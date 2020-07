di Biju Veticad.

Tura (Meghalaya) (AsiaNews) - Lo Stato collinare di Meghalaya ha un nuovo vescovo. "Diventa tutto per tutto il popolo" (1 Cor 9,22) è il motto del vescovo appena ordinato, mons. Jose Chirackal (nella foto) che è presente nella missione Meghalaya da oltre 44 anni.

Mons. Jose Chirackal viene ordinato vescovo ausiliare della diocesi di Tura a Meghalaya il 4 luglio. Giunto all'età di 16 anni nello Stato dell'India meridionale del Kerala, ha dedicato tutta la vita alle tribù di Garos, Rabhas, Koch, Hajong e Bora presenti nella diocesi di Tura. Dopo Nagaland e Mizoram (90% del cristianesimo in entrambi gli Stati), Meghalaya è lo Stato cristiano più popolato dell'India (75%). La popolazione cristiana a Meghalaya è stimata in circa 2,5 milioni, e costituisce il 74,59% degli abitanti. Meghalaya, "dimora delle nuvole" in sanscrito è uno dei sette Stati nord-orientali dell'India, famoso per la sua natura collinare e le forti piogge.

Negli anni '20 e '30 i salesiani italiani iniziarono la missione nelle aree di Tura e nei luoghi vicini. Nell'intero Stato di Meghalaya ci sono circa 850mila cattolici e la diocesi di Tura conta circa 290mila cattolici. Ha 44 parrocchie 44335 famiglie sparse in 2199 villaggi. La peculiarità geografica stessa è il principale ostacolo per le attività pastorali-missionarie per i sacerdoti di Meghalaya.

Una scelta casuale, afferma il vescovo appena ordinato, ha indicato la mia strada verso la missione di Meghalaya. La provvidenza arriva in modi sconosciuti a ogni persona, continua Bishop. “Risale al 1976, dopo le mie superiori non potevo unirmi al seminario diocesano perché ero in ritardo con l'invio della domanda di ammissione, ma vidi una pubblicità in una rivista cattolica riguardante il reclutamento nel seminario minore della nuova diocesi di Tura a Meghalaya . Quindi dall'età di 16 anni sono a Meghalaya ". Mons. Chirackal, 60 anni, proveniente dalla parrocchia di Karukutty nel Kerala, è stato ordinato sacerdote nel 1987.

"Lo zelo del nostro nuovo vescovo è esemplare", dice p. Jose Edavakandam a AsiaNews. P. Edavakandam ha lavorato insieme a mons. Chirackal nella diocesi di Tura come procuratore. Conferma che mons. Chirackal è un sacerdote orientato alla missione dalla sua ordinazione e ha dedicato tutta la vita alla popolazione di Tura e Meaghlaya. Secondo padre Edvakandam, la scelta del motto del nuovo vescovo è intrinsecamente correlata al suo modo di vivere per ognuno e per tutte le diverse tribù, religioni e status economico della diocesi di Tura.

Le attività missionarie sono molto varie nella missione di Meghalaya e nelle diocesi dell'India nord-orientale. P. Jose Edavakandam afferma che nella sua parrocchia, al confine con il Bangladesh, ci sono 1400 famiglie cattoliche sparse in 48 villaggi. “La maggior parte delle parrocchie ha un solo sacerdote e quindi il parroco come me può visitare tutti i villaggi solo due volte l'anno. Ciò è dovuto anche alle difficoltà di arrivare ai villaggi durante la stagione delle piogge. Facciamo visite di missione tra ottobre e giugno. Tuttavia, i fedeli sono riuniti in alcuni centri regionali in cui diversi villaggi si incontrano sporadicamente insieme per le celebrazioni di sacramenti, ritiri ecc. Invece in ogni villaggio ci sono catechisti che animano le celebrazioni della Parola di Dio ogni domenica. Mons. Jose Chirackal, che è stato presente in diversi villaggi della diocesi come parroco, per aiutare il suo vescovo mons. Andrew R Marak ha il vantaggio di conoscere diverse lingue locali come Garo, Rabha, Boro Koch, Hajong, Assamese, Khasi, Bengali e inglese.