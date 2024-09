Le notizie di oggi: un missile balistico proveniente dallo Yemen ha colpito il centro di Israele. In Giappone gli ultra 65enni sfiorano ormai il 30% della popolazione. In India il secondo decesso per virus Nipah da luglio, letale e altamente contagioso per l'OMS. Le Filippine continueranno a presidiare la Secca di Sabina.

CINA

Centinaia di migliaia di persone sono state evacuate quando il tifone Bebinca ha toccato terra vicino al centro finanziario cinese, a Shanghai. Il tifone è emerso intorno alle 07:30 ora locale nella zona costiera di Lingang New City, parte orientale di Shanghai, ha dichiarato la China Meteorological Administration. Secondo i media statali cinesi, si tratta della tempesta più forte che abbia colpito Shanghai negli ultimi 75 anni.

ISRAELE - YEMEN

Secondo l'esercito israeliano, un missile balistico a lungo raggio lanciato dallo Yemen ha colpito il centro di Israele, scatenando un incendio. Il missile ha fatto scattare le sirene dei raid aerei a Tel Aviv e in tutto il centro di Israele, compreso l'aeroporto internazionale Ben Gurion, facendo correre i residenti al riparo. Non sono state segnalate vittime. Netanyahu ha detto che ogni attacco a Israele sarà vendicato.

GIAPPONE

Numero di cittadini anziani in Giappone ai massimi storici. Il Ministero degli Affari Interni ha reso noti i dati prima che il Paese celebri oggi la Keiro No Hi, Giornata del Rispetto per gli Anziani. Secondo le stime, domenica la nazione contava un numero record di 36,25 milioni di persone di età pari o superiore a 65 anni. Si tratta di un aumento di 20mila unità rispetto all'anno precedente. Gli anziani rappresentano il 29,3% della popolazione complessiva, un altro record.

INDIA

Uno studente di 24 anni è morto a causa del virus Nipah - identificato per la prima volta in Malesia nel 1998 - nello stato del Kerala. Le 151 persone che sono entrate in contatto con la vittima sono sotto osservazione per prevenire la diffusione del virus mortale. Si tratta del secondo decesso causato dal Nipah in Kerala da luglio. Il Nipah è classificato come agente patogeno prioritario dall'OMS a causa del suo potenziale di scatenare un'epidemia. Non esiste un vaccino per prevenire l'infezione né un trattamento per curarla.

FILIPPINE

Le Filippine continueranno a dispiegare navi nella contesa Secca di Sabina, nel Mar Cinese Meridionale, è stato dichiarato oggi dal portavoce Jay Tarriela della guardia costiera. Parole giunte dopo il rientro della nave della PCG, Teresa Magbanua, dopo 5 mesi in cui era dispiegata nella Secca; presente da aprile per monitorare quelle che Manila sospetta essere attività di bonifica su piccola scala della Cina nell'area.

RUSSIA - USA

Dal 12 settembre è entrato in vigore un nuovo decreto di sanzioni degli Usa, che proibisce a molte compagnie di fornire servizi informativi e programmi digitali alla Russia destinati ad amministrazione corporativa, produzione e progettazione. Non c’è una lista precisa di tali oggetti, ciò che rende la misura ancora più fastidiosa, imponendo un regime di incertezza.

ARMENIA

Il primo ministro dell’Armenia, Nikol Pašinyan, ha sollevato durante la riunione del governo la questione dell’uso da parte dei cittadini delle armi legalmente registrate per l’autodifesa, definendolo “un problema concettuale” riguardante le situazioni di pericolo, “dobbiamo chiederci se vogliamo che le persone si difendano sparando o se chiamino la polizia”.