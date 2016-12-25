桃园监狱食品受欢迎销售良好

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31/12/2016 - 台湾
质量和价格备受赞赏，令到囚犯制作的食品迅速售罄。在2015年，收入达到1,500万美元。该方案始于2006年，在台湾50个监狱中有数百名妇女参与。
31/12/2016 - 巴基斯坦
旁遮普省: 至少49人在圣诞节被非法酒精灌醉后死去by Shafique Khokhar
有毒液体来自当地的警察局。 许多人仍然陷入严重情况而住院。约有30人被埋葬了。死者的家庭成员在街道上祈祷
31/12/2016 - 叙利亚 - 梵蒂冈
教廷大使: 休战是“积极的一步”，“缓解”形势。 大马士革面临饮水危机
在俄罗斯和土耳其的调解下，马里奥泽纳里枢机（Mario Zenari）呼吁对政府和叛军达成的停火协议持谨慎的乐观态度。 “直接目标”是促进“人道主义援助的分配”，“重新启动谈判”。圣诞日是叙利亚的法定假期，许多基督徒参与了圣诞节庆典。
31/12/2016 - 梵蒂冈【更新版】
教宗︰指望新一年能夠给年轻人一个具体的未来
"又一年即将完结，我们驻足马槽前，感谢所有神圣慷慨的标记曾经在我们的生命和历程中显现过的。""注视着马槽，知道往后的日子在呼唤我们要做起来做一些勇敢和充满希望的工作，以及放弃虚有其表的自我吹嘘和无尽的只关乎外表的事物。” 我们塑造了一种”崇拜青年并使它永恒的文化”，但是，"又谴责我们年轻人，使他们在社会中没有地位"。
30/12/2016 - 中国 – 梵蒂冈
地下教会:「代表会议」是政治工具旨在分裂教会by Elizabeth Li
「代表会议」昨天结束。不属于公开教会的信众认为，会议旨在「分裂中国教会」。一位年长神长认为教廷立场模糊不清。目前「需要更多的忠贞力量」。
30/12/2016 - 尼泊尔 - 中国
中尼两国首次联合军事演习。这是对德里的刺激by Christopher Sharma
尼泊尔军队即将成立，以处理战争和恐怖袭击。中国则希望扩大影响力，制约西藏解放运动。
30/12/2016 - 缅甸
枢机呼吁在1月1日禁食及为和平祈祷
仰光总主教在年终文告呼吁所有宗教：「让我们所有人都聚集到寺院、教堂、庙宇和清真寺，携带标语牌和旗帜，传递一个讯息─停止所有战争！」
30/12/2016 - 叙利亚 - 俄罗斯 - 土耳其
叙利亚政府和反政府武装之间休战。目前形式“严峻”
停火协议在午夜生效，似乎掌控了许多领土。 在伊德利卜以及大马士革东部爆发暴力。 分析师和专家以“严肃”的字眼谈到需要停战，比以往成功的机会更大。 华盛顿被排除在谈判桌之外。
30/12/2016 - 俄罗斯-美国
华盛顿驱逐35名俄外交官，莫斯科期待特朗普就职
他们要在72小时内离开美国。俄罗斯情报人员使用的两座大楼也被关闭。他们被控通过网络攻击影响美国大选结果，使希拉里处于不利。奥巴马呼吁美国的“朋友和盟国”反对俄罗斯。这使两国进入新版本的冷战状态，双方在军备扩充和经济领域角逐。特朗普：让我们继续向前。
29/12/2016 - 以色列 - 巴勒斯坦 - 美国
（即将卸任的）美国奥巴马政府和以色列之间在定居点问题上加深裂痕
克里在最后一次演讲中表示，两国的解决方案是“和平的唯一途径”。 定居点是“一个威胁”。 内塔尼亚胡回答：言论有“偏见”，“言词不公正”。 新任总统特朗普在推特上说，“以色列坚持住。” 耶路撒冷市政府推迟了对东部492所新住房建设许可证的投票。
