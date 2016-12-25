桃园监狱食品受欢迎销售良好

这就是我们喜乐和幸福的原因：这圣婴"为了我们降生了"

是"赐给我们的"，就像依撒意亚先知宣告的（参见9，15）。

让人认识"和平之君"的使命交给了

那个两千年来一直走世界道路的子民

使每个人都参与这一喜乐，

并使之成为祂在各民族间的有效工具 教宗方济各 Photo Credit: Trappiste-Vitorchiano (www.edizionitrappiste.it)

亚洲新闻通讯社向全体读者恭祝二O一六年圣诞、二O一七新年