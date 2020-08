Fra loro anche i parlamentari Lam Cheuk-ting e Ted Hui Chi-fung. Le accuse sono legate agli incidenti di Tuen Mun e Yuen Long dello scorso anno. Due settimane fa, le autorità avevano arrestato Jimmy Lai e Agnes Chow. Fronte democratico: Forze dell’ordine usate come arma di repressione.

Hong Kong (AsiaNews/Agenzie) – La polizia ha arrestato stamattina 16 persone per il loro ruolo nelle manifestazioni antigovernative dello scorso anno. Tra loro figurano Lam Cheuk-ting e Ted Hui Chi-fung, due parlamentari dell’opposizione democratica.

I due rappresentanti del Partito democratico sono accusati di “complicità con altre persone nel distruggere la proprietà altrui” davanti alla stazione di polizia di Tuen Mun e di “ostacolo alla giustizia”. Il fatto risale al 6 luglio dello scorso anno, ma secondo diversi resoconti di stampa, Lam e Hui sono in realtà intervenuti per mediare tra le Forze dell’ordine e 400 dimostranti filo-democratici che chiedevano alle autorità di liberare il locale parco cittadino dalla continua presenza di rumorosi intrattenitori musicali.

Lam, insieme ad altre 12 persone, è accusato anche di aver partecipato lo scorso anno ai “disordini” di Yuen Long, avvenuti nel pieno delle dimostrazioni contro la legge sull’estradizione. Il 21 luglio del 2019, nella locale stazione della metropolitana (Mtr), un gruppo di teppisti ha attaccato dimostranti anti-estradizione e ignari passeggeri. Vestiti con magliette bianche (per distinguersi da quelle nere dei manifestanti), armati di sbarre di ferro, bastoni e altre armi di offesa, la gang mafiosa si era scagliata con violenza contro le persone facendo 50 feriti.

Il politico democratico ha spiegato più volte di essere arrivato a Yuen Long dopo che le violenze erano già scoppiate, sottolineando di essere stato egli stesso vittima dell’attacco.

Gli arresti di stamane seguono quelli compiuti dalla polizia l’11 agosto; 10 persone legate al campo democratico - tra cui il magnate delle comunicazioni Jimmy Lai e l’attivista Agnes Chow - erano state fermate in base alla nuova legge sulla sicurezza nazionale voluta da Pechino.

Per il Partito democratico, e per le altre forze d’opposizione, le autorità cittadine – spalleggiate dal regime cinese – stanno usando la polizia per reprimere il dissenso.