桃园监狱食品受欢迎销售良好

01 February 2017
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    • mediazioni e arbitrati, risoluzione alternativa delle controversie e servizi di mediazione e arbitrato
    01/02/2017 - 美国 - 中东

    特朗普禁止七个穆斯林国旅客入境对基督徒无助
     

    以“许多基督徒死在中东”为由冻结伊朗、伊拉克、叙利亚、也门、索马里、苏丹和利比亚七个穆斯林国家的签证。萨科枢机指出：带有偏见地看待基督徒，让基督徒被视为是被西方强权保护的。煽动西方和伊斯兰世界的战争是布什、奥巴马和特朗普的一贯政策


    by Bernardo Cervellera

    01/02/2017 - 中国

    理查德·马德森：中国的宗教增长，所以应该予以监控

    美国加州大学圣地亚哥分校教授（中文名：赵文词）解释中共宗教政策。三十年来，没有任何改变。习近平的新指示和邓小平如出一辙，但带有新的民族主义色彩。基督信仰和伊斯兰被视为“外来”宗教、受到怀疑


    01/02/2017 - 以色列 - 巴勒斯坦

    以色列在占领区再建三千多所民居

    特朗普执政不到两星期以来，特拉维夫政府第四次宣布此类决定。奥巴马执政期间占领区的移民定居点也有所增加。此举使巴勒斯坦建国无望

    01/02/2017 - 梵蒂冈

    教宗指出基督信仰的望德“不是可能会到来也可能不会的，而是肯定的事实”

    “当每一次面对我们的死亡或者亲人的死亡时，我们会感到我们的信仰面临着考验。我们的所有疑问也就出现了”。“还有我们的复活以及已故亲人的复活，不是可能会到来或者不会到来的，而是一个肯定的事实。因为是奠定在基督复活内的。为此，希望意味着学会在等待中善度”信仰生活

    01/02/2017 - 中国

    访民等数千人在京被捕

    寻求得到公正的人的希望与绝望。当局的压制：逮捕、殴打、关精神病院。人权活跃人士揭露：在政府黑监狱内遭到侵权、被失踪和可疑死亡

    01/02/2017 - 中国

    河南大里基督教堂遭强拆

    政府派来的蒙面人来强拆时，基督徒被关。新教教堂沦为靶子，担心掀起全国性的侵权运动

    31/01/2017 - 梵蒂冈 – 老挝

    万象主教：老挝是一个贫穷的教会、教宗方济各钟爱的教会

     by Bernardo Cervellera

    本社采访老挝首都万象宗座代牧区宗座代牧卡姆塞·维塔旺主教。一个饱受人力、物力资源缺乏困扰的教会；缺乏行动自由。克木族人的福传，迫切需要建造小堂、购买要理讲座的笔记本。“我们不需要轰轰烈烈的、大张旗鼓的东西……。这也是因为上主就出生在马槽内”。老挝殉道者封列真福

    31/01/2017 - 欧盟 - 中国

    欧盟要求中国交待维权律师遭受酷刑问题

    发言人正式声明。谢燕益和李春富获释是“向前迈出的一步”。要求说明李和平、王全璋和谢阳案；释放仍被关押的维权律师和活跃人士

    31/01/2017 - 梵蒂冈

    教宗指出如果仰视耶稣我们将会发现祂“注视着我们所有人，但是一一注视着我们每个人”

    耶稣“看着我们的大问题、我们的大喜乐，也看着我们的小事情。因为祂在我们身边。耶稣不害怕大事，但也会考虑到小事。耶稣就这样看着我们”。“我去，看着耶稣、向前走、注视着耶稣，会看到什么呢？会发现祂的目光在注视着我！这使我感到了巨大的惊喜。与耶稣相遇的惊喜。但我们不害怕！”

    31/01/2017 - 印度 - 加拿大

    格拉齐亚斯枢机：亚洲教会沉痛哀悼魁北克城遇难者

     by Nirmala Carvalho

    孟买总主教为六名遇难者及他们的家人祈祷。代表亚洲教会沉痛哀悼遇难者。谈到魁北克曾于二OO八年主办第四十九届国际圣体大会、当时街道上到处洋溢着欢乐气氛。今天，“这座城市却陷入悲痛之中”。宗教引领人们走向和平

    31/01/2017 - 加拿大- 伊斯兰

    一大学生涉嫌制造魁北克清真寺恐怖袭击

    二十七岁的阿莱桑德尔·毕松涅特在大学学习政治学和人类学，法国右翼民族主义及其代表人物勒庞的支持者。移民占加拿大人口的20%，但国内不存在宗教紧张状况。特鲁多总理：欢迎所有受迫害的人

