AFGHANISTAN

I talebani hanno vietato l’uso degli smartphone ai dipendenti pubblici e alle loro forze di sicurezza a Kandahar, in quello che sembra essere l’ultimo tentativo di rafforzare i controlli sulle comunicazioni e sull’accesso alle informazioni. Fonti a Kandahar hanno riferito ad Amu TV che l’ordine è entrato in vigore lunedì e impone ai dipendenti di tutte le istituzioni pubbliche, nonché al personale talebano, di utilizzare telefoni cellulari di base al posto degli smartphone. La mossa fa seguito a una restrizione all’Università di Herat, dove i funzionari nominati dai talebani hanno vietato al personale di portare gli smartphone all’interno del campus.

IRAN - STATI UNITI

Stati Uniti e Iran avvieranno venerdì in Svizzera i colloqui per una soluzione definitiva al loro conflitto. I negoziati inizieranno dopo la firma e proseguiranno per 60 giorni, portando a decisioni sul destino del programma nucleare iraniano e a un piano per la revoca delle sanzioni economiche internazionali. L’ottimismo riguardo alla fine della guerra scatenata dagli attacchi Usa e israeliani del 28 febbraio contro Teheran è stato tuttavia smorzato dai recenti attacchi israeliani nel sud del Libano. Inoltre, un accordo definitivo includerebbe un fondo di 300 miliardi di dollari destinato agli investimenti e alla ricostruzione in Iran.

COREA DEL SUD

La Corea del Sud sposterà una linea che corre parallela al confine militare con la Corea del Nord per restringere l’area in cui è limitato l’accesso dei civili, al fine di adeguarsi all’evoluzione del contesto di sicurezza e per agevolare i residenti locali. La "linea di controllo civile" si trova attualmente fino a 10 km a sud della linea di demarcazione militare (MDL) tracciata alla fine della guerra di Corea del 1950-53. Per accedere all’area è necessaria l’autorizzazione delle forze armate.

INDIA

L’India ha temporaneamente bloccato l’app Telegram per il timore che possa essere utilizzata per copiare, a pochi giorni dalla ripetizione di un decisivo esame di ammissione alla facoltà di medicina. Milioni di studenti sosterranno nuovamente il National Eligibility cum Entrance Test - Undergraduate (NEET-UG) il 21 giugno, dopo che l’esame previsto per maggio è stato annullato a causa di accuse di fuga di notizie sui testi d’esame. Tuttavia, gli utenti di Internet e gli attivisti per i diritti umani hanno criticato il divieto, definendolo una "soluzione di facciata" per affrontare un problema ben più ampio di frodi d’esame.

VIETNAM

In Vietnam sono stati salvati oltre 400 gatti destinati alla macellazione. Nove persone sono state arrestate in relazione a quella che la polizia ha definito una "banda criminale specializzata nel furto e nella raccolta di gatti". Gli agenti hanno recuperato più di 400 gatti vivi e circa 80 animali morti conservati nel ghiaccio durante le retate effettuate la scorsa settimana in alcuni siti nella provincia di Tay Ninh e a Ho Chi Minh City. Altri 21 gatti sono stati sequestrati in una struttura separata.

RUSSIA - CINA

Il presidente russo Vladimir Putin si è congratulato con il presidente cinese Xi Jinping per il suo compleanno, secondo quanto riportato dal servizio stampa del Cremlino. Il presidente ha inviato un telegramma di auguri a Xi, che ha compiuto 72 anni il 15 giugno. Il collaboratore di Putin, Jurij Ušakov, ha dichiarato ai giornalisti durante un briefing che “tra i leader dei nostri Paesi si sono sviluppati rapporti di vera fratellanza, si rispettano profondamente, si fidano l'uno dell'altro e il loro dialogo è sempre franco e costruttivo”.

KAZAKISTAN

Il 15 giugno il tribunale di Almaty ha dato inizio al processo penale contro Aset Mataev, amministratore delegato dell'agenzia di stampa internazionale KazTAG, e Amir Kasenov, caporedattore della stessa agenzia. Giornalisti e osservatori sono alloggiati in stanze separate, con trasmissione audio e video di pessima qualità. La difesa degli imputati ha espresso lamentele sull'organizzazione del processo, e ha quindi presentato un'istanza di ricusazione del giudice Ernar Kasymbekov, costringendolo a ritirarsi nella camera di consiglio.