Si chiama Teachme AI ed è stato testato nei giorni scorsi all'interno di una macelleria. In 15 minuti il programma può creare video di 30 minuti con le istruzioni per i lavoratori provenienti dall'estero, che per la prima volta nel Paese sono arrivati a quota 2 milioni.

Tokyo (AsiaNews/Agenzie) - In Giappone è stato lanciato un software basato sull’intelligenza artificiale in grado di produrre video didattici per i lavoratori stranieri. A offrire il servizio è Studist, un’azienda con sede a Tokyo. Chiamato “Teachme AI”, il programma può produrre in poco tempo filmati accompagnati da testi tradotti in 20 lingue diverse.

Lo scopo è quello di alleggerire il carico di lavoro delle aziende in un momento in cui è in aumento il numero di lavoratori stranieri in Giappone a causa della carenza di manodopera e dell’invecchiamento della popolazione.

Teachme AI può creare video tutorial da filmati grezzi in un breve lasso di tempo, riducendo i tempi di editing di oltre il 90%. Grazie all’intelligenza artificiale i filmati possono venire automaticamente divisi in capitoli con i relativi sottotitoli. Il software può produrre contenuti in lingue come il tailandese, il vietnamita, l'indonesiano e il bengalese.

“I video sono utili per aiutare i lavoratori a imparare i trucchi del mestiere”, ha affermato Satoshi Suzuki, presidente di Studist, sottolineando l'importanza di fornire la giusta formazione ai lavoratori stranieri.

Secondo i dati governativi, alla fine di ottobre 2023 il numero di lavoratori stranieri in Giappone ha per la prima volta superato i 2 milioni. E il mese scorso il Parlamento ha promulgato nuove leggi per sostituire un controverso programma di tirocinio per stranieri con un sistema che incoraggia i lavoratori stranieri a rimanere più a lungo.

Nei giorni scorsi è stato effettuato un test dimostrativo del software all’interno di una macelleria della città di Ageo, nella prefettura di Saitama, a nord di Tokyo: in circa 15 minuti è stato prodotto un video di 30 minuti con spiegazioni in thailandese che mostrava come confezionare la carne.

“Sono rimasto sorpreso nel vedere la rapidità con cui è stato prodotto”, ha affermato Yumi Eguchi, dirigente della macello. Wandee Sriprom, un lavoratore di 42 anni originario della Thailandia, che ha lavorato seguendo il video ha commentato: "Grazie ai sottotitoli in tailandese, è stato facile per me capire cosa fare".