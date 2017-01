桃园监狱食品受欢迎销售良好

26/01/2017 - 香港 – 亚洲 特朗普效应:道琼斯超过两万点后亚洲股市飙升 港市、沪市、深市以及东京、首尔均呈涨势。道琼斯指数历史上首次突破两万点。特朗普承诺的基础设施建设、减税、任命经济界和商界人士入阁激发了乐观主义





26/01/2017 - 印度 印度国庆:分离势力在阿萨姆邦和马尼普尔制造九起炸弹爆炸

长期致力于东北部联邦独立的“阿萨姆联合解放阵线”宣称对爆炸负责。所幸没有人员伤亡和物质损失,但完全有可能造成严重后果。孩子校车经过后,阿萨姆立即引爆一枚炸弹

25/01/2017 - 梵蒂冈 教宗强调“在基督内和解不能没有牺牲”

为基督徒合一祈祷周闭幕式上,教宗指出“当我们懂得承认对方的付出时,才能实现基督徒之间的真正和解。我们将有能力,谦逊和服从地彼此学习,不再等着对方先向我们学习”。“让我们特别牢记新教改革五百周年纪念”

25/01/2017 - 亚洲 “国际透明”揭露亚洲反腐不得利

世界上最腐败国家中绝大部分局势艰难复杂。柬埔寨、泰国的腐败增加;阿富汗略有改善;北朝鲜和叙利亚排名最后。中国被观察中:政府大肆宣扬的反腐斗争效果不大

25/01/2017 - 梵蒂冈 教宗指出“不是我们教给天主该做什么”

周三例行公开接见中,教宗方济各指出不能给天主提条件,而应相信天主;懂得这意味着“不带任何苛求地进入天主的计划,也是接受祂的救恩、祂用不同于我们想要的方式给我们的帮助”

25/01/2017 - 以色列 – 巴勒斯坦 – 联合国 以欲在占领区再建定居点、联合国谴责

特拉维夫政府宣布将建成两千五百所新住房。近年来,此类扩张计划规模日益庞大。巴勒斯坦严正谴责、联合国反对:“单边行动”遏制和平以及建立两国的解决办法。白宫不作置评,表明“重新接近”以色列意愿

25/01/2017 - 中国 严刑拷打逼迫维权律师招供 by Wang Zhicheng

大约三百名被捕或者被拘留的律师中,百分之五十是天主教徒或者新教徒。电击、殴打、威胁、禁止饮水等手段逼迫他们承认“阴谋危害国家安全”。他们的妻子也遭到了威胁

24/01/2017 - 美国 - 中国 白宫:北京停止在南中国海的“帝国主义”政策

中国媒体指此类说法相当于“下战书”。专家担心“危险升级”。中国驻美国大使馆没有发表任何评论

24/01/2017 - 美国 - 中国 特朗普禁止联邦政府资助支持堕胎的国际非政府组织

禁止联邦政府资助支持堕胎的国际非政府组织。活跃人士女权无疆界组织负责人瑞洁为总统历史性决定欢欣鼓舞。指责国际计划生育组织及其马尔萨斯政策。多兰枢机赞赏

24/01/2017 - 梵蒂冈 教宗指出:给我们的时代提供“喜讯逻辑的讲述”

教宗方济各发表第五十一届世界社会传播日文告《不要害怕!因为我同你在一起》(依43,5)。在我们的时代传播希望和信心。“用信仰,让圣神引导的人,便成为有能力在天主与人之间的各种事务中辨别的人,在这个世界的灾难景况中认得出祂正在完成救恩历史”

24/01/2017 - 梵蒂冈 教宗指出回应天主召叫,有时也可以和天主生气,但一定是真诚的

因为害怕上主而藏起来的亚当之后,天主开始召叫男男女女、听他们回应说“我在这里。我愿意、我愿意”……。天主“喜欢和我们讨论”。“祂喜欢,当你和祂发脾气时、当着祂的面说出你的想法,因为祂是天父!但这也是‘我在这里’”

