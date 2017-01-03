桃园监狱食品受欢迎销售良好

09 January 2017
AsiaNews.it Twitter AsiaNews.it Facebook
Geographic areas




  • > Africa
  • > Central Asia
  • > Europe
  • > Middle East
  • > Nord America
  • > North Asia
  • > South Asia
  • > South East Asia
  • > South West Asia
  • > Sud America
  • > East Asia

    • mediazioni e arbitrati, risoluzione alternativa delle controversie e servizi di mediazione e arbitrato
    09/01/2017 - 梵蒂冈

    教宗指出宗教有助于世界找到和平而不是武器和恐怖主义
     

    接见驻圣座外交使团时，教宗方济各强调了宗教为和平努力的重要性，也就是宗教要努力驳斥以天主的名杀人的行径；推动缴械，特别是解除核武器、非暴力、保护移民和孩子、保护自然、宗教自由的价值




    09/01/2017 - 中国

    贵州牧师被以间谍罪逮捕

    他的律师表示“不是判决、是迫害。罪名根本站不住脚，他怎么出卖国家机密？我认为仰华是无辜的、他们把他关的时间太长了”


    09/01/2017 - 梵蒂冈

    教宗指出基督徒的生活是简单的，是认识、朝拜和追随耶稣

    “这是我们生活的中心：耶稣基督。向我们展示了的耶稣基督，让我们看到了、我们应邀在生活中、在生活的各种情况下认识祂、认出祂，认出耶稣、认识耶稣”

    09/01/2017 - 韩国

    首尔警告平壤：一旦再次试射将会采取更加严厉的制裁

    新年致辞中，金正恩宣称可以击中美国本土的洲际导弹试射准备就绪

    09/01/2017 - 斯里兰卡 – 中国

    南部抗议中国建港冲突有人受伤

    科伦坡将与北京达成出让沿海土地使用权九十九年协议。这一项目将迫使当地人移民。这一投资也是中国“一带一路”战略计划组成部分

    08/01/2017 - 梵蒂冈

    教宗︰真正的传教使命不是要改变宗教信仰，而是借着见证引领人们去基督那里

    "愿圣母玛利亚助佑所有基督徒，深入认识洗礼的意义，忠诚地跟随这条由我们重生圣事开辟的道路。"

    08/01/2017 - 梵蒂冈

    教宗: "我喜欢想象耶稣第一次讲道，就是在马槽的初生哭声"

    教宗方济各给28个婴孩施洗。"信仰在洗礼开始，是一辈子的信仰生活，因为信仰要活出来，要走在信仰的路上，给信仰做见证。”

     

    07/01/2017 - 印度

    孟买枢机谴责：法庭判决强奸修女的被告无罪，等于正义走入坟墓

     by Nirmala Carvalho

    两名疑犯被控在恰蒂斯加尔邦凌辱一名修女，逼她吸毒，将她绑起和施暴，不过两名罪犯却被「无罪释放」，因为缺乏证据。 孟买总主教说：「我们将上诉，对裁决提出质疑。」有限的定罪百分比，对受害者和社会都是一种危险。

     

    07/01/2017 - 阿拉伯联合酋长国

    阿联酋: 禁止出售或拥有老虎狮子作为宠物

    违法者可被判监六个月和罚款14万美元。拥有大型猫科动物，是身份象征，在家里、汽车和街道炫耀一番。新的法律还包括狗的主人︰需要登记、使用皮带和强制性的疫苗接种。

    07/01/2017 - 黎巴嫩

    奥恩访利雅得，称独立访问沙特

    奥恩履新总统，表示不会屈服于过去的限制，目的是恢复这「香柏国」作为一个相遇国家的角色。

    07/01/2017 - 巴基斯坦

    「圣诞列车」为东北部费萨拉巴德的穆斯林与基督徒缔造和平

     by Shafique Khokhar

    这项活动源于伊斯兰堡与政府人权事务部之间的合作项目。12月22日，车队离开拉瓦尔品第。车厢布置了花环、彩旗、圣诞树、马槽。类似的合作「建立了不同宗教信仰的人之间的桥梁」。

