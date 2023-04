Delima Silalahi, 46 anni, ha ricevuto il Premio Goldman per la battaglia che ha permesso a sei tribù di riappropriarsi di oltre 17mila acri di foresta che una grande azienda per la produzione di pasta di legno e carta stava trasformando in una piantagione di eucalipto. A causa degli incendi di boschi e torbiere l'Indonesia è tra i Paesi ritenuti maggiormente responsabili dell'aumento dei gas serra.

San Francisco (AsiaNews/Agenzie) - Delima Silalahi - una donna indonesiana dei gruppi etnici Batak del distretto di North Tapanuli, nel Nord di Sumatra - è una dei sei vincitori annunciati ieri dell’edizione 2023 del Premio Goldman, il più importante riconoscimento al mondo legato al tema della difesa dell’ambiente.

Delima Silalahi, che ha 46 anni ed è direttore esecutivo dell’ong Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), è stata premiata per aver condotto una campagna che ha permesso di garantire a sei comunità indigene nel nord di Sumatra il riconoscimento dei diritti fondiari su 17.824 acri di foresta tropicale. L'attivismo della sua comunità ha recuperato questo territorio da un'azienda produttrice di pasta di legno e carta che lo aveva parzialmente convertito in una piantagione industriale di eucalipto. Ora che le sei comunità ne hanno nuovamente ottenuto la titolarità hanno iniziato a ripristinare nell’area le specie forestali autoctone.

L'Indonesia - ricordano i promotori del Premio Goldman nella motivazione - è uno dei Paesi con maggiori responsabilità nell’aumento dei gas serra per via del taglio e adel'incendio di foreste e torbiere per la creazione di piantagioni industriali; tra il 2015 e il 2019, gli incendi hanno bruciato 10,8 milioni di acri di foreste e torbiere, una superficie più grande dell’intera estensione dei Paesi Bassi. Allo stesso tempo, l'Indonesia ha la terza più grande area di foreste pluviali al mondo, in grado di immagazzinare enormi quantità di carbonio, essenziali per combattere il cambiamento climatico.

Negli ultimi anni, la Toba Pulp Lestari (TPL), un'azienda produttrice di pasta di legno e carta, ha invaso le foreste del Nord di Sumatra. Quando le comunità locali hanno protestato per la distruzione delle loro foreste, l’azienda ha chiamato la polizia, che ha disperso e arrestato con la forza i manifestanti.

Nel 2013, una sentenza della Corte costituzionale ha confermato che le foreste consuetudinarie non sono foreste statali, offrendo alle popolazioni indigene indonesiane la possibilità di rivendicare la gestione legale dei loro territori tradizionali. Molto preoccupata per la massiccia espropriazione di territori indigeni a favore dell'industria della cellulosa e della carta - e per il suo enorme impatto sulle foreste della regione del lago Toba - Delima e il suo team del KSPPM hanno iniziato a organizzare le comunità locali per rivendicarne i diritti.

Ha viaggiato di villaggio in villaggio istruendo le comunità, nonostante nelle comunità Tano Batak le donne siano spesso escluse dal processo decisionale. Nel febbraio 2022, grazie all'impegno di Delima e della sua comunità, il governo indonesiano ha concesso a sei comunità Tano Batak la gestione legale di 17.824 acri delle loro foreste tradizionali. Delima e il KSPPM sostengono le comunità nel rimboschimento e nel ripristino dell'ecosistema, aumentando la copertura arborea delle foreste e la loro naturale resilienza al clima.

Oltre che a Delima Silalahi il Premio Goldman 2023 è stato assegnato agli attivisti Zafer Kizilkaya (Turchia), Alessandra Korap Munduruku (Brasile), Chilekwa Mumba (Zambia), Tero Mustonen (Finlandia) e Diane Wilson (Stati Uniti).

Photo: Edward Tigor/Goldman Price