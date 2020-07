di Shafique Khokhar

L’azione ripresa in un video. Secondo il direttore di Archeologia e musei Khyber-Pakhtunkhwa, Abdus Samad Khan, la statua del Buddha vandalizzata aveva 1.700 anni; i pezzi della statua completamente distrutta sono stati recuperati per valutarne il valore archeologico.

Mardan (AsiaNews) - Il 17 luglio un'antica statua del Buddha è stata vandalizzata nell'area di Takht Bahi nel distretto di Mardan a Khyber Pakhtunkhwa.

E’ successo che mentre stavano scavando le fondamenta di una casa, alcuni operai hanno trovato una statua (nella foto). L’hanno fatta a pezzi in quanto per loro, musulmani, "non islamica". Ma l'antica reliquia riflette la civiltà del Gandhara che comprende la regione storica nell'attuale Pakistan nordoccidentale, corrispondente alla valle di Peshawar e con estensioni nelle valli inferiori dei fiumi Kabul e Swat. Ghandhara è il vecchio nome di Khyber Pakhtunkhwa, provincia del Pakistan e la regione è un luogo molto venerato dai seguaci del buddismo ed è considerato un importante sito regionale della civiltà buddista.

Già all'inizio del 18 luglio, i video erano diventati virali sui social media che mostravano un uomo che spezzava la statua del Buddha con un grosso martello, e alcuni altri uomini esprimevano approvazione e guardavano mentre altri stavano realizzando video. I media pakistani hanno anche riferito che quattro persone coinvolte nel vandalizzare la statua sono state arrestate.

Nel 2017, due rare e antiche statue di Buddha sono state rinvenute in un sito archeologico a Bhamala, nel distretto di Hariput. La più grande statua mai trovata sul sito raffigura la morte di Buddha e la seconda statua era un Buddha con una doppia aureola.

Sebbene siano trascorsi giorni da quando questo evento ha avuto luogo, il problema viene ancora sollevato in diversi canali di notizie e sui social media. Sono in corso discussioni nei circoli sociali sulla protezione delle convinzioni altrui nel Paese; poiché tutte le fedi sono sacre per i loro seguaci e nella costituzione del Pakistan lo Stato rispetta tutti. Molti attivisti e leader energici stanno registrando le loro dichiarazioni contro questo atto di distruggere la statua del Buddha.

Samad Khan ha anche affermato che la distruzione della statua è un "crimine" e "mancanza di rispetto per la religione", la polizia della zona ha promosso un’azione e ha arrestato l'appaltatore locale e altre cinque persone sospettate di aver infranto le leggi sull'antichità .

Secondo Mansha Noor, segretario esecutivo di Caritas Pakistan, a Karachi nel 2017 c'erano due rare e antiche statue di Buddha che sono state portate alla luce nel distretto di Hariput. Nei tempi antichi, Gandhara era un crocevia commerciale e un luogo di incontro culturale tra India, Asia centrale e Medio Oriente. "La distruzione di questa antica statua del divino Buddha - ha aggiunto - mostra l'ignoranza per la storia e la mancanza di educazione. Il nostro Paese è pieno di minerali e di storia nascosta nelle sue radici e dobbiamo educare la nostra nazione sugli altri abitanti di questa terra".