桃园监狱食品受欢迎销售良好

05/02/2017 - 梵蒂冈 教宗指出沿着圣女德勒撒的足迹捍卫生命、抵制各种抛弃的逻辑和出生率下降 三钟经祈祷中,教宗强调与意大利主教们一起捍卫生命。“每一个生命都是神圣的”!“无论是即将出生的孩子还是濒临死亡的人”。基督徒应“在各自的日常生活环境中做光和盐”。“远离被自私主义、嫉妒和诽谤的病菌传染”。我们的团体应该重新成为“接纳、团结互助与和解的场所”





04/02/2017 - 伊拉克 摩苏尔进攻到最后阶段。联合国:25万人可以由西部逃亡

联合国难民事务高级专员发言人表示担心大规模难民外逃。至少有6万6千人涌向难民营。该机构开设了七个营地,并正在建造两个。外界对于从Hawija地区逃离的人们有另外关注:「他们有被绑架或炸毁我们的风险。」

04/02/2017 - 泰国 - 缅甸 曼谷和奈比多恢复合作:签署了18份新的谅解备忘录

今次合作的目标是增加「泰国企业家在缅甸的投资」。16宗是私营部门,2宗政府级(土瓦和渔业)。加强中小企业,确保可持续发展。计划为鞋厂和数码部门的发展。

04/02/2017 - 印度 印度明爱主管︰人力资源投资是加强工业发展的先决条件 by Nirmala Carvalho

德索萨神父评论2017-2018年印度联邦财政预算案,它拨出更多款项在基础设施和农村地区。天主教教会的社会服务机构主任指出,预算案有一些不足之处,政府需要拨出更多款项于农业、保护妇女,以及种姓、部落和少数社群的发展。

04/02/2017 - 蒙古 蒙古5.8亿美元政府债劵3月到期;公众合力支付

该国陷入经济危机,因为外国投资陷于崩溃,与中国贸易放缓,原材料价格低廉。蒙古货币图格里克,在过去一年损失其价值近四分之一。

04/02/2017 - 西藏 - 中国 被监禁四年半的藏族歌手普尔雄获释

一度逃跑,二O一二年被逮捕。藏人为这名写过许多赞颂达赖歌曲的歌手获释欢呼。另一名喇嘛也获释

04/02/2017 - 梵蒂冈【更新版】 教宗︰应该拒绝只把钱视为神并摈弃弱者的资本主义

经济社会体系的规则,应改变为"促进共融”的经济体,使它"给予生命,能够分享,包括使用利润来创造共融,惠及穷者。逃税"是非法行为,否认互相照顾的生活基本法”。

03/02/2017 - 中国 理查德·马德森:中国基督徒的创造性躲避爱国会的控制

控制诞生了地下教会的反控制。他们组织了各种方式,他们不是政府先验的敌人,而是配合社会发展。政府积极看待团体帮助婚姻稳定。习近平的新宗教活动法规或许将失败

03/02/2017 - 黎巴嫩 马罗尼团体将二O一七年定为殉道和殉道者年

二月九日将正式开启、二O一八年三月二日,即马罗尼团体首位宗主教主保之际结束。拉伊枢机表示:教会在中东各地饱受迫害煎熬。教宗方济各指出:当代殉道者比初期教会时代还要多

02/02/2017 - 日本 – 美国 电影《沉默》,背叛和殉道的喜乐 by Bernardo Cervellera

这部电影绝非是为背叛辩解。电影勇敢地揭示了有关天主的宗教问题,苦难、在冷漠时代的沉默。再次展示了殉道的现实意义。但缺乏日本圣人以及教会所有殉道者们见证的公教的喜乐。日本不是“沼泽”、既有迷惘也有皈依

02/02/2017 - 中国 理查德·马德森:中国基督徒还遭到了中共民族主义的迫害

马克思列宁主义垮台后,中共试图让人们接受其是汉文化捍卫者。基督信仰和伊斯兰被扣上了“外来宗教”的标签。与普世教会的关系受到怀疑,被视为“让中国政府垮台的联盟”。浙江的迫害

