桃园监狱食品受欢迎销售良好

22 January 2017
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    • mediazioni e arbitrati, risoluzione alternativa delle controversie e servizi di mediazione e arbitrato
    21/01/2017 - 梵蒂冈

    教宗对教廷圣轮法院︰今天需要很大勇气结婚。教会必须给予支持
     

    在梵蒂冈司法年度开始时，教宗方济各呼吁，需要更大的努力去陪伴准备结婚的新人，在"爱与真理"之中结婚。不要放弃年轻夫妇很重要，但要"欢迎、陪伴和协助他们"。需要超越法律主义的教理讲授，以显示信德和盟约的价值。"短暂和临时成为主导文化，容易堕入破坏性的陷阱。"




    21/01/2017 - 梵蒂冈 - 美国

    教宗對特朗普說︰美国的伟大，视乎它关注贫穷多少

    教宗方济各赞扬"丰富的精神和道德价值观，塑造了美国人民的历史"，以及该国"承诺提升世界的人性尊严和自由"。关注"穷人、弃儿和那些有需要的人，像拉匝禄，站在我们的门前"。特朗普之前的各种祈祷的天主教、 新教、 犹太教代表宣誓。"美国第一"这个口号，将指导政治选择。政府受批评。中国的谨慎和台湾总统的热情。


    21/01/2017 - 黎巴嫩 - 欧盟

    黎巴嫩和欧洲的文化和政治任务

    黎巴嫩香柏之地可以帮助重新唤醒欧洲大陆，重新发现它被遗忘的宗教情操。没有它的基督徒根源记忆，没有愿景和和平愿望，没有什么伟大的事可能发生在欧洲，或它和世界之间。宗教层面对于与世界的南方的政治和文化对话很重要。教廷国务卿柏罗林枢机在达沃斯尝试干预现有情况。

     

    21/01/2017 - 沙特阿拉伯

    沙特大穆夫提反对电影和音乐会：堕落和不道德的根源

    谢赫阿卜杜勒·阿齐兹·谢赫，该国最高的宗教权威人士，反对鼓励性别混杂的娱乐形式。电影是「淫乱、淫秽、不道德和无神论者」，因为他们建立在「进口文化」。音乐会促进混乱、腐败的道德和价值观。他对公民和机构的呼吁：「不要打开这样的邪恶的门。」

    21/01/2017 - 沙特阿拉伯

    沙特大穆夫提反对电影和音乐会：堕落和不道德的根源

    谢赫阿卜杜勒·阿齐兹·谢赫，该国最高的宗教权威人士，反对鼓励性别混杂的娱乐形式。电影是「淫乱、淫秽、不道德和无神论者」，因为他们建立在「进口文化」。音乐会促进混乱、腐败的道德和价值观。他对公民和机构的呼吁：「不要打开这样的邪恶的门。」

    20/01/2017 - 越南

    河内镇压纪念西沙群岛牺牲战士示威

     by Mac Lam

    全国范围内实施逮捕和镇压行径：河内、胡志明市和乂安省。许多基督徒青年参加了示威游行。中国和越南达成协议，试图减缓南中国海紧张局势

    20/01/2017 - 印度

    巴尔瓦蒙席指出奥里萨邦印度教徒的暴力迫害促进了基督徒的合一、鲜血凝成的大公运动

     by Nirmala Carvalho

    二OO八年，印度教极端势力分子沉重打击了整个基督信仰教会。“基督的十字架是将我们结合在一起的证据、我们的信仰是有形可见的”。布班内斯瓦尔市选址建造基督教墓地。天主教的教育、医疗和社会服务不应歧视任何人，“包括那些迫害我们的人”

    20/01/2017 - 中国 - 美国

    特朗普时代：中美关系与战争危险

     by Wei Jingsheng

    特朗普即将正式就职之际，中共中宣部禁止所有记者“未经批准批评”其讲话或者动作。据魏京生分析，特朗普可能会强迫中国签署公平贸易协议，还会影响中国内部政治和司法改革。贸易战的假设

    20/01/2017 - 梵蒂冈

    教宗指出“改变人心、改变生活”，为了让自己只属于上主

    “当天主宽恕时，忘记”。“祂忘记，因为祂宽恕。面对悔改的心，祂宽恕、忘记——‘我要宽恕他们的过犯，不再记忆他们的罪恶’。但这也是邀请我们不要让上主想起我们的罪，也就是说别在犯罪了”

