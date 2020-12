di Mathias Hariyadi

Il presidente indonesiano ha promesso che “non c’è posto per atti di terrore sul suolo indonesiano”. Unità della nazione e lotta al terrorismo richiamati anche dal card. Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, presidente della Conferenza episcopale. Forze speciali stanno raggiungendo la regione di Siji per una caccia al gruppo terrorista.

Jakarta (AsiaNews) – Il presidente Joko “Jokowi” Widodo ha diffuso ieri un forte messaggio alla nazione in cui condanna l’uccisione dei quattro cristiani a Sulawesi centrale e ha promesso che “non c’è posto per atti di terrore sul suolo indonesiano”.

All’inizio del suo intervento, Widodo ha espresso le condoglianze sue e di tutto lo Stato alla famiglia delle vittime, aggiungendo che il governo provvederà per un aiuto finanziario a loro. Egli ha anche invitato il Paese all’unità: “Dobbiamo essere uniti come nazione per smantellare questi atti di terrore”.

Partecipazione al dolore e esortazione all’unità sono venuti anche dai vescovi indonesiani. In un messaggio firmato dal card. Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, presidente della Conferenza episcopale (Kwi) e arcivescovo di Jakarta, si afferma che i vescovi “incoraggiano buoni rapporti fra le comunità di diverse fedi” e chiede ai cattolici di “comportarsi in modo onesto, lasciando alle forze dell’ordine di compiere il loro lavoro”.

“La Conferenza episcopale – si afferma nel comunicato – sostiene il governo centrale di Jakarta nell’opera di sradicamento dei gruppi terroristi in tutta la nazione”.

Nel suo intervento, Widodo ha affermato di “aver ordinato alle forze di polizia e dell’esercito” di “smantellare questi atti terroristi e distruggerli fino alle radici”.

“Condanno con forza questi atti brutali di terrore – ha continuato – che vanno al di là della nostra umanità e civiltà”. Questi atti “hanno come scopo di fomentare la provocazione e il terrore nella nostra società, provocando un danno alla nostra unità e alla pacifica coesistenza sociale”.

Alcune ore prima, il maresciallo Hadi Tjahjanto, comandante militare dell’aviazione indonesiana, ha confermato che un gruppo di forze speciali è pronto per un’operazione di caccia all’uomo nella zona di Siji, in Sulawesi centrale. Le forze speciali collaboreranno per le forze di polizia del luogo.