02/02/2017 - 美国 - 伊朗 伊朗试射导弹:华盛顿指责德黑兰制造不稳定

美国新政府与伊斯兰共和国首次交锋。美国总统国家安全事务助理弗林“警惕”伊朗的“邪恶行动”。还批评奥巴马未能回应德黑兰挑衅。伊朗外长驳斥:华盛顿不要为制造“新紧张局势”找借口

02/02/2017 - 美国 - 朝鲜 - 日本 五角大楼向金正恩宣战从而改善美国经济

北朝鲜试射可达美国本土的远程洲际导弹进入倒计时。韩国和日本已经受到北朝鲜导弹威胁。特朗普威胁,如果东京和首尔不增加国防开支将放弃与其结盟。马蒂斯和特朗普意在巩固加强美国军备。美国国防是世界上最强大的、最昂贵的。每年支出六千多亿美元、一百三十万现役军人

02/02/2017 - 梵蒂冈 教宗指出:修会会士们你们要伴随耶稣与祂的子民相遇

圣母献耶稣于主殿瞻礼,即第二十一届世界度献身生活者日之际,教宗勉励度献身的男女会士们逃离只为“幸存的诱惑”,因为只顾生存,会让“老年人”的梦想破灭。在我们正经历的多元文化转化中,重要的是“度献身生活的男女会士们要和耶稣一起融入到这些巨大变革的生活中、这些巨大变革的核心。根据各自神恩,传教是让我们牢记我们应邀在这具体的面团中做酵母”

01/02/2017 - 美国 - 中东 特朗普禁止七个穆斯林国旅客入境对基督徒无助 by Bernardo Cervellera

以“许多基督徒死在中东”为由冻结伊朗、伊拉克、叙利亚、也门、索马里、苏丹和利比亚七个穆斯林国家的签证。萨科枢机指出:带有偏见地看待基督徒,让基督徒被视为是被西方强权保护的。煽动西方和伊斯兰世界的战争是布什、奥巴马和特朗普的一贯政策

01/02/2017 - 梵蒂冈 教宗指出基督信仰的望德“不是可能会到来也可能不会的,而是肯定的事实”

“当每一次面对我们的死亡或者亲人的死亡时,我们会感到我们的信仰面临着考验。我们的所有疑问也就出现了”。“还有我们的复活以及已故亲人的复活,不是可能会到来或者不会到来的,而是一个肯定的事实。因为是奠定在基督复活内的。为此,希望意味着学会在等待中善度”信仰生活

01/02/2017 - 中国 访民等数千人在京被捕



01/02/2017 - 中国 理查德·马德森:中国的宗教增长,所以应该予以监控

美国加州大学圣地亚哥分校教授(中文名:赵文词)解释中共宗教政策。三十年来,没有任何改变。习近平的新指示和邓小平如出一辙,但带有新的民族主义色彩。基督信仰和伊斯兰被视为“外来”宗教、受到怀疑

01/02/2017 - 中国 河南大里基督教堂遭强拆

政府派来的蒙面人来强拆时,基督徒被关。新教教堂沦为靶子,担心掀起全国性的侵权运动

01/02/2017 - 以色列 - 巴勒斯坦 以色列在占领区再建三千多所民居

特朗普执政不到两星期以来,特拉维夫政府第四次宣布此类决定。奥巴马执政期间占领区的移民定居点也有所增加。此举使巴勒斯坦建国无望

31/01/2017 - 梵蒂冈 – 老挝 万象主教:老挝是一个贫穷的教会、教宗方济各钟爱的教会 by Bernardo Cervellera

本社采访老挝首都万象宗座代牧区宗座代牧卡姆塞·维塔旺主教。一个饱受人力、物力资源缺乏困扰的教会;缺乏行动自由。克木族人的福传,迫切需要建造小堂、购买要理讲座的笔记本。“我们不需要轰轰烈烈的、大张旗鼓的东西……。这也是因为上主就出生在马槽内”。老挝殉道者封列真福

