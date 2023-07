Le notizie di oggi: in Siberia il permafrost si scioglie facendo sprofondare ulteriormente la depressione di Batagaika che rilascia metano. L’esercito israeliano uccide due adolescenti in Cisgiordania. Semiconduttori americani in Russia nonstante le sanzioni attraverso le Maldive. Giovani cinesi fanno tappa a Propaganda Fide a Roma verso la Gmg.

BHUTAN

Almeno sette persone sono morte e altre 16 disperse in Bhutan dopo che un’inondazione improvvisa causata forti piogge e più abbondanti di quelle stagionali hanno spazzato via una sezione di una diga di piccola centrale idroelettrica, profondando a valle ulteriori smottamenti. Le squadre di soccorso e ricerca stanno ancora pattugliando l'area, hanno detto le autorità. Il primo ministro Lotay Tshering è arrivato sul posto e sta facendo il punto della situazione e guidando le operazioni di salvataggio e ricerca. Cinque vittime sono state identificate.

RUSSIA

Il Batagaika si trova in Siberia ed è la più grande depressione al mondo, larga 1 km e profonda 86 metri. Qui il permafrost, un misto di ghiaccio e terra, sta letteralmente sprofondando da quando la foresta è stata disboscata negli anni ’60, provocandone lo scioglimento. Gli scienziati affermano che il fenomeno sta accelerando poiché la Russia si sta riscaldando 2,5 volte più velocemente del resto del mondo, sciogliendo la tundra ghiacciata che copre circa il 65% della massa continentale. Batagaika ha raggiunto il 100 metri di profondità in alcuni punti, rilasciando gas serra - soprattutto metano - immagazzinato nel suolo scongelato.

ISRAELE

Le forze israeliane hanno ucciso due adolescenti palestinesi in Cisgiordania. Si tratta del diciassettenne Muhammad Fouad Atta al-Bayed, colpito alla testa dalle forze israeliane durante i disordini nel villaggio di Umm Safa, vicino a Ramallah e Fawzi Makhalfeh, 18 anni. Sono 150 i palestinesi uccisi dall'inizio del 2023 in Cisgiordania e a Gerusalemme est.

MALDIVE

Oltre che una destinazione popolare per i vacanzieri le Maldive sono anche un punto di transito per le spedizioni verso la Russia che eludono le sanzioni internazionali. Da quando Putin ha invaso l'Ucraina, circa 400mila semiconduttori fabbricati negli Stati Uniti per un valore totale di 53,6 milioni di dollari sono stati spediti in Russia attraverso le Maldive, secondo i dati dalla società di ricerca indiana Export Genius.

KIRGHIZISTAN

La presidenza americana sta per emettere nuove “misure economiche” nei confronti del Kirghizistan, per impedire che il Paese continui a essere tramite di articoli sotto sanzioni da destinare in Russia, dopo alcune “visite infruttuose” di funzionari americani ed europei a Biškek, senza precisare a quali compagnie si riferiscano.

INDIA

L’India ha raggiunto con 9 anni di anticipo sulla tabella di marcia, gli obiettivi di che riguardano la capacità di distribuzione e di approvvigionamento capillare di energia elettrica da fonti non fossili sul territorio. Il primo ministro Narendra Modi durante la riunione dei ministri dell'energia del G20 in corso a Goa ha rilanciato con un obiettivo ambizioso: “Ora prevediamo di raggiungere il 50% di capacità elettrica installata non fossile entro il 2030. Togliere rendere l'India tra i leader mondiali nel solare e nell’eolico”.

CINA-GMG

I giovani cinesi, in viaggio verso Lisbona per partecipare alla Giornata Mondiale della Gioventù, hanno fatto scalo a Roma visitando il Palazzo di Propaganda Fide, lo storico edificio affacciato su Piazza di Spagna, sede del Dicastero per l’Evangelizzazione. Il gruppo di pellegrini, 50 tra ragazze e ragazzi, hanno ricevuto in dono anche il Rosario missionario e nella Cappella dei Re Magi hanno intonato l’Ave Maria in mandarino, nel luogo da cui tanti missionari sono partiti per portare in Cina il Vangelo.