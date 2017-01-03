桃园监狱食品受欢迎销售良好

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09/01/2017 - 梵蒂冈
接见驻圣座外交使团时，教宗方济各强调了宗教为和平努力的重要性，也就是宗教要努力驳斥以天主的名杀人的行径；推动缴械，特别是解除核武器、非暴力、保护移民和孩子、保护自然、宗教自由的价值
09/01/2017 - 中国
贵州牧师被以间谍罪逮捕
他的律师表示“不是判决、是迫害。罪名根本站不住脚，他怎么出卖国家机密？我认为仰华是无辜的、他们把他关的时间太长了”
09/01/2017 - 梵蒂冈
教宗指出基督徒的生活是简单的，是认识、朝拜和追随耶稣
“这是我们生活的中心：耶稣基督。向我们展示了的耶稣基督，让我们看到了、我们应邀在生活中、在生活的各种情况下认识祂、认出祂，认出耶稣、认识耶稣”
09/01/2017 - 韩国
首尔警告平壤：一旦再次试射将会采取更加严厉的制裁
新年致辞中，金正恩宣称可以击中美国本土的洲际导弹试射准备就绪
09/01/2017 - 斯里兰卡 – 中国
南部抗议中国建港冲突有人受伤
科伦坡将与北京达成出让沿海土地使用权九十九年协议。这一项目将迫使当地人移民。这一投资也是中国“一带一路”战略计划组成部分
08/01/2017 - 梵蒂冈
教宗︰真正的传教使命不是要改变宗教信仰，而是借着见证引领人们去基督那里
"愿圣母玛利亚助佑所有基督徒，深入认识洗礼的意义，忠诚地跟随这条由我们重生圣事开辟的道路。"
08/01/2017 - 梵蒂冈
教宗: "我喜欢想象耶稣第一次讲道，就是在马槽的初生哭声"
教宗方济各给28个婴孩施洗。"信仰在洗礼开始，是一辈子的信仰生活，因为信仰要活出来，要走在信仰的路上，给信仰做见证。”
07/01/2017 - 印度
孟买枢机谴责：法庭判决强奸修女的被告无罪，等于正义走入坟墓by Nirmala Carvalho
两名疑犯被控在恰蒂斯加尔邦凌辱一名修女，逼她吸毒，将她绑起和施暴，不过两名罪犯却被「无罪释放」，因为缺乏证据。 孟买总主教说：「我们将上诉，对裁决提出质疑。」有限的定罪百分比，对受害者和社会都是一种危险。
07/01/2017 - 阿拉伯联合酋长国
阿联酋: 禁止出售或拥有老虎狮子作为宠物
违法者可被判监六个月和罚款14万美元。拥有大型猫科动物，是身份象征，在家里、汽车和街道炫耀一番。新的法律还包括狗的主人︰需要登记、使用皮带和强制性的疫苗接种。
07/01/2017 - 黎巴嫩
奥恩访利雅得，称独立访问沙特
奥恩履新总统，表示不会屈服于过去的限制，目的是恢复这「香柏国」作为一个相遇国家的角色。
07/01/2017 - 巴基斯坦
「圣诞列车」为东北部费萨拉巴德的穆斯林与基督徒缔造和平by Shafique Khokhar
这项活动源于伊斯兰堡与政府人权事务部之间的合作项目。12月22日，车队离开拉瓦尔品第。车厢布置了花环、彩旗、圣诞树、马槽。类似的合作「建立了不同宗教信仰的人之间的桥梁」。
07/01/2017 - 日本 – 南韩
一座「慰安妇」雕像触发日韩外交危机
摆放在南韩釜山日本领事馆门前的雕像，被日本政府视为挑衅举动。该行动由一个质疑首尔和东京之间签订协议的组织所策动。
06/01/2017 - 梵蒂冈
教宗︰要像贤士"寻求光明，必须出去找寻"和"开放自己给天主"
有六万朝圣者聚集在圣伯多禄广场，一起诵念《三钟经》祈祷。教宗方济各派遣一些义工，包括穷人和无家可归者，向在场的人每人派送一本小册《慈悲的图像》。
06/01/2017 - 梵蒂冈
教宗︰贤士反映信徒归向天主的态度，黑落德象征不安惶恐者
在主显节，教宗方济各强调贤士和黑落德对于”君王诞生”的消息态度不同。一方面，贤士"在他们的生活中，没有让他们的心被麻醉”；另一方面，"那些浸淫在不惜代价要赢的文化，那种文化只容纳”胜利者”，无论付出代价多少。"
05/01/2017 - 梵蒂冈
教宗︰我们需要圣召文化，"宽阔视野与有共融的气息"
"要有诚信及接触年轻人，优先聆听、知道如何「把握时间」响应他们提出的问题和他们的渴望。你的见证赋有喜悦与真理，更有说服力；你懂得谈及美善、惊喜、在天主爱内的奇迹"。
05/01/2017 - 中国
1959年祝聖的非法主教涂世华逝世，享年98岁by Elizabeth Li
根据中国政府认可的「一会一团」1月4日的讣告，涂主教曾为该会及主教议会的领导，并在1983-1992年负责设于北京的中国天主教神哲学院。
05/01/2017 - 以色列 - 巴勒斯坦
总理要求赦免射杀巴勒斯坦人的以色列士兵
05/01/2017 - 美国
抗疟疾疫苗研究进展「有希望」
研究由西雅图传染病研究中心进行。研究尝试创造并使用弱化形式的寄生虫，实验表明该方法是安全的，并产生良好的免疫回应。