31/01/2017 - 欧盟 - 中国 欧盟要求中国交待维权律师遭受酷刑问题

发言人正式声明。谢燕益和李春富获释是“向前迈出的一步”。要求说明李和平、王全璋和谢阳案;释放仍被关押的维权律师和活跃人士

31/01/2017 - 梵蒂冈 教宗指出如果仰视耶稣我们将会发现祂“注视着我们所有人,但是一一注视着我们每个人”

耶稣“看着我们的大问题、我们的大喜乐,也看着我们的小事情。因为祂在我们身边。耶稣不害怕大事,但也会考虑到小事。耶稣就这样看着我们”。“我去,看着耶稣、向前走、注视着耶稣,会看到什么呢?会发现祂的目光在注视着我!这使我感到了巨大的惊喜。与耶稣相遇的惊喜。但我们不害怕!”

31/01/2017 - 印度 - 加拿大 格拉齐亚斯枢机:亚洲教会沉痛哀悼魁北克城遇难者 by Nirmala Carvalho

孟买总主教为六名遇难者及他们的家人祈祷。代表亚洲教会沉痛哀悼遇难者。谈到魁北克曾于二OO八年主办第四十九届国际圣体大会、当时街道上到处洋溢着欢乐气氛。今天,“这座城市却陷入悲痛之中”。宗教引领人们走向和平

31/01/2017 - 加拿大- 伊斯兰 一大学生涉嫌制造魁北克清真寺恐怖袭击

二十七岁的阿莱桑德尔·毕松涅特在大学学习政治学和人类学,法国右翼民族主义及其代表人物勒庞的支持者。移民占加拿大人口的20%,但国内不存在宗教紧张状况。特鲁多总理:欢迎所有受迫害的人

30/01/2017 - 梵蒂冈 教宗强烈谴责魁北克城恐怖袭击

两人向正在晚祷的伊斯兰文化中心祈祷室疯狂射击。六人丧生、八人受伤,一些人伤势严重。“圣父教宗再次严正谴责造成许多痛苦的暴力;祈求天主赐予彼此相互尊重与和平恩典”

30/01/2017 - 马来西亚 马来不同民族欢度春节

全国三千万人口中共有一百七十万天主教徒。中国农历年之际,各民族按照各自的风俗习惯一起庆祝春节

30/01/2017 - 梵蒂冈 教宗指出殉道者是教会最大的力量、“今天的殉道者比初期教会时代还要多”

“媒体不会报道”,因为不会成为头条新闻吸引人们的注意力。“殉道者们用他们的牺牲、他们的见证、他们的磨难,还有献身、献出生命,为未来以及其它教会带来了基督徒”

30/01/2017 - 缅甸 仰光穆斯林人权律师、执政党顾问吴克尼遇害身亡

律师在机场被人枪击头部当场身亡。凶手是五十三岁的曼德拉省人季林,杀人动机不详。吴克尼是宪法专家、一九八八年抗议后一度被捕入狱。不久前,他曾公开抵制对罗兴亚族施暴

30/01/2017 - 美国 - 亚洲 全世界示威抗议特朗普移民政策

自一月二十七起,在至少三个月的时间里禁止也门、伊朗、利比亚、索马里、苏丹、叙利亚和伊拉克旅客入境美国。同时,在一百二十天时间里中止所有接纳难民计划。白宫前、美国各地机场举行示威游行。伊朗:特朗普的选择“是送给极端主义者的大礼”。诺贝尔和平奖得主玛拉拉·尤萨夫扎伊:美国彻底改变其接纳难民和移民的历史

30/01/2017 - 巴基斯坦 失踪的活动家教授回家

萨尔曼·海德尔于一月六在巴基斯坦首都伊斯兰堡失踪。此前,还有两名博主在拉合尔失踪;另一名失踪博主与家人取得了联系。“巴基斯坦全民进步联盟”主席没有任何消息