    30/01/2017 - 梵蒂冈

    教宗强烈谴责魁北克城恐怖袭击

    两人向正在晚祷的伊斯兰文化中心祈祷室疯狂射击。六人丧生、八人受伤，一些人伤势严重。“圣父教宗再次严正谴责造成许多痛苦的暴力；祈求天主赐予彼此相互尊重与和平恩典”

    30/01/2017 - 马来西亚

    马来不同民族欢度春节

    全国三千万人口中共有一百七十万天主教徒。中国农历年之际，各民族按照各自的风俗习惯一起庆祝春节

    30/01/2017 - 梵蒂冈

    教宗指出殉道者是教会最大的力量、“今天的殉道者比初期教会时代还要多”

    “媒体不会报道”，因为不会成为头条新闻吸引人们的注意力。“殉道者们用他们的牺牲、他们的见证、他们的磨难，还有献身、献出生命，为未来以及其它教会带来了基督徒”

    30/01/2017 - 缅甸

    仰光穆斯林人权律师、执政党顾问吴克尼遇害身亡

    律师在机场被人枪击头部当场身亡。凶手是五十三岁的曼德拉省人季林，杀人动机不详。吴克尼是宪法专家、一九八八年抗议后一度被捕入狱。不久前，他曾公开抵制对罗兴亚族施暴

    30/01/2017 - 美国 - 亚洲

    全世界示威抗议特朗普移民政策

    自一月二十七起，在至少三个月的时间里禁止也门、伊朗、利比亚、索马里、苏丹、叙利亚和伊拉克旅客入境美国。同时，在一百二十天时间里中止所有接纳难民计划。白宫前、美国各地机场举行示威游行。伊朗：特朗普的选择“是送给极端主义者的大礼”。诺贝尔和平奖得主玛拉拉·尤萨夫扎伊：美国彻底改变其接纳难民和移民的历史

    30/01/2017 - 巴基斯坦

    失踪的活动家教授回家

    29/01/2017 - 梵蒂冈

    教宗:"若我们的社会，能有更多神贫的人，那末分裂、冲突和争议便会减少"

    "神贫的福有两个层面︰对物质和对天主而言。在物质方面，这种精神的贫困是严谨的︰不一定是交付一切，而是有能力尝到什么是必要的、分享；有能力更新每一天，欣赏祂的宽仁，不需要贪婪的消费文化︰当我越有，就越想拥有更多。"

    28/01/2017 - 梵蒂冈【更新版】

    教宗︰奉献生活者应该避开世俗化，提出福音的新鲜感

    教宗关注度奉献生活的人数减少，世界已经由瞬息文化和金钱主导，使人忘记了"简单和朴素生活之美"。他呼吁要在成功文化之中，不惜代价要加强福传，需要回避世俗，但却保持"传教使命的力量"。

     

    28/01/2017 - 叙利亚 - 俄罗斯 –土耳其

    阿斯塔纳和谈后，莫斯科操纵成为叙利亚冲突的最高仲裁

     by Pavel Felgenhauer

    特朗普签署了两个行政命令，要"恐怖分子"远离美国。他优先接纳基督徒难民，暂停收容叙利亚人。在90天内，伊拉克人、伊朗人、索马里人、利比亚人、苏丹人和也门人，不准进入美国。伊朗总统通过拒绝墙做出回应。与此同时，关于叙利亚未来的会谈继续。对于最近的阿斯塔纳会谈，有一位专家的文篇值得参考。原载于「詹姆斯敦基金会」(Jamestown Foundation)。

     

    28/01/2017 - 土库曼斯坦【更新版】

    土库曼政府不停止镇压思想和宗教自由

    当局否认，但以严厉监禁和酷刑来对付学者和宗教团体。在2016年下半年，至少两个穆斯林囚犯在最森严的奥沃达监狱死亡。耶兰耶夫(Lukman Yaylanov) 在2016年夏季死亡，可能因遭受酷刑。巴塔耶夫(Narkuly Baltayev)几个月后死亡。

     

    28/01/2017 - 巴基斯坦

    巴基斯坦禁止电视台主持人发表对失踪人权份子的仇恨言论

    艾美亚.里亚圭.侯赛因(Aamir Liaquat Hussain)在《Bol TV》电视台上主持节目。过去，他一直是争论的焦点中心，例如: 把被遗弃的孩子给予无孩子的夫妇，同时反艾哈迈迪的伊斯兰激进份子。他的评论可以激起暴力行为，针对那些呼吁五个失踪的知识分子返家的声音。