29/12/2016 - 中国 - 梵蒂冈
公开和地下教会神父对「代表会议」和与会主教表示不满by Wang Zhicheng
强调「独立自主自办」，这为中国与梵蒂冈对话并不是好事。宗教事务局要求教廷「灵活和务实」。「代表会议」就像一剧本，在舞台上下安排妥当。与会主教的红帽，似有混淆政权的红色意识形态。
29/12/2016 - 中国 - 梵蒂岡【更新版】
政治局成员接见第九届天主教代表会议参加者by Elizabeth Li
主教和平信徒等获中共中央政治局常委、全国政协主席俞正声接见。尚有刘延东、孙春兰。会面内容视频。大会今天结束，以朝拜圣体方式结束。大会期间，弥撒由房兴耀、马英林、沈斌主持。不过，有主教没有共祭。
29/12/2016 - 孟加拉
达喀尔:纺织厂罢工后恢复生产。1,500名工人被解雇
工人已经罢工两个星期，要求工资增加。该行业面临崩溃的风险，59家公司被迫停机。现时80％的服装为供应国外市场。
29/12/2016 - 叙利亚
阿勒颇地区发现的乱葬岗和危害人类罪行的证据
阿勒颇东部发现被杀的21人尸体，包括5名儿童和5名妇女。在暴力，侵犯人权和即场处决平民方面提出指控。莫斯科和大马士革抨击西方政府，掩饰由圣战者和叛乱分子实施的屠杀事件。
29/12/2016 - 中国
新疆： 五人在汽车炸弹“恐怖袭击”中丧生
爆炸发生在南疆的墨玉县。打击恐怖主义和宗教压迫
28/12/2016 - 中国 - 梵蒂岡
「中国天主教代表会议」赞扬「独立自主自办」原则by Bernardo Cervellera
59位中国主教出席全国「代表会议」，宗教事务局局长和统一战线部的官员参加。会议选出爱国会和主教议会的领导层。（从教廷）独立出来，这个就是向教廷释出的「非积极信号」。中方的《环球时报》重申对话先决条件。一个国办的教会。陈日君枢机和香港教区的正义和平委员会对此批评和抗议。一位中国天主教徒︰此「代表会议」会议是给梵蒂冈一记耳光。
28/12/2016 - 美国 - 日本
中国、特朗普和国内政策：安倍访问珍珠港的原因
28/12/2016 - 中国
毛泽东: 宗教迫害者，现在仿如神明般被崇拜
庆祝已故领导人的生日，以烧香、奉献水果和纸币到毛泽东像，装饰得像佛教或道教神祇。4万人参加12月26日在韶山的守夜礼，中国「伟大舵手」毛泽东的出生地。
28/12/2016 - 以色列 - 巴勒斯坦 - 联合国
以色列将与投票决定联合国关于定居点决议的国家减少交往
访问推迟，与大使馆的合作取消。“临时”措施。 驻新西兰和塞内加尔的大使被调回。 与英国首相在达沃斯的峰会悬而不决。 以色列不理会联合国安全理事会投票，继续推动在东耶路撒冷修建618个新定居点。
28/12/2016 - 孟加拉
孟加拉：达喀尔反恐武装在圣诞节捣毁了对一所天主教堂的袭击
受到恐怖威胁的是临近巴纳尼地区的圣神堂。官员逮捕了“孟加拉新圣战组织”的一些成员。在达喀尔大屠杀之后的数月中，恐怖组织的领袖相继被捕，迫使这些组织重新部署领导。
28/12/2016 - 中国 - 梵蒂冈
旧人和非法主教领导新一届中国天主教组织by Elizabeth Li
马英林和房兴耀，分别再被选为主教议会和爱国会的主席。继续赞美「独立自主自办」和新加入的「中国化」原则。梵蒂冈所希望的「积极信号」没有出现。
27/12/2016 - 也门 – 阿联犹 – 印度
欣达主教: 遭绑架神父的视频，有积极和消极两方面
