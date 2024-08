Le notizie di oggi: Teheran arresta artista di strada perché canta in pubblico (e senza hijab). In Vietnam proseguono le purghe, magnate condannato a 21 anni per frode. Domani a Jeddah riunione Oic sull’assassinio di Haniyeh dietro richiesta di Pakistan e Iran. Il premier cambogiano lancia il controverso progetto Funan Techo. Pechino e Astana collaborano a una stazione sulla luna.

GIAPPONE

Nel 79mo anniversario della bomba atomica, il sindaco di Hiroshima Kazumi Matsui avverte che le molte guerre nel mondo, in particolare a Gaza e in Ucraina, riportano alla mente i timori di nuove “tragedie globali” nucleari come quella che ha devastato la città giapponese. Parole espresse di fronte al memoriale per le vittime dell’ordigno sganciato il 6 agosto 1945, che ha ucciso circa 140mila persone. A qualche giorno di distanza una seconda bomba nucleare ha colpito Nagasaki, causando circa 74mila morti e messo fine, a caro prezzo, alla Seconda guerra mondiale.

IRAN

Le autorità iraniane hanno arrestato nei giorni scorsi la talentosa street performer Zara Esmaili per aver cantato in pubblico, e senza l’hijab (il velo obbligatorio), per le vie di Teheran alcune canzoni fra cui la celebre “Back to Black” di Amy Winehouse. Al momento non si hanno notizie Certe sulla sorte della giovane, nelle mani delle forze della sicurezza e richiusa in una delle prigioni del Paese.

VIETNAM

Con l’accusa di frode e manipolazione del mercato azionario per un valore di 146 milioni di dollari, un tribunale vietnamita ha condannato a 21 anni di carcere il magnate Trinh Van Quyet. Assieme a lui altri 49 imputati (fra cui due sorelle di Quyet) hanno ricevuto fino a 14 anni, nell’ultimo di una serie di processi di massa per corruzione che hanno colpito le élite politiche e finanziarie del Paese.

PAKISTAN - M. ORIENTE

Domani a Jeddah, in Arabia Saudita, si tiene una riunione di emergenza a livello di ministri degli Esteri dell’Organizzazione della cooperazione islamica (Oic) su richiesta di Pakistan e Iran, per discutere dell’uccisione a Teheran del leader di Hamas Ismail Haniyeh. Nel summit dell’organismo che riunisce 57 Paesi musulmani si parlerà anche di “crimini dell’occupazione israeliana”.

CAMBOGIA

Il primo ministro Hun Manet ha lanciato un controverso progetto finalizzato alla costruzione di un canale di 180 km e 1,7 miliardi di dollari, per collegare il Mekong al mare. Il Funan Techo partirà dalla zona sud di Phnom Penh fino al Golfo di Thailandia e sarà completato entro il 2028. Esso servirà a ridurre da circa un terzo a meno del 10% il transito di merci attraverso i porti del Vietnam.

KAZAKHSTAN - CINA

Pechino e Astana hanno formato un memorandum per la costruzione congiunta di una base scientifica e di osservazione sulla Luna, con pieno scambio di esperienze e conoscenze, che permetteranno al Kazakhstan di sviluppare una propria tecnologia spaziale. Fra gli obiettivi l’installazione di un telescopio nel Paese dell’Asia centrale per l’osservazione del suolo lunare.

RUSSIA - INDIA

Il comitato per l’eredità culturale mondiale dell’Unesco, riunito a New Delhi in sessione ordinaria, ha inserito nella lista dei “patrimoni dell’umanità” il parco di Kenozero della regione di Arkhangelsk in Russia. Si tratta di un territorio di circa 70mila ettari con grande diversità di natura e antiche testimonianze come le chiesette di legno con i “cieli” dipinti sui soffitti.