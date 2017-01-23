桃园监狱食品受欢迎销售良好

29/01/2017 - 梵蒂冈 教宗:"若我们的社会，能有更多神贫的人，那末分裂、冲突和争议便会减少" "神贫的福有两个层面︰对物质和对天主而言。在物质方面，这种精神的贫困是严谨的︰不一定是交付一切，而是有能力尝到什么是必要的、分享；有能力更新每一天，欣赏祂的宽仁，不需要贪婪的消费文化︰当我越有，就越想拥有更多。"





28/01/2017 - 梵蒂冈【更新版】 教宗︰奉献生活者应该避开世俗化，提出福音的新鲜感

教宗关注度奉献生活的人数减少，世界已经由瞬息文化和金钱主导，使人忘记了"简单和朴素生活之美"。他呼吁要在成功文化之中，不惜代价要加强福传，需要回避世俗，但却保持"传教使命的力量"。

28/01/2017 - 叙利亚 - 俄罗斯 –土耳其 阿斯塔纳和谈后，莫斯科操纵成为叙利亚冲突的最高仲裁 by Pavel Felgenhauer

特朗普签署了两个行政命令，要"恐怖分子"远离美国。他优先接纳基督徒难民，暂停收容叙利亚人。在90天内，伊拉克人、伊朗人、索马里人、利比亚人、苏丹人和也门人，不准进入美国。伊朗总统通过拒绝墙做出回应。与此同时，关于叙利亚未来的会谈继续。对于最近的阿斯塔纳会谈，有一位专家的文篇值得参考。原载于「詹姆斯敦基金会」(Jamestown Foundation)。

28/01/2017 - 土库曼斯坦【更新版】 土库曼政府不停止镇压思想和宗教自由

当局否认，但以严厉监禁和酷刑来对付学者和宗教团体。在2016年下半年，至少两个穆斯林囚犯在最森严的奥沃达监狱死亡。耶兰耶夫(Lukman Yaylanov) 在2016年夏季死亡，可能因遭受酷刑。巴塔耶夫(Narkuly Baltayev)几个月后死亡。

28/01/2017 - 巴基斯坦 巴基斯坦禁止电视台主持人发表对失踪人权份子的仇恨言论

艾美亚.里亚圭.侯赛因(Aamir Liaquat Hussain)在《Bol TV》电视台上主持节目。过去，他一直是争论的焦点中心，例如: 把被遗弃的孩子给予无孩子的夫妇，同时反艾哈迈迪的伊斯兰激进份子。他的评论可以激起暴力行为，针对那些呼吁五个失踪的知识分子返家的声音。

28/01/2017 - 俄罗斯 俄罗斯的家庭暴力只成为非刑事化罪行

国家杜马(俄罗斯下议院)通过新立法例380-3条。现在等待上议院和普京总统的批准，但通常只是一个手续。家庭暴力的施虐者只会被罚款。人权份子抨击政府过于宽松。

28/01/2017 - 中国 在中国发现更多的抗生素抗性超级细菌

越来越多患者感染超级细菌，它们甚至可以抵御在极端情况下使用的最后手段的抗生素。 约1％的样品对粘菌素具有抗性。危险在于没有什么东西可用于治疗细菌感染，这是一种不能排除的远程情景。

27/01/2017 - 梵蒂冈 教宗指出“所有教会传统”的殉道者召唤着基督徒完全合一

接见天主教和东方东正教会神学对话国际混合委员会成员时，教宗强调了极端主义和原教旨主义在“贫困、非正义和社会排斥”的情况下找到了滋生的沃土，还有“部分人的利益所需，而且常常是外来势力的利益”

27/01/2017 - 中国 北京捍卫货物的自由交流但不是思想

支持市场经济和经济改革的“北京天则经济研究所”网站被封杀。官方说法是：不具备发表文章的合法手续。其创建人茅于轼因否定毛泽东以及中共历史人物遭到抨击

27/01/2017 - 梵蒂冈 教宗指出害怕一切是让基督徒瘫痪的罪

祈求“上主让我们在记忆中成长、让我们在希望中成长、每天给我们勇气和耐心、使我们摆脱使我们胆怯和害怕一切的东西”