    07/01/2017 - 日本 – 南韩

    一座「慰安妇」雕像触发日韩外交危机

    摆放在南韩釜山日本领事馆门前的雕像，被日本政府视为挑衅举动。该行动由一个质疑首尔和东京之间签订协议的组织所策动。

    06/01/2017 - 梵蒂冈

    教宗︰要像贤士"寻求光明，必须出去找寻"和"开放自己给天主"

    有六万朝圣者聚集在圣伯多禄广场，一起诵念《三钟经》祈祷。教宗方济各派遣一些义工，包括穷人和无家可归者，向在场的人每人派送一本小册《慈悲的图像》。

    06/01/2017 - 梵蒂冈

    教宗︰贤士反映信徒归向天主的态度，黑落德象征不安惶恐者

    在主显节，教宗方济各强调贤士和黑落德对于”君王诞生”的消息态度不同。一方面，贤士"在他们的生活中，没有让他们的心被麻醉”；另一方面，"那些浸淫在不惜代价要赢的文化，那种文化只容纳”胜利者”，无论付出代价多少。"

    05/01/2017 - 梵蒂冈

    教宗︰我们需要圣召文化，"宽阔视野与有共融的气息"

    "要有诚信及接触年轻人，优先聆听、知道如何「把握时间」响应他们提出的问题和他们的渴望。你的见证赋有喜悦与真理，更有说服力；你懂得谈及美善、惊喜、在天主爱内的奇迹"。

    05/01/2017 - 中国

    1959年祝聖的非法主教涂世华逝世，享年98岁

     by Elizabeth Li

    根据中国政府认可的「一会一团」1月4日的讣告，涂主教曾为该会及主教议会的领导，并在1983-1992年负责设于北京的中国天主教神哲学院。

     

     

    05/01/2017 - 以色列 - 巴勒斯坦

    总理要求赦免射杀巴勒斯坦人的以色列士兵

    05/01/2017 - 美国

    抗疟疾疫苗研究进展「有希望」

    研究由西雅图传染病研究中心进行。研究尝试创造并使用弱化形式的寄生虫，实验表明该方法是安全的，并产生良好的免疫回应。

    05/01/2017 - 中国

    老兵再次在北京抗议要求福利

    约500名前士兵「围攻」首都的解放军总部。 军转士官和志愿兵拒绝放弃。

     

    05/01/2017 - 印度

    恰蒂斯加尔邦: 两名被控强奸一修女的疑犯，竟然无罪释放

    一位卡拉拉邦修女在2015年6月被灌以藥物和施暴。基督徒领袖从一开始就谴责调查存在严重缺陷。审判可能因为调查人员的疏忽而有所妥协。

     

    04/01/2017 - 梵蒂冈

    教宗︰监狱是一个康复和重返社会的地方

    "当有人问我一些难题，像 '为什么儿童要受苦' ，我真的不知道该如何回答，我只是看着耶稣十字架上的苦像，看着天主如何交付了祂的儿子，这就是为什么我们说天主背负我们的痛苦。"

     

    04/01/2017 - 伊朗

    德黑兰批准29间国际公司投标石油项目

    石油部决定遵循设立一套新标准合同，允许外国人拥有伊朗公司的股份。此举遭保守派反对。

    04/01/2017 - 沙特阿拉伯

    利雅得: 罢工反对欠薪问题；移民被逮捕和鞭打

    沙特阿拉伯法院对于有人损害公共财产，判处4个月监禁及300次鞭打刑罚。被定罪移民的国籍未知。这些工人是建筑巨头「本拉登集团」和「沙特奥格」的员工。在危机背后是石油业的收入崩溃，这对国家预算产生了影响。

     

    04/01/2017 - 菲律宾

    棉兰老岛:穆斯林极端分子攻击监狱，150名囚犯越狱

    攻击的目标是在哥打巴托省北部的地方监狱，接近基达帕万市(Kidapawan)。 原教旨主义组织、犯罪份子和共产主义游击队在区域活动。 袭击至少持续了两个小时，有护卫在枪击驳火中死亡，被拘留者受伤。 警察和军队进行搜索行动。