     

    28/01/2017 - 俄罗斯

    俄罗斯的家庭暴力只成为非刑事化罪行

    国家杜马(俄罗斯下议院)通过新立法例380-3条。现在等待上议院和普京总统的批准，但通常只是一个手续。家庭暴力的施虐者只会被罚款。人权份子抨击政府过于宽松。

    28/01/2017 - 中国

    在中国发现更多的抗生素抗性超级细菌

    越来越多患者感染超级细菌，它们甚至可以抵御在极端情况下使用的最后手段的抗生素。 约1％的样品对粘菌素具有抗性。危险在于没有什么东西可用于治疗细菌感染，这是一种不能排除的远程情景。

    27/01/2017 - 梵蒂冈

    教宗指出“所有教会传统”的殉道者召唤着基督徒完全合一

    接见天主教和东方东正教会神学对话国际混合委员会成员时，教宗强调了极端主义和原教旨主义在“贫困、非正义和社会排斥”的情况下找到了滋生的沃土，还有“部分人的利益所需，而且常常是外来势力的利益”

    27/01/2017 - 中国

    北京捍卫货物的自由交流但不是思想

    支持市场经济和经济改革的“北京天则经济研究所”网站被封杀。官方说法是：不具备发表文章的合法手续。其创建人茅于轼因否定毛泽东以及中共历史人物遭到抨击

    27/01/2017 - 梵蒂冈

    教宗指出害怕一切是让基督徒瘫痪的罪

    祈求“上主让我们在记忆中成长、让我们在希望中成长、每天给我们勇气和耐心、使我们摆脱使我们胆怯和害怕一切的东西”

    27/01/2017 - 沙特阿拉伯

    活跃人士因与外籍记者“有联系”被判刑

    四十岁的纳蒂赫尔·埃尔-马吉德在专门审理恐怖主义罪行的特别法院受审。他已经于二O一一年被捕、被判刑。人权活跃人士和组织社团揭露沙特“加强镇压运动”。联合国专家：正在上演一场针对网民的“严密监控”

    27/01/2017 - 中国

    近三十亿人踏上过年回家路

     by Wang Zhicheng

    一年一度世界上最大规模的人员流动，二十五亿人踏上旅途：三亿五千万人乘火车、“近”五千万人乘飞机。绝大部分是民工，他们背井离乡到城市打工，只有农历年才能回家与亲人团聚。鸡年十分吉祥，因为金鸡报晓驱赶邪恶

    26/01/2017 - 巴基斯坦

    费萨拉巴德的穆斯林不能从事清洁工工作，教会谴责（照片）

     by Kamran Chaudhry

    负责市容的清洁公司发布了禁止雇佣穆斯林通知。对参加应试人员的其它要求：本市居民、身体健康。正义与和平委员会指这是歧视。市内最卑微的工作都是基督徒在做。公共机构中非穆斯林的位置仅占5%

    26/01/2017 - 斯里兰卡

    新闻从业人员再度经历黑色的一月

     by Melani Manel Perera

    斯里兰卡新闻记者和活跃人士纪念二O一O年一月二十四日失踪至今的同行普拉基斯∙埃克纳里格多。拉贾帕克塞获胜的选举中，埃克纳里格多曾支持其对手丰塞卡。他的妻子严厉抨击军人与现总统斯利塞纳之间可能存在的相互包庇





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    梵蒂冈 - 美国【更新版】
    教宗對特朗普說︰美国的伟大，视乎它关注贫穷多少



    教宗方济各赞扬"丰富的精神和道德价值观，塑造了美国人民的历史"，以及该国"承诺提升世界的人性尊严和自由"。关注"穷人、弃儿和那些有需要的人，像拉匝禄，站在我们的门前"。特朗普之前的各种祈祷的天主教、 新教、 犹太教代表宣誓。"美国第一"这个口号，将指导政治选择。政府受批评。中国的谨慎和台湾总统的热情。


    中国 - 美国
    特朗普时代：中美关系与战争危险

    Wei Jingsheng

    特朗普即将正式就职之际，中共中宣部禁止所有记者“未经批准批评”其讲话或者动作。据魏京生分析，特朗普可能会强迫中国签署公平贸易协议，还会影响中国内部政治和司法改革。贸易战的假设


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