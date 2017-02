Papa: guardare al nuovo anno pensando a come dare ai giovani un futuro concreto

Per p. Samir, in prima linea nell’emergenza profughi, la scelta del presidente Usa è occasione per un “grande ripensamento” e una “riscossa”. La legge ha colpito famiglie “pronte a partire”. Bloccato anche il capo dell’antiterrorismo irakeno, in partenza per gli Stati Uniti dove doveva incontrare la famiglia. E ricorda che “nessuno ha pianto” quanto è stata l’Arabia Saudita a chiudere le porte.