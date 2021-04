Condannate per aver organizzato e preso parte a una grande manifestazione anti-governativa il 18 agosto 2019. Un anno al magnate Jimmy Lai e alla giurista Margaret Ng; 11 mesi a Martin Lee. Condanna più dura per l’ex parlamentare "capelli lunghi" Leung Kwok-hung.

Hong Kong (AsiaNews) – Pene tra gli otto e i 18 mesi per nove personalità democratiche accusate di aver organizzato e preso parte a una grande manifestazione anti-governativa il 18 agosto 2019. Lo ha deciso oggi la Corte distrettuale di West Kowloon, dopo aver ascoltato le richieste per l’attenuazione della condanna, stabilita dalla giudice Amanda Woodcock il primo aprile.

Secondo gli organizzatori, la marcia incriminata ha raccolto 1,7 milioni di partecipanti; essi hanno sfidato i divieti delle autorità per chiedere il ritiro della legge sull’estradizione e per denunciare il comportamento brutale della polizia.

Tra i condannati, il magnate Jimmy Lai ha ricevuto una condanna a un anno. Il “padre della democrazia” Martin Lee, uno dei fondatori del Partito democratico, è stato condannato a 11 mesi di carcere. Lai è in prigione e in attesa di processo per aver minacciato la sicurezza nazionale; Lee è stato di recente proposto per il Premio Nobel per la pace: entrambi sono fedeli cattolici.

Per l’ex parlamentare e giurista cristiana Margaret Ng la pena è di un anno. Condannati a un anno anche gli ex deputati Albert Ho e Lee Cheuk-yan. Cyd Ho ha avuto una condanna inferiore (otto mesi). La punizione più dura è stata inflitta all’ex parlamentare “capelli lunghi” Leung Kwok-hung, che dovrà scontare 18 mesi di prigione.

Il sindacalista Leung Yiu-chung ha avuto una condanna a 8 mesi; 10 mesi invece per l’ex membro del Partito democratico Au Nok-hin: i due sono gli unici che si sono dichiarati colpevoli.

La giudice Woodcock ha deciso di sospendere la pena per Lee, Ng, Albert Ho e Leung Yiu-chung.