24/01/2017 - 美国 - 亚洲 特朗普签署文件美国正式退出《跨太平洋伙伴关系协定》、对中国的影响

美国新总统的这一决定得到了民主党人桑德斯的支持:这一协定是个“灾难”、是以“百万美国人的就业”为代价的。共和党人约翰·麦凯恩:美国退出协定将空间拱手让给中国的霸权主义。特朗普还削减了推动堕胎的国际组织资金

23/01/2017 - 印度 – 也门 无论天主教徒与否共同为汤姆神父获释祈祷 by Nirmala Carvalho

印度主教团指定的为在也门被绑架的慈幼会士汤姆神父获释祈祷日得到了积极响应,许多新教团体参与。托马斯∙雅各伯牧师表示,“我们为他早日安全回家祈祷”。百余教友在特里凡得琅圣母玛利亚主教座堂组织烛光祈祷

23/01/2017 - 埃及 - 伊斯兰 塞西总统宣布将建成埃及最大的教堂 by Loula Lahham

埃及总统向埃及科普特东正教会宗主教塔瓦德罗斯二世做出了承诺。伊斯兰法律研究中心捍卫基督徒在穆斯林国家建造圣堂的权利。但是,科普特信徒在社会中仍然受到歧视

23/01/2017 - 中国 二孩儿政策:过去一年新出生一千八百多万名婴儿但问题仍然存在

二O一六年,中国出生率比上年同期增加了11.5%。总之,养儿育女的费用以及中产阶层家庭收入低等因素,无法遏制人口老化

23/01/2017 - 台湾 - 梵蒂冈 蔡英文致信教宗方济各:共同推动非暴力和海峡两岸现状

台湾总统给教宗写信回应世界和平日的非暴力主题。聆听圣座对女性、孩子、移民问题、援助难民以及地震灾民的呼吁。台湾是“亚洲民主的灯塔”;与中国“能放下历史包袱,展开良性对话”

23/01/2017 - 中国 北京巩固防火墙、私人网站违法



23/01/2017 - 梵蒂冈 教宗指出基督的铎职宽恕了罪过、为我们转祷、将会把我们带到天主身边

基督铎职的三大“美妙”步骤。“如果我们敞开一些自己的心扉,上主宽恕一切”。“但亵渎圣神的人永远也不会得到宽恕”

22/01/2017 - 梵蒂冈 教宗︰人类生活的所有领域都是投撒福音种子的土壤。向远东地区祝福新年喜乐

在今天《三钟经》祈祷,教宗方济各谈到早期基督徒如何传播福音,在"地理的周边和宗教上不洁的土地"传教,而且从那里"开始,我们在过去几个主日反省过,把那光传播开去︰基督的光。""有宣讲和见证信仰的喜乐"。祝福快将度过农历新年的人民,丁酉年(鸡年)在1月28日,远东地区的家庭"借着新年,表达彼此的敬意"。向意大利中部地震的灾民表示亲切关心。为灾民和救援人员祈祷。在圣保禄城墙外大殿,多个基督宗派的代表一起晚祷。

21/01/2017 - 沙特阿拉伯 沙特大穆夫提反对电影和音乐会:堕落和不道德的根源

谢赫阿卜杜勒·阿齐兹·谢赫,该国最高的宗教权威人士,反对鼓励性别混杂的娱乐形式。电影是「淫乱、淫秽、不道德和无神论者」,因为他们建立在「进口文化」。音乐会促进混乱、腐败的道德和价值观。他对公民和机构的呼吁:「不要打开这样的邪恶的门。」

21/01/2017 - 黎巴嫩 - 欧盟 黎巴嫩和欧洲的文化和政治任务

黎巴嫩香柏之地可以帮助重新唤醒欧洲大陆,重新发现它被遗忘的宗教情操。没有它的基督徒根源记忆,没有愿景和和平愿望,没有什么伟大的事可能发生在欧洲,或它和世界之间。宗教层面对于与世界的南方的政治和文化对话很重要。教廷国务卿柏罗林枢机在达沃斯尝试干预现有情况。