27/01/2017 - 沙特阿拉伯 活跃人士因与外籍记者“有联系”被判刑

四十岁的纳蒂赫尔·埃尔-马吉德在专门审理恐怖主义罪行的特别法院受审。他已经于二O一一年被捕、被判刑。人权活跃人士和组织社团揭露沙特“加强镇压运动”。联合国专家：正在上演一场针对网民的“严密监控”

27/01/2017 - 中国 近三十亿人踏上过年回家路 by Wang Zhicheng

一年一度世界上最大规模的人员流动，二十五亿人踏上旅途：三亿五千万人乘火车、“近”五千万人乘飞机。绝大部分是民工，他们背井离乡到城市打工，只有农历年才能回家与亲人团聚。鸡年十分吉祥，因为金鸡报晓驱赶邪恶

26/01/2017 - 巴基斯坦 费萨拉巴德的穆斯林不能从事清洁工工作，教会谴责（照片） by Kamran Chaudhry

负责市容的清洁公司发布了禁止雇佣穆斯林通知。对参加应试人员的其它要求：本市居民、身体健康。正义与和平委员会指这是歧视。市内最卑微的工作都是基督徒在做。公共机构中非穆斯林的位置仅占5%

26/01/2017 - 斯里兰卡 新闻从业人员再度经历黑色的一月 by Melani Manel Perera

斯里兰卡新闻记者和活跃人士纪念二O一O年一月二十四日失踪至今的同行普拉基斯∙埃克纳里格多。拉贾帕克塞获胜的选举中，埃克纳里格多曾支持其对手丰塞卡。他的妻子严厉抨击军人与现总统斯利塞纳之间可能存在的相互包庇

26/01/2017 - 中国 韩东方：辞退、逮捕和监禁无法遏制中国的劳工们 by Han Dongfang

中国各地工潮风起云涌。习近平对全总提出的要求。“和过去不一样了，压制是没有用的”。《中国劳工通讯》主编的分析

26/01/2017 - 中国 - 梵蒂冈 上海教区马达钦辅理主教重返爱国会，但是“司铎”身份、教友痛心 by Lorenzo Bai

出席上海市爱国会和天主教教务委员会的联合会议时被取消了主教头衔，被称为“马达钦神父”。对圣座而言，他永远都是主教。许多教友认为这一步将会进一步分裂教会。一些人也表示，一个政府控制之下的教会除此之外被无选择。许多人仍然高度赞赏马达钦主教的勇气

26/01/2017 - 印度 印度国庆：分离势力在阿萨姆邦和马尼普尔制造九起炸弹爆炸



26/01/2017 - 香港 – 亚洲 特朗普效应：道琼斯超过两万点后亚洲股市飙升

港市、沪市、深市以及东京、首尔均呈涨势。道琼斯指数历史上首次突破两万点。特朗普承诺的基础设施建设、减税、任命经济界和商界人士入阁激发了乐观主义

25/01/2017 - 梵蒂冈 教宗强调“在基督内和解不能没有牺牲”

为基督徒合一祈祷周闭幕式上，教宗指出“当我们懂得承认对方的付出时，才能实现基督徒之间的真正和解。我们将有能力，谦逊和服从地彼此学习，不再等着对方先向我们学习”。“让我们特别牢记新教改革五百周年纪念”

25/01/2017 - 亚洲 “国际透明”揭露亚洲反腐不得利

世界上最腐败国家中绝大部分局势艰难复杂。柬埔寨、泰国的腐败增加；阿富汗略有改善；北朝鲜和叙利亚排名最后。中国被观察中：政府大肆宣扬的反腐斗争效果不大

25/01/2017 - 梵蒂冈 教宗指出“不是我们教给天主该做什么”

