Premiato per il suo lavoro in un villaggio rurale. Ha portato la presenza scolastica al 100% e cambiato la vita di tante giovani, che rischiavano di finire spose in adolescenza. Insegna combinando tecnologia e programmi personalizzati: il suo sistema è usato in tutta l’India. L’educatore ha voluto dividere il milione di dollari di premio con gli altri finalisti.