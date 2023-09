di Gianni Criveller

Padre Gianni Criveller, missionario che ha vissuto per anni il suo ministero nella "grande Cina", è il nuovo direttore editoriale di AsiaNews. Il suo saluto ai lettori: "Raccolgo un'eredità preziosa e impegnativa. Continueremo a informare e a riflettere su questo continente dai mille volti, con lealtà verso la Chiesa che desideriamo servire. Crediamo nel Vangelo della pace, il grande dono di Dio per i popoli dell’Asia".

L'inizio del mese di ottobre segna in maniera ufficiale un avvicendamento per la nostra agenzia: padre Gianni Criveller, nominato dalla Direzione generale del Pime come nuovo direttore del Centro missionario Pime di Milano, assume in quanto tale anche la direzione editoriale di AsiaNews, subentrando a padre Mario Ghezzi. Missionario che ha svolto a lungo il suo ministero nella "grande Cina", padre Criveller è una firma già nota ai lettori di AsiaNews per le sue apprezzate analisi. Al suo fianco, in qualità di direttore responsabile, resta il giornalista laico Giorgio Bernardelli che dall'estate 2021 coordina il lavoro della redazione. Pubblichiamo qui sotto il saluto alle lettrici e ai lettori del nuovo direttore editoriale.

Cari amici lettrici e lettori di AsiaNews,

mi rivolgo a ciascuno di voi con grande simpatia e considerazione. Seguire un’agenzia di notizie dell’Asia e dall’Asia è, già di per sé, indice di grande sensibilità umana e perspicace attenzione sulle prospettive del mondo. L’Asia non è semplicemente il più grande continente della terra, è una somma di vari continenti che hanno in comune solo il nome Asia. Per il resto siamo di fronte a realtà umane, culturali, religiose e economiche profondamente articolate e diverse.

AsiaNews ha l’ambizione di aprire non una ma tante finestre su queste realtà. Non solo notizie, ma anche approfondimenti e analisi. Copriamo 46 nazioni e aree geografiche. Le rubriche Lanterne rosse (per il variegato mondo cinese), Mondo Russo, Porta d’Oriente, Indian Mandala, Ecclesia in Asia e la rassegna AsiaToday sono finestre, per usare ancora questa immagine, per chi vuole conoscere oltre e dentro le notizie.

In quanto direttore del Centro missionario del Pime di Milano, ho assunto la responsabilità della direzione editoriale di questa agenzia, insieme a quella della rivista cartacea e online Mondo e Missione, che con AsiaNews condivide molte cose: l’appartenenza ai missionari del Pime, gli uffici e parte della redazione e dei collaboratori. Il coordinatore Giorgio Bernadelli ne è il direttore responsabile.

AsiaNews è stata fondata nel 1986 da Piero Gheddo, il pioniere del giornalismo missionario che non abbiamo mai dimenticato e continua ad ispirarci per la sua lungimiranza, il suo coraggio e il suo entusiasmo. Ricordo bene che fino agli anni 90 AsiaNews aveva una sede a Hong Kong. L’anima ne era Giancarlo Politi, missionario che ha aperto la strada dei viaggi nella Cina post-maoista e delle notizie sulla Chiesa cattolica sopravvissuta alle persecuzioni politiche.

Dal 2003 l’agenzia, trasferitasi a Roma, ha avuto come direttore padre Bernardo Cervellera. Con la sua generosa dedizione, Cervellera ha amplificato notevolmente la copertura, arrivando a ben quattro lingue e agli attuali 180 Paesi da cui ogni settimana i nostri lettori si collegano. Negli anni di Cervellera l’agenzia è cresciuta soprattutto in autorevolezza e in influenza nel dibattito sull’Asia, facendone un punto di riferimento imprescindibile per chi voleva informarsi con obiettività sul continente. Padre Cervellera ha avuto tanti meriti: desidero sottolineare soprattutto l’attenzione puntuale al tema della libertà religiosa. Ho collaborato spesso con lui inviando commentari sulla situazione dei cristiani in Cina, sul rapporto tra Cina e Vaticano e sulle vicende dell’amatissima città di Hong Kong.

Quando nel 2021 padre Bernardo Cervellera è tornato alla missione di Hong Kong, la Direzione generale del Pime ha deciso di trasferire l’agenzia a Milano, e di affidarla ai qualificati giornalisti del Centro missionario Pime di Milano. È stata una sfida difficile e dall’esito non scontato, ma l’agenzia in questi anni ha continuato a crescere nella sua distintiva caratteristica di attenzione ai temi della libertà religiosa, del cammino esaltante e difficile delle comunità cristiane dell’Asia, e continua ad ampliare i suoi servizi informativi e di analisi. Care lettrici e cari lettori: continuate a leggere, sostenere e diffondere quest’agenzia.

Sono ben consapevole della preziosa eredità e della impegnativa responsabilità che mi viene affidata. La raccolgo con semplicità, cosciente dei miei limiti, ma incoraggiato da due cose. La prima è la mia lunga militanza missionaria in Asia. L’aver vissuto dal 1991 al 2017 tra Taiwan, Hong Kong. Macao e Repubblica Popolare Cinese mi hanno dato una singolare e articolata conoscenza della Grande Cina, del suo popolo e delle sue istanze. Impegni di istituto e accademici mi hanno condotto, in modo non superficiale, anche in Myanmar, Filippine, Corea, Giappone, Thailandia, Bangladesh, Nepal e India. Insomma la mia vita è profondamente legata all’Asia, ai suoi popoli e alle sue Chiese. E in Asia desidero tornare dopo la conclusione del servizio missionario in Italia.

Il secondo motivo di incoraggiamento è la collaborazione cordiale del direttore responsabile Bernadelli, dei giornalisti della redazione e dei collaboratori. Continueremo a informare e a riflettere sull’Asia, senza pregiudizi e senza secondi fini, cercando in tutto di essere onesti e sinceri, con grande lealtà verso la Chiesa cattolica di cui facciamo parte e che desideriamo servire. Crediamo nel Vangelo della pace, il grande dono di Dio per i popoli dell’Asia.