷刑。巴塔耶夫(Narkuly Baltayev)几个月后死亡。

28/01/2017 - 巴基斯坦 巴基斯坦禁止电视台主持人发表对失踪人权份子的仇恨言论

艾美亚.里亚圭.侯赛因(Aamir Liaquat Hussain)在《Bol TV》电视台上主持节目。过去，他一直是争论的焦点中心，例如: 把被遗弃的孩子给予无孩子的夫妇，同时反艾哈迈迪的伊斯兰激进份子。他的评论可以激起暴力行为，针对那些呼吁五个失踪的知识分子返家的声音。

28/01/2017 - 俄罗斯 俄罗斯的家庭暴力只成为非刑事化罪行

国家杜马(俄罗斯下议院)通过新立法例380-3条。现在等待上议院和普京总统的批准，但通常只是一个手续。家庭暴力的施虐者只会被罚款。人权份子抨击政府过于宽松。

28/01/2017 - 中国 在中国发现更多的抗生素抗性超级细菌

越来越多患者感染超级细菌，它们甚至可以抵御在极端情况下使用的最后手段的抗生素。 约1％的样品对粘菌素具有抗性。危险在于没有什么东西可用于治疗细菌感染，这是一种不能排除的远程情景。









