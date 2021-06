Nell'ultima settimana Davao, dove il presidente è stato sindaco per 20 anni, ha registrato in media 213 infezioni al giorno. Dopo l'Indonesia, le Filippine sono il Paese del sud-est asiatico più colpito dalla pandemia. Il governo attende altre 10 milioni di dosi di vaccino.

Manila (AsiaNews/Agenzie) - È in costante aumento il numero di morti per Covid-19 nel Paese. Solo oggi si sono registrati 95 decessi e 4.777 nuovi contagi. Il bilancio totale di infetti sfiora gli 1,3 milioni, mentre le morti totali hanno quasi raggiunto i 22mila. Dopo l’Indonesia, le Filippine sono il Paese del sud-est asiatico più colpito dalla nuova ondata di contagi.

Al momento l’area più colpita è la città di Davao, dove l’attuale presidente Rodrigo Duterte ha servito come sindaco per 20 anni. Solo qui nelle ultime due settimane si sono registrate più di 2.300 nuove infezioni. La città sarà in lockdown fino al 20 giugno per contrastare l’avanzata dell’epidemia.

Ieri Duterte ha dichiarato che le restrizioni potrebbero essere inasprite in tutto il Paese se la gente dovesse continuare a violare le regole di sicurezza sanitaria. “Potremmo calibrare la nostra risposta in base al livello di conformità che mostrerete. Dipende da voi", ha dichiarato il presidente rivolgendosi alla popolazione in un discorso televisivo.

Secondo gli ultimi dati del ministero della Salute, Davao ha avuto una media di 213 casi al giorno nell'ultima settimana. Più che a Quezon, la città più popolosa del Paese, dove si sono contati circa 207 nuovi contagi giornalieri.

“Vediamo che il tasso di [nuovi] casi si è spostato in altre aree”, ha affermato il sottosegretario alla Salute Maria Rosario Vergeire. I contagi nella regione di Manila sono infatti diminuiti, ma si sono impennati a Davao e in altre nove città nel centro e nel meridione del Paese.

La regione metropolitana della capitale (che comprende 16 città e ospita quasi 13 milioni di persone) ha finora ricevuto la maggior parte dei vaccini. Il governo si aspetta che a giugno arrivino altre 10 milioni di dosi. Questa settimana è stato approvato l’utilizzo del cinese Sinopharm nei casi di emergenza, e l’utilizzo del vaccino Pfizer per i giovani dai 12 ai 15 anni.