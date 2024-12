di Nirmala Carvalho

Nello Stato del Nagaland, alla cattedrale di Maria Ausiliatrice recentemente riconosciuta dal governo federale indiano come centro nazionale di pellegrinaggi, un'iniziativa per lodare Dio attraverso la bellezza del creato. Il vescovo Thoppil: "Non utilizziamo più fiori di plastica nelle nostre chiese. Ora con l'impegno delle donne nella coltivazione di fiori freschi questo messaggio sta giungendo a tutti".

Kohima (AsiaNews) – Nella diocesi di Kohima, nello Stato indiano orientale del Nagaland, il 30 novembre è stato inaugurato il Festival dei fiori della cattedrale di Maria Ausiliatrice sul tema “Adorare il Signore nella bellezza”. L’iniziativa - che proseguirà fino all’8 dicembre - coincide con la 25ª edizione dell'Hornbill Festival, che ogni anno riunisce tutti i gruppi etnici del Nagaland.

Il Festival dei fiori vuole valorizzare la cattedrale, a cui recentemente il governo federale indiano ha riconosciuto lo status di centro nazionale di pellegrinaggio. Prevede una serie di attività, tra cui mostre floreali, sessioni di apprendimento sull'orticoltura, visite guidate che forniscono approfondimenti culturali e spirituali sulla cattedrale e sulla sua estetica. Attraverso questo evento, gli organizzatori mirano anche ad attrarre visitatori, incrementare il turismo locale ed educare la comunità alle pratiche di giardinaggio sostenibile e all'importanza di preservare la natura. “Abbiamo pianificato questo evento da quasi un anno - racconta ad AsiaNews p. Vemedo Kezo, parroco della cattedrale di Maria Ausiliatrice -. Grazie all'entusiasmo dei fedeli siamo riusciti a organizzarlo”.

Il ministro per lo Sviluppo delle risorse femminili e l'orticoltura del governo locale, Salhoutuonuo Kruse, è stata l’ospite speciale del festival, descritto come una celebrazione di “fede, bellezza e comunità”. Kruse ha sottolineato come l’iniziativa non si limiti a mettere in mostra l'arte floreale, ma testimoni anche la fede profonda nella bellezza trasformativa della natura donata da Dio. Congratulandosi per il recente riconoscimento ha espresso la speranza che la cattedrale venga valorizzata attraverso la collaborazione tra i diversi dipartimenti.

Il vescovo di Kohima mons. James Thoppil commenta ad AsiaNews: “Da quando è stata pubblicata l'enciclica Laudato si', la diocesi ne sta sostenendo l’attuazione nella vita pratica. Come vescovo ho chiesto di non utilizzare più nelle chiese bouquet fatti di fiori di plastica e ricorrere sempre a fiori naturali, incoraggiare l'agricoltura biologica. Da allora le donne della cattedrale si occupano in modo particolare di mantenere il campus abbellito con fiori e piante fresche. La mostra floreale è il culmine di questo sforzo”.