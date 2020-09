di Nirmala Carvalho

Fra loro anche sette bambini. Altre 20-25 risultano essere ancora intrappolate tra le macerie. L’edificio aveva più di 40 anni e doveva essere ristrutturato. Crollo un palazzo in costruzione anche a News Delhi. Incidenti provocati spesso dai smottamenti dovuti ai monsoni. Mons. D’Silva: La Chiesa cattolica farà tutto il necessario per alleviare le sofferenze delle famiglie colpite.

Mumbai (AsiaNews) – Almeno 10 persone, fra cui sette bambini, sono morte stamattina per il crollo di una palazzina di tre piani a Bhiwandi (Maharashtra). Le autorità del posto hanno reso noto che il cedimento è avvenuto intorno alle 3.40 (ora locale). Sul posto sono accorsi 40 soccorritori, che hanno estratto vive per il momento 11 persone, compreso un minore; altre 20-25 risultano essere ancora intrappolate tra le macerie.

Secondo resoconti dei media locali, l’edificio aveva più di 40 anni e necessitava lavori di ristrutturazione, posticipati a causa dell’emergenza coronavirus. Nei suoi 40 appartamenti vivevano 150 persone.

Il Paese non è nuovo a tragedie di questa natura. Sempre oggi, un edificio in costruzione è crollato nell’area di Sitaram Bazar, a New Delhi. Al momento, le autorità hanno contato un ferito, ma le operazioni di salvataggio sono ancora in corso. Il 25 agosto è crollata invece una costruzione di cinque piani nell’area residenziale di Mahad, 200 km a sud di Mumbai. L’incidente ha provocato la morte di 16 persone e decine di feriti.

Crolli e cedimenti di interi edifici non sono eventi rari in India, soprattutto durante la stagione delle piogge o quando infuriano i monsoni, che causano smottamenti nei terreni.

Mons. Allwyn D'Silva, vescovo ausiliare di Mumbai, ha dichiarato che la Chiesa cattolica farà tutto il necessario per alleviare le sofferenze delle famiglie colpite dalla tragedia di Bhiwandi. “Il mio cuore – egli ha detto ad AsiaNews – va alle famiglie che hanno perso i loro cari. Sono profondamente rattristato per le gravi sofferenze delle vittime e dei sopravvissuti, che si aggiungono a quelle portate dalla pandemia. Porgo le mie più sentite condoglianze alle famiglie in lutto; prego per coloro che hanno perso la vita e per la guarigione dei feriti, e chiedo a Dio di consolare i loro familiari”.