周三例行公开接见中，教宗方济各指出不能给天主提条件，而应相信天主；懂得这意味着“不带任何苛求地进入天主的计划，也是接受祂的救恩、祂用不同于我们想要的方式给我们的帮助”

25/01/2017 - 以色列 – 巴勒斯坦 – 联合国 以欲在占领区再建定居点、联合国谴责

特拉维夫政府宣布将建成两千五百所新住房。近年来，此类扩张计划规模日益庞大。巴勒斯坦严正谴责、联合国反对：“单边行动”遏制和平以及建立两国的解决办法。白宫不作置评，表明“重新接近”以色列意愿

25/01/2017 - 中国 严刑拷打逼迫维权律师招供 by Wang Zhicheng

大约三百名被捕或者被拘留的律师中，百分之五十是天主教徒或者新教徒。电击、殴打、威胁、禁止饮水等手段逼迫他们承认“阴谋危害国家安全”。他们的妻子也遭到了威胁

24/01/2017 - 美国 - 中国 白宫：北京停止在南中国海的“帝国主义”政策

中国媒体指此类说法相当于“下战书”。专家担心“危险升级”。中国驻美国大使馆没有发表任何评论

24/01/2017 - 美国 - 中国 特朗普禁止联邦政府资助支持堕胎的国际非政府组织

禁止联邦政府资助支持堕胎的国际非政府组织。活跃人士女权无疆界组织负责人瑞洁为总统历史性决定欢欣鼓舞。指责国际计划生育组织及其马尔萨斯政策。多兰枢机赞赏

24/01/2017 - 梵蒂冈 教宗指出：给我们的时代提供“喜讯逻辑的讲述”

教宗方济各发表第五十一届世界社会传播日文告《不要害怕！因为我同你在一起》（依43，5）。在我们的时代传播希望和信心。“用信仰，让圣神引导的人，便成为有能力在天主与人之间的各种事务中辨别的人，在这个世界的灾难景况中认得出祂正在完成救恩历史”

24/01/2017 - 梵蒂冈 教宗指出回应天主召叫，有时也可以和天主生气，但一定是真诚的

因为害怕上主而藏起来的亚当之后，天主开始召叫男男女女、听他们回应说“我在这里。我愿意、我愿意”……。天主“喜欢和我们讨论”。“祂喜欢，当你和祂发脾气时、当着祂的面说出你的想法，因为祂是天父！但这也是‘我在这里’”

24/01/2017 - 美国 - 亚洲 特朗普签署文件美国正式退出《跨太平洋伙伴关系协定》、对中国的影响

美国新总统的这一决定得到了民主党人桑德斯的支持：这一协定是个“灾难”、是以“百万美国人的就业”为代价的。共和党人约翰·麦凯恩：美国退出协定将空间拱手让给中国的霸权主义。特朗普还削减了推动堕胎的国际组织资金

23/01/2017 - 印度 – 也门 无论天主教徒与否共同为汤姆神父获释祈祷 by Nirmala Carvalho

印度主教团指定的为在也门被绑架的慈幼会士汤姆神父获释祈祷日得到了积极响应，许多新教团体参与。托马斯∙雅各伯牧师表示，“我们为他早日安全回家祈祷”。百余教友在特里凡得琅圣母玛利亚主教座堂组织烛光祈祷

23/01/2017 - 埃及 - 伊斯兰 塞西总统宣布将建成埃及最大的教堂 by Loula Lahham

埃及总统向埃及科普特东正教会宗主教塔瓦德罗斯二世做出了承诺。伊斯兰法律研究中心捍卫基督徒在穆斯林国家建造圣堂的权利。但是，科普特信徒在社会中仍然受到歧视

23/01/2017 - 中国 二孩儿政策：过去一年新出生一千八百多万名婴儿但问题仍然存在

二O一六年，中国出生率比上年同期增加了11.5%。总之，养儿育女的费用以及中产阶层家庭收入低等因素，无法遏制人口老化