21/01/2017 - 梵蒂冈 教宗对教廷圣轮法院︰今天需要很大勇气结婚。教会必须给予支持

在梵蒂冈司法年度开始时,教宗方济各呼吁,需要更大的努力去陪伴准备结婚的新人,在"爱与真理"之中结婚。不要放弃年轻夫妇很重要,但要"欢迎、陪伴和协助他们"。需要超越法律主义的教理讲授,以显示信德和盟约的价值。"短暂和临时成为主导文化,容易堕入破坏性的陷阱。"

21/01/2017 - 梵蒂冈 - 美国【更新版】 教宗對特朗普說︰美国的伟大,视乎它关注贫穷多少

教宗方济各赞扬"丰富的精神和道德价值观,塑造了美国人民的历史",以及该国"承诺提升世界的人性尊严和自由"。关注"穷人、弃儿和那些有需要的人,像拉匝禄,站在我们的门前"。特朗普之前的各种祈祷的天主教、 新教、 犹太教代表宣誓。"美国第一"这个口号,将指导政治选择。政府受批评。中国的谨慎和台湾总统的热情。

21/01/2017 - 印度 孟买枢机︰奥里萨邦蒙難者将成为圣人。基督徒的喜乐 by Santosh Digal

孟买总主教透露梵蒂冈愿意展开封圣程序。他与万民福音部部长菲洛尼枢机(Fernando Filoni)。基督徒"选择拥抱死亡,而不是否认基督。""为了下一代,他们也会面对宗教狂热的挑战",对卡殉道者的记忆犹新。

20/01/2017 - 越南 河内镇压纪念西沙群岛牺牲战士示威 by Mac Lam

全国范围内实施逮捕和镇压行径:河内、胡志明市和乂安省。许多基督徒青年参加了示威游行。中国和越南达成协议,试图减缓南中国海紧张局势

20/01/2017 - 印度 巴尔瓦蒙席指出奥里萨邦印度教徒的暴力迫害促进了基督徒的合一、鲜血凝成的大公运动 by Nirmala Carvalho

二OO八年,印度教极端势力分子沉重打击了整个基督信仰教会。“基督的十字架是将我们结合在一起的证据、我们的信仰是有形可见的”。布班内斯瓦尔市选址建造基督教墓地。天主教的教育、医疗和社会服务不应歧视任何人,“包括那些迫害我们的人”

20/01/2017 - 中国 - 美国 特朗普时代:中美关系与战争危险 by Wei Jingsheng

特朗普即将正式就职之际,中共中宣部禁止所有记者“未经批准批评”其讲话或者动作。据魏京生分析,特朗普可能会强迫中国签署公平贸易协议,还会影响中国内部政治和司法改革。贸易战的假设

20/01/2017 - 梵蒂冈 教宗指出“改变人心、改变生活”,为了让自己只属于上主

“当天主宽恕时,忘记”。“祂忘记,因为祂宽恕。面对悔改的心,祂宽恕、忘记——‘我要宽恕他们的过犯,不再记忆他们的罪恶’。但这也是邀请我们不要让上主想起我们的罪,也就是说别在犯罪了”

20/01/2017 - 中国 国家统计局宣布中国经济增长率为6.7%,但人为操纵数据过多 by Wang Zhicheng

国家统计局公布经济增长数字。国内消费增长10.4%,但多来自房地产、基础设施建设和信贷。辽宁省虚报数字,或许更加接近现实的涨幅是4%

19/01/2017 - 台湾 –日本 斯科尔塞塞的《沉默》:天主不会因为我们缺乏信仰感到奇怪 by Xin Yage

访台湾光启社财务主管,意大利籍副社长,耶稣会士蔡明隆神父。他是美国导演马丁∙斯科尔塞塞的挚友,还作为顾问与他合作过,直至在讲述十七世纪日本迫害基督徒的洪荒之作《沉默》中为他充当群众演员。导演和演员都是无偿工作的

19/01/2017 - 中国 – 英国 首趟中英货运列车从义乌抵达伦敦

旅途全长一万两千公里、穿越九个国家、历经十八天。这是习近平“一带一路”计划组成部分,旨在更新和实践丝绸之路