05/01/2017 - 中国
老兵再次在北京抗议要求福利
约500名前士兵「围攻」首都的解放军总部。 军转士官和志愿兵拒绝放弃。
05/01/2017 - 印度
恰蒂斯加尔邦: 两名被控强奸一修女的疑犯，竟然无罪释放
一位卡拉拉邦修女在2015年6月被灌以藥物和施暴。基督徒领袖从一开始就谴责调查存在严重缺陷。审判可能因为调查人员的疏忽而有所妥协。
04/01/2017 - 梵蒂冈
教宗︰监狱是一个康复和重返社会的地方
"当有人问我一些难题，像 '为什么儿童要受苦' ，我真的不知道该如何回答，我只是看着耶稣十字架上的苦像，看着天主如何交付了祂的儿子，这就是为什么我们说天主背负我们的痛苦。"
04/01/2017 - 伊朗
德黑兰批准29间国际公司投标石油项目
石油部决定遵循设立一套新标准合同，允许外国人拥有伊朗公司的股份。此举遭保守派反对。
04/01/2017 - 沙特阿拉伯
利雅得: 罢工反对欠薪问题；移民被逮捕和鞭打
沙特阿拉伯法院对于有人损害公共财产，判处4个月监禁及300次鞭打刑罚。被定罪移民的国籍未知。这些工人是建筑巨头「本拉登集团」和「沙特奥格」的员工。在危机背后是石油业的收入崩溃，这对国家预算产生了影响。
04/01/2017 - 菲律宾
棉兰老岛:穆斯林极端分子攻击监狱，150名囚犯越狱
攻击的目标是在哥打巴托省北部的地方监狱，接近基达帕万市(Kidapawan)。 原教旨主义组织、犯罪份子和共产主义游击队在区域活动。 袭击至少持续了两个小时，有护卫在枪击驳火中死亡，被拘留者受伤。 警察和军队进行搜索行动。
04/01/2017 - 以色列 - 巴勒斯坦
以色列士兵枪击一名躺在地上的巴勒斯坦人，被判有罪
军事法庭判定艾罗‧艾沙里亚(Elor Azaria)警长犯下误杀罪名。判决预计在几个星期内进行，他面临监禁20年的刑期。这项决定是在两个半小时内宣读的。辩方的论点被驳回，强调21岁的巴勒斯坦人没有威胁。
03/01/2017 - 香港
香港前行政长官审讯开始
在2005年至2012年期间领导这个城市的曾荫权，被控有一些利益冲突，包括在深圳免租的豪华公寓。曾荫权否认控罪；他是被因贪污而接受聆讯的最高级的退休官员。
03/01/2017 - 南韩
首尔要求把佛寺列入《世界遗产名录》
需要一个冗长的登记过程。最后决定将在2018年公布
03/01/2017 - 美国 – 北韩
特朗普︰北韩导弹射击美国"不会发生"
这位当选的美国总统，响应金正恩关于洲际导弹研制的说法。批评中国。
03/01/2017 - 缅甸
两名天主教徒失踪，曾对媒体讲述圣沙勿略堂被围捕情况
自从圣诞平安夜，甘森和拉迪两教友杳无音讯。两人为堂区活跃教友，曾向新闻界透露缅军12月初攻击圣堂。消息人士对《亚洲新闻》说:"家人和朋友关注他们的安危。”
03/01/2017 - 中国
「我们作见证；我们坚持信念」︰中国维权律师关注组新年讯息
由于强迫拆迁，来自郑州的青年范华培被射死前杀了三人。这是一位上过大学而处于绝望的反应。当时警察可以逮捕他，但反而杀了他。一些同样被伤害和羞辱的人参加了他的葬礼。事件值得反思。
02/01/2017 - 印度
孟买枢机: 亚洲的非暴力精神和教宗的和平日文告by card. Oswald Gracias*
印度枢机谈及德兰修女和圣雄甘地两个非暴力的标志人物。「冲突和意见分歧时常存在，但重要的是要意识到，非暴力也意味着公义存在，才有和平的存在。」
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Editor's choices
中国 - 梵蒂岡「中国天主教代表会议」赞扬「独立自主自办」原则
Bernardo Cervellera
59位中国主教出席全国「代表会议」，宗教事务局局长和统一战线部的官员参加。会议选出爱国会和主教议会的领导层。（从教廷）独立出来，这个就是向教廷释出的「非积极信号」。中方的《环球时报》重申对话先决条件。一个国办的教会。陈日君枢机和香港教区的正义和平委员会对此批评和抗议。一位中国天主教徒︰此「代表会议」会议是给梵蒂冈一记耳光。
中国 - 梵蒂冈旧人和非法主教领导新一届中国天主教组织
Elizabeth Li
马英林和房兴耀，分别再被选为主教议会和爱国会的主席。继续赞美「独立自主自办」和新加入的「中国化」原则。梵蒂冈所希望的「积极信号」没有出现。
TOP10
03/01/2017 香港
03/01/2017 ..."
03/01/2017 美国 " 北韩
03/01/2017 南韩
03/01/2017 中国
05/01/2017 中国
1959年祝聖的非法主教涂世华逝世，享年98岁
Elizabeth Li
04/01/2017 梵'冈
05/01/2017 中国
05/01/2017 梵'冈
06/01/2017 梵'冈
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