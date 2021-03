di Mathias Hariyadi

Jakarta (AsiaNews) - La pandemia da Covid-19 ha colpito il seminario Giovanni XXIII di Lawang, nella diocesi di Malang (Giava orientale). Il rettore padre Aloysius Rusdiana Lau ha confermato che la comunità, composta da 28 seminaristi maggiori proveninenti da 10 diocesi, 2 sacerdoti, 2 diaconi e 2 religiose, è da sabato in quarantena. La struttura è stata posta sotto sorveglianza dalla locale task force anti-coronavirus. In totale sono 30 le persone contagiate: 13 seminaristi sono ricoverati in ospedale; altri 14, insieme ai sacerdoti e alle suore, presentano sintomi lievi e sono quindi in autoisolamento. Quanti infine non sono risultati positivi al test si sono trasferiti nella vicina casa per ritiri Wisma Shyanti.

L'estesa diffusione del contagio sta mettendo in difficoltà la vita della comunità anche per gli approvvigionamenti di cibo e generi di prima necessità. Stanno però già giungendo i primi aiuti spontanei, per i quali il vescovo di Malang Henricus Pidyarto esprime attraverso AsiaNews la gratitudine della diocesi.

Particolarmente significativo l'aiuto finanziario e i dispositivi di protezione che le Suore di San Carlo Borromeo (CB) stanno inviando da Yogyakarta al Seminario Giovanni XXIII di Lawang. La superiora provinciale, suor Yustiana Wiwiek Iswanti, spiega che questo gesto di solidarietà è motivato in senso spirituale dall'aver già dovuto affrontare il Covid-19: nello scorso mese di gennaio, infatti, la pandemia ha colpito le 55 ospiti della St. Anna Elderly House della congregazione.



“Attraverso rigidi protocolli di protezione e programmi sanitari - racconta suor Iswanti - ora sono tutte guarite dal coronavirus”. Proprio questa prova è stata per le suore l'occasione per sperimentare la vicinanza di tante persone, che hanno portato cibo, bevande, vitamine e offerte in denaro per non lasciare sole le anziane religiose. “Ancora oggi - aggiunge la superiora - continuiamo a ricevere doni preziosi dagli ex alunni delle nostre scuole e da tante altre persone che vogliono dimostrarci la loro amicizia. Ora tocca a noi fare lo stesso con il Seminario Giovanni XXIII della diocesi di Malang”.