    04/01/2017 - 以色列 - 巴勒斯坦

    以色列士兵枪击一名躺在地上的巴勒斯坦人，被判有罪

    军事法庭判定艾罗‧艾沙里亚(Elor Azaria)警长犯下误杀罪名。判决预计在几个星期内进行，他面临监禁20年的刑期。这项决定是在两个半小时内宣读的。辩方的论点被驳回，强调21岁的巴勒斯坦人没有威胁。

    03/01/2017 - 香港

    香港前行政长官审讯开始

    在2005年至2012年期间领导这个城市的曾荫权，被控有一些利益冲突，包括在深圳免租的豪华公寓。曾荫权否认控罪；他是被因贪污而接受聆讯的最高级的退休官员。

     

    03/01/2017 - 南韩

    首尔要求把佛寺列入《世界遗产名录》

    需要一个冗长的登记过程。最后决定将在2018年公布

     

    03/01/2017 - 美国 – 北韩

    特朗普︰北韩导弹射击美国"不会发生"

    这位当选的美国总统，响应金正恩关于洲际导弹研制的说法。批评中国。

    03/01/2017 - 缅甸

    两名天主教徒失踪，曾对媒体讲述圣沙勿略堂被围捕情况

    自从圣诞平安夜，甘森和拉迪两教友杳无音讯。两人为堂区活跃教友，曾向新闻界透露缅军12月初攻击圣堂。消息人士对《亚洲新闻》说:"家人和朋友关注他们的安危。”

     

    03/01/2017 - 中国

    「我们作见证；我们坚持信念」︰中国维权律师关注组新年讯息

    由于强迫拆迁，来自郑州的青年范华培被射死前杀了三人。这是一位上过大学而处于绝望的反应。当时警察可以逮捕他，但反而杀了他。一些同样被伤害和羞辱的人参加了他的葬礼。事件值得反思。

    02/01/2017 - 印度

    孟买枢机: 亚洲的非暴力精神和教宗的和平日文告

     by card. Oswald Gracias*

    印度枢机谈及德兰修女和圣雄甘地两个非暴力的标志人物。「冲突和意见分歧时常存在，但重要的是要意识到，非暴力也意味着公义存在，才有和平的存在。」

     





    Editor's choices
    中国 - 梵蒂岡
    「中国天主教代表会议」赞扬「独立自主自办」原则

    Bernardo Cervellera

    59位中国主教出席全国「代表会议」，宗教事务局局长和统一战线部的官员参加。会议选出爱国会和主教议会的领导层。（从教廷）独立出来，这个就是向教廷释出的「非积极信号」。中方的《环球时报》重申对话先决条件。一个国办的教会。陈日君枢机和香港教区的正义和平委员会对此批评和抗议。一位中国天主教徒︰此「代表会议」会议是给梵蒂冈一记耳光。

     


    中国 - 梵蒂冈
    旧人和非法主教领导新一届中国天主教组织

    Elizabeth Li

    马英林和房兴耀，分别再被选为主教议会和爱国会的主席。继续赞美「独立自主自办」和新加入的「中国化」原则。梵蒂冈所希望的「积极信号」没有出现。


    AsiaNews IS ALSO A MONTHLY!

    AsiaNews monthly magazine (in Italian) is free.
     

    SUBSCRIBE NOW

    News feed

    Canale RSScanale RSS 

    Add to Google









     

    IRAN 2016 Banner

    2003 © All rights reserved - AsiaNews C.F. e P.Iva: 00889190153 - GLACOM®

    Copyright © 2003 AsiaNews C.F. 00889190153 All rights reserved. Content on this site is made available for personal, non-commercial use only. You may not reproduce, republish, sell or otherwise distribute the content or any modified or altered versions of it without the express written permission of the editor. Photos on AsiaNews.it are largely taken from the internet and thus considered to be in the public domain. Anyone contrary to their publication need only contact the editorial office which will immediately proceed to remove the photos.