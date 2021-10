di Nirmala Carvalho

Mumbai (AsiaNews) – Da più di vent'anni a Mumbai p. Joe D'Souza, parroco della chiesa di San Giovanni Evangelista, benedice gli animali nella domenica successiva alla festa di san Francesco. Un gesto rivolto a cristiani e non cristiani perché - spiega - “gli animali rompono tutte le barriere religiose”. Il gesto si è ripetuto anche quest'anno domenica 10 ottobre, con 12 famiglie cattoliche e 10 non cristiane che hanno portato i loro animali domestici al sacerdote.

“San Francesco - spiega - è conosciuto come il santo patrono della custodia del creato”. Benedicendo gli animali il sacerdote dice: “Il tuo Creatore ti ama, ti ha reso santo e protetto. Va in pace e possa la benedizione di Dio accompagnarti sempre”.

“L'anno scorso - racconta p. D'Souza ad AsiaNews - le chiese erano chiuse per l'emergenza Covid-19 e non abbiamo potuto compiero questo gesto. Gli animali hanno aiutato molte persone ad affrontare il lockdown durante la pandemia, offrendo compagnia e quelle relazioni che tanto ci mancavano. Gli animali sono meravigliose creature di Dio: è Lui ad averci donato la capacità di entrare in relazione con loro. E tante persone mi hanno raccontato di come questo li abbia aiutati a ridurre l'ansia. Gli animali - conclude - ci offrono molto senza nulla chiedere in cambio”.