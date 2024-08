di Fady Noun

Beirut (AsiaNews) - In occasione del quarto anniversario (da poco trascorso) della devastante esplosione di 2750 tonnellate di nitrato di ammonio al porto di Beirut, il 4 agosto 2020, una delegazione di parenti delle vittime viene ricevuta oggi, 26 agosto, in udienza privata da papa Francesco in Vaticano. Un evento traumatico che ha provocato una ferita profonda nella popolazione libanese, con le sue 235 vittime, le migliaia di feriti e la distruzione di interi quartieri della capitale, con i familiari - e attivisti - a chiedere in tutti questi anni, e finora invano, giustizia e verità sull’incidente. “Si tratta prima di tutto di una visita di ringraziamento” confida ad AsiaNews alla vigilia della partenza il dottor Nazih el-Adem, la cui figlia Krystel, è stata uccisa dalla deflagrazione nel fiore dei suoi anni. “Ogni anno, alla data del dramma, in occasione della preghiera dell’Angelus, il pontefice - prosegue - ricorda questo crimine e chiede che la giustizia segua il suo corso; non potevamo che ringraziarlo personalmente”.

Il dottor Adem si rivolgerà al papa a nome dell’intera delegazione. Egli sottolineerà la necessità che l’indagine sull’esplosione non sia più ostacolata dalla classe politica, che ha responsabilità dirette o quantomeno un atteggiamento di negligenza nel disastro. Circa 20 obiezioni formali sono state presentate contro il giudice istruttore Tarek Bitar per impedirgli di svolgere le indagini, che includono l’interrogatorio di ministri, ex ministri e alti funzionari pubblici che sono anche membri o stretti collaboratori del tandem sciita Amal-Hezbollah.

Lotta contro l’impunità

“Stiamo lottando contro l’impunità” afferma l’avvocato Cécile Roukoz, anch’egli membro della delegazione che viene ricevuta questa mattina dal pontefice e il cui fratello Joseph, un padre di famiglia, è stato ucciso dall’esplosione mentre si trovava nel suo ufficio al porto. “Stiamo aprendo il nostro cuore e raccontando la tragedia a papa Francesco e al Vaticano, perché sono la più alta autorità morale al mondo, per chiedere - spiega - che l’impunità non abbia precedenza sulla legge”.

Per il dottor Nazih el-Adem, non è escluso che, in preda alla disperazione, il comitato dei genitori delle vittime decida di rivolgersi alla Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite per stabilire la verità e ottenere giustizia. Al termine dell’udienza privata, la delegazione parteciperà poi a una messa in suffragio per le vittime dell’esplosione celebrata dal segretario di Stato della Santa Sede, il cardinale Pietro Parolin, al termine della quali li riceverà per un incontro personale.

La delegazione è composta da una ventina di persone e sarà accompagnata da alcune figure ecclesiastiche di primo piano della comunità cristiana libanese. Tra questi ci sarà anche uno dei suoi più convinti portavoce, William Noun, fratello del pompiere Joe Noun. Insieme a diversi suoi compagni, egli è stato chiamato a combattere l’incendio scoppiato all’interno del capannone dove era conservato il nitrato. In omaggio al loro sacrificio e come testimonianza di solidarietà, una delegazione di vigili del fuoco di Roma parteciperà alla messa officiata dal porporato. Il nunzio apostolico in Libano, mons. Paolo Borgia, sarà anch’egli presente all’udienza e guiderà la delegazione nell’incontro con il card. Parolin.

Secondo fonti di AsiaNews che hanno ottenuto più di un riscontro, la visita e l’udienza hanno una dimensione esclusivamente pastorale e mirano a mostrare alle persone colpite dalla tragedia il sostegno spirituale del papa. Tuttavia, è altrettanto ovvio che l’udienza pontificia darà maggiore visibilità alla causa dei parenti delle vittime, che si battono contro l’impunità e l’omertà diffusa della classe dirigente e di parte della magistratura libanese. Sappiamo che dal 2021 papa Francesco non ha mancato di ricordare al mondo la causa dei parenti delle vittime dell’esplosione. Durante la preghiera dell’Angelus del 4 agosto, il pontefice ha detto con rinnovato vigore: “Anche oggi il popolo libanese soffre tanto! Penso in particolare alle famiglie delle vittime dell'esplosione nel porto di Beirut. Spero che si faccia presto giustizia e verità”.

L’attacco di Israele

L’udienza privata si svolge in un contesto regionale difficile, per non dire esplosivo, in particolare all’indomani del bombardamento di Tel Aviv da parte di Hezbollah, in risposta all’assassinio, il 30 luglio scorso, di uno dei suoi capi militari, Fouad Chokr. L’alto esponente del movimento libanese filo-iraniano è stato colpito da un missile radiocomandato puntato contro la sua abitazione di Haret Hreik, nella periferia meridionale di Beirut.

Questo attacco è stato considerato da Hezbollah una violazione delle tacite regole di ingaggio concordate con Israele: esse escludono in particolare il bombardamento di aree residenziali civili e confinano lo scambio di fuoco a una profondità di 10-12 km su entrambi i lati della “Linea blu”, che funge da confine tra Libano e Israele.

Lo stato di allerta ieri nel Paese dei cedri dichiarato durante l’attacco preventivo di Israele e la risposta militare di Hezbollah - col lancio di centinaia di razzi - è stato revocato poche ore dopo il durissimo scontro a fuoco fra le due parti. L’impatto dell’operazione di Hezbollah è stata contenuta - e minimizzata - dalle autorità militari israeliane, che hanno risposto giocando d’anticipo con massicci bombardamenti di rappresaglia contro il Libano. Commentando l’operazione, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha parlato di “ulteriore passo” per “cambiare” la situazione sul fronte nord del conflitto. Nel tardo pomeriggio la replica del leader di Hezbollah Hassan Nasrallah, che accusa Israele di aver superato “tutte le linee rosse” ed essere “l’unica responsabile dell’escalation”, promettendo infine una ulteriore risposta.