    20/01/2017 - 中国

    国家统计局宣布中国经济增长率为6.7%，但人为操纵数据过多

     by Wang Zhicheng

    国家统计局公布经济增长数字。国内消费增长10.4%，但多来自房地产、基础设施建设和信贷。辽宁省虚报数字，或许更加接近现实的涨幅是4%

    19/01/2017 - 台湾 –日本

    斯科尔塞塞的《沉默》：天主不会因为我们缺乏信仰感到奇怪

     by Xin Yage

    访台湾光启社财务主管，意大利籍副社长，耶稣会士蔡明隆神父。他是美国导演马丁∙斯科尔塞塞的挚友，还作为顾问与他合作过，直至在讲述十七世纪日本迫害基督徒的洪荒之作《沉默》中为他充当群众演员。导演和演员都是无偿工作的

    19/01/2017 - 中国 – 英国

    首趟中英货运列车从义乌抵达伦敦

    旅途全长一万两千公里、穿越九个国家、历经十八天。这是习近平“一带一路”计划组成部分，旨在更新和实践丝绸之路

    19/01/2017 - 中国 – 美国

    马云向中美贸易战说不，我们给特朗普一些时间

    阿里巴巴老板马云认为美国新总统有“开放的头脑”、“倾听的能力”。担心其“民粹”和“保护主义”风格。美国把全球化的钱都用来打仗了。建议美国中小企业通过阿里巴巴网出售产品：百万就业机会

    19/01/2017 - 梵蒂冈

    教宗指出基督信仰生活是一场斗争，因为天父把我们吸引向耶稣“但另一个却相反”

    为此，“耶稣来，是为了摧毁撒旦的！为了摧毁魔鬼对我们内心的影响”。“如果想向前，你就要斗争！感到心里在斗争，耶稣将取胜”。“让我们祈求上主，使我们成为懂得辨别自己内心究竟、选择好道路的基督徒，在这条道路上，天主把我们吸引向耶稣”

    18/01/2017 - 印度 - 也门

    印度教会为在也门被绑架失踪的慈幼会士汤姆神父祈祷

    主教团宣布一月二十一日和二十二日为慈幼会传教士早日获释祈祷。克里密斯枢机指出：“我们在焦虑和祈祷中期待着他获释的消息”；他“还活着、很安全”。慈幼会副会长表示：在困境中，祈祷是保持希望的根本所在

    18/01/2017 - 梵蒂冈

    教宗指出为基督徒合一祈祷周“使我们反思推动和解的基督之爱”

    教宗方济各谈到今天开始的为基督徒合一祈祷周，指出“共融、和解与合一是可能的。作为基督徒，我们肩负着传播这一信息的责任、我们应该用我们的生活见证”。“祈祷会推动人在希望内前进，黑暗的时刻就更应该多祈祷，这样也就有更多的希望”

    18/01/2017 - 中国

    维权律师李春富的悲惨遭遇仍在继续

     by Wang Qiaoling

    18/01/2017 - 中国

    辽宁省（和全中国）伪造经济数据

    国内生产总值涨幅高达23%。省政府官员为了升官在《人民日报》上刊登令人叹为观止的发展成果。国家统计局发出警告

    17/01/2017 - 梵蒂冈

    教宗强调不要“停滞不前”的基督徒、希望的勇气

    圣女玛尔大之家的弥撒圣祭中，教宗勉励大家走希望的道路，就像我们抓紧的“锚”。“满怀希望地生活，总是勇敢地向前看……，即便是在黑暗时刻”。“停滞不前的基督徒是自私的”

    17/01/2017 - 瑞士 – 中国

    习近平首次亮相达沃斯

    中国国家主席主持了达沃斯世界经济论坛开幕式，捍卫全球化和自由市场。中国的“保护主义”和“操纵”人民币。至少32人为西藏示威被捕

    17/01/2017 - 土耳其

    伊斯坦布尔新年恐怖袭击原凶乌兹别克斯坦吉哈德分子被捕

    警方逮捕了伊斯坦布尔“雷纳”夜总会新年恐怖袭击的主要嫌疑人。三十九人在这次袭击中丧生。当时，他在伊斯坦布尔远郊埃森尤特一个街区里，伊斯兰国的其他成员为其作掩护。土耳其当局对抓获恐怖分子感到满意，副总理表示“我们的反恐战争继续”