宗座监牧: 重要确定这位印度慈幼会士"还活着"，尽管他受到绑架者很大的"压力"。主教指出，为他的释放，有"几条路线"正在进行中。他呼吁不要发布、传播虚假或传递未经证实的声明，并要求为神父的健康祈祷。
27/12/2016 - 埃及
埃及新的「保护性」媒体法例获得批准
新媒体议会的地位将在三个月内确立。与此同时，违规的记者可能会被处以更高的罚款。
27/12/2016 - 南韩
朴槿惠丑闻分裂了新国家党，并诞生了一个新的保守党
29位新国家党成员退党，创建一个新的保守党。他们希望招募前联合国秘书长潘基文并提名他为南韩总统。
27/12/2016 - 中国
乌坎：9名居民因“非法抗议”被判刑
2011年，村庄鼓舞民众发起了多起对腐败党书记的反抗，他们卖了民众的土地从中谋取利益。这些处罚试图扼杀这个为数不多的民主村子的“例子”。
27/12/2016 - 美国 - 日本
安倍晋三抵达夏威夷：今天他将访问珍珠港
巴拉克.奥巴马将陪同安倍晋三到曾遭日军袭击的美军基地珍珠港。 日本首相将为遇难者祈祷，但不会道歉。这是两国领导人首次一起到访纪念馆。
27/12/2016 - 也门 – 印度
遭绑架的汤姆神父仍然活着，向教宗求助:"我被遗忘了，我需要照顾"（视频）
自今年3月4日，这位印度慈幼会士一直被伊斯兰国突击队员挟持。昨天，绑匪发布了一段视频，他呼吁教宗方济各、印度政府和全球天主教徒协助。他说:"我迫切需要医疗护理。”德里保证︰有正期接触地方当局和区域权力。
26/12/2016 - 梵蒂冈
教宗︰圣斯德望殉难，今天教会也面对严重迫害，甚至殉道的考验
在今天《三钟经》祈祷时，教宗方济各说，殉道"继续在教会历史上发生，从斯德望到今天"。教宗:"世界憎恨基督徒，为了同样原因，他们憎恨耶稣。"教宗呼吁"用我们的眼泪"，亲近那些现在蒙受殉道的人。"今天的殉道者多于教会最初几百年，但是受到”同样残忍"的对待。俄罗斯飞机在黑海坠毁，朝圣者为受害者默祷片刻。
26/12/2016 - 俄罗斯 - 意大利
西方灵性导师: 罗曼.诺斯卡尔菲神父安息by Stefano Caprio
"俄罗斯基督徒”创始人在俄罗斯传教数十年，见证了西方受迫害基督徒的伟大。 作为大公主义(ecumenism)的先知，他的工作使东方灵性丰富了西方。
25/12/2016 - 梵蒂冈【更新版】
教宗︰愿圣诞节把耶稣的平安带到交战国家与遭受恐怖主义和暴力的人民
教宗方济各在圣诞文告中，祈求和平希望为那些在战争中、饱受战争蹂躏的阿勒颇以至圣地，从尼日利亚到缅甸，及因暴力受伤的人；平安为那些"失去一个亲爱的人，因为恐怖主义的野蛮行为所致”。的"到流亡者、移民和难民，至所有那些今天被贩卖的人，"对那些受到经济剥削，"被剥夺童年的欢乐"的孩童，和"对善心的男与女"。
25/12/2016 - 梵蒂冈
教宗︰在这圣诞夜，我们想起孩子们仍然遭受战争和饥饿之苦
今天，如同在耶稣的时代，"如果我们要真正庆祝圣诞节，我们默观这个标记︰一个细小脆弱的新生儿，躺在温柔软暖的襁褓。天主就在那里。”
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28/12/2016 中国 - 梵'冈
旧人和非法主教领导新一届中国天主教组织
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26/12/2016 梵'冈
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27/12/2016 南韩
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