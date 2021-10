Il partito del premier Fumio Kishida non dovrebbe avere problemi a mantenere almeno 233 dei 465 seggi necessari per avere la maggioranza alla Camera dei rappresentanti. Il 30% degli intervistati è ancora indeciso.

Tokyo (AsiaNews/Agenzie) - Il Partito liberaldemocratico (Pld) non avrà problemi a mantenere la maggioranza alla Camera dei rappresentanti alle elezioni generali del 31 ottobre. Lo dice un sondaggio di Kyodo News pubblicato oggi. In base alle previsioni, il Pld dovrebbe riuscire a conquistare con facilità almeno 233 seggi su 465.

I liberaldemocratici sono in vantaggio sul Partito democratico costituzionale (Pdc) in 190 distretti uninominali su 289; sono dati vincenti anche nella rappresentazione proporzionale, secondo cui 176 seggi vengono assegnati sulla base dei voti ottenuti in 11 circoscrizioni regionali.

Kyodo News ha intervistato 174mila elettori nei due giorni scorsi, subito dopo l’inizio della campagna elettorale. Quasi il 30% degli intervistati ha dichiarato di essere ancora indeciso su chi votare nei distretti uninominali: la situazione potrebbe quindi cambiare in maniera considerevole all’avvicinarsi dell’elezione.

Il Pdc, principale partito all’opposizione, è in vantaggio in 50 distretti uninominali e competitivo in altri 40 grazie all’alleanza con il Partito comunista giapponese, ma al momento sembra difficile che possa mantenere tutti i 110 seggi che aveva prima delle elezioni. Al momento i democratici sono la scelta più popolare tra gli elettori non affiliati ad alcun partito.

Komeito, il partito di coalizione del Pld, dovrebbe riuscire a mantenere i 29 seggi che ha avuto finora grazie al sostegno dei buddhisti.

Il premier Fumio Kishida ha detto che rivendicherà la vittoria se Pld e Komeito riusciranno a ottenere una maggioranza combinata o almeno 233 seggi: un livello basso considerato che il partito deteneva 305 seggi prima dello scioglimento della Camera bassa.