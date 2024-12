Le notizie di oggi: a Busan finisce senza accordo il vertice Onu per il trattato sull'inquinamento da plastica. Almeno 19 morti nello Sri Lanka e nel Tamil Nadu per il ciclone Fengal. Inciesta BBC: pomodori coltivati in CIna con lavoro schiavo degli uiguri nelle passate vendute come "italiane" nei supermercati britannici. Tensione tra Thailandia e Myanmar per spari della guardia costiera birmana contro pescherecci thailandesi.

SIRIA

L’esercito siriano sostenuto dai raid dell’aviazione russa sta rispondendo all’avanzata delle forze ribelli che venerdì hanno assunto il controllo di Aleppo. Le forze anti-Assad sono state fermate ad Hama, mentre intensi bombardamenti su Aleppo e Idlib avrebbero provocato ieri almeno 25 vittime. Nei raid colpito da due missile anche il Terra Sancta College dei francescani, fortunatamente senza vittime ma con gravi devastazioni anche al laboratorio che produce il pane.

COREA DEL SUD

I 170 Paesi del mondo che stanno negoziando un trattato per affrontare l'inquinamento da plastica hanno concluso il loro vertice a Busan, in Corea del Sud, senza un accordo. Alcuni Paesi produttori di petrolio si sono opposti ai limiti alla produzione, sostenendo che l'attenzione dovrebbe concentrarsi sulla gestione dei rifiuti di plastica. Nel marzo 2022, l'Assemblea delle Nazioni Unite per l'Ambiente aveva adottato una risoluzione che chiedeva di sviluppare entro la fine del 2024 uno strumento per controllare l'inquinamento da plastica. Secondo il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, ogni anno entrano in laghi, fiumi e mari fino a 23 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica. Secondo l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, nel 2040 la produzione e l'uso di plastica a livello