    17/01/2017 - 中国

    党员批评对毛泽东个人崇拜被革职

    石家庄市文化广电新闻出版局（版权局）副局长左春和被免职。他在微博上称毛泽东是“魔鬼”，在网上发表“错误言论”、“严重违反政治纪律”。任何人不得研究毛泽东和中共历史的敏感问题

    16/01/2017 - 巴基斯坦

    木尔坦荣休主教：腿部瘫痪并未能阻挡住我（视频）

     by Kamran Chaudhry

    安德烈∙弗兰西斯蒙席庆祝晋铎四十五周年，他盛赞为信仰斗争的基督徒们。一九九六年躲过了一次恐怖袭击；二O一三年遭遇交通事故不幸落下残疾。“但在我的生命里没有任何消极的东西”

    16/01/2017 - 越南 – 日本

    河内和东京重振反华海上合作

    日本将为越南提供六艘巡逻舰。两国合作计划中东京将资助河内十亿美元的国防开支、加强海上监控。安倍访越同越南总理、国家主席等高官会晤

    16/01/2017 - 印度

    奥里萨邦退役军人皈依基督信仰：我为在耶稣基督内的信仰感到骄傲

     by Santosh Digal

    纳巴∙基索尔∙帕特拉是巴拉索尔教区的一名要理员。他出生在一个印度教家庭，和一名天主教徒结婚，并得益于妻子认识了基督信仰。在仁爱会司铎和修女们的精心关怀下，信仰的种子慢慢发芽，“我们应该辛勤的耕耘”

    16/01/2017 - 埃及

    科普特医生遭割喉、基督徒人心惶惶

     by Loula Lahham

    这是新年以来的第三起科普特基督徒被杀案。受害者是原籍艾斯尤特的巴撒姆·萨福阿特·扎吉。此前，米努夫省一对夫妇、亚历山大一名男子光天化日之下被杀。凶手高喊“真正伟大”

    16/01/2017 - 中国

    狱警对维权律师李春富严刑拷打将其逼疯

     by Wang Zhicheng

    狱方强迫他每天服用“降压药”（但他没有血压高），他被长期被关在铁笼子里。他的亲属王峭岭的见证以及妻子毕丽萍的感谢信：“不要像我一样沉默和善良，因为会和我现在的下场一样。站出来，揭露天津警方的罪行，让它公布于众”！《China Change》要求就迫害人权律师（许多是基督徒）展开国际调查

    16/01/2017 - 台湾

    光启社颁发无我服务奖：三十位改善边缘地区人生活状况人士获奖

     by Xin Yage

    光启社与亚洲新闻通讯社、中国台湾地区主教团联合推出这一奖项。这一奖项共分为社福、音乐、艺术、福传、教育、新移民福利、牧灵及公众服务等八个类别。教宗方济各喜欢“无我”，即“我不重要，但我所服务的人是重要的”

    16/01/2017 - 吉尔吉斯斯坦

    土耳其客机在比什凯克附近坠毁：至少三十二人丧生

    从香港飞往伊斯坦布尔的客机可能因为天气恶劣坠毁。十五座民房被砸毁、睡梦中的居民举家被砸死。吉尔吉斯斯坦总统中断对中国访问回国处理空难

    15/01/2017 - 梵蒂冈

    教宗︰教会不是宣传自己，它宣告基督；教会不带来本身，它带来基督

    在今天《三钟经》祈祷，教宗方济各说: "教会，在每个时代，被召叫去做洗者若翰所做的，就是向人们展示耶稣。”教宗警告说，"祸哉，祸哉教会，若它宣布自己，因为它会失去方针，而且它不知道自己要去哪里。" 关于世界移民和难民日献给民工子女，"它有必要采取一切可能的措施，以确保捍卫和保护移民儿童，以及融入社会。他向多族裔小区表示，希望他们将"在欢迎你们的城镇和平地生活，尊重他们的法律和传统，同时保持你们原来国家的文化。”教宗感谢移民迁徙办公室，并引述移民主保圣方济各沙勿略.卡布里尼(Frances Xavier Cabrini)的典范。

    14/01/2017 - 哈萨克斯坦斯坦 - 俄罗斯 - 美国

    莫斯科将邀请新的美国政府参与下一轮叙利亚和谈

    克里姆林宫绕过美国总统奥巴马，他没有参与哈萨克斯坦斯坦首都会谈的背景工作。即将卸任政府告诉特朗普要尊重邀请。俄罗斯支持「尽可能广泛地代表各方」。安卡拉认为，美国的参与是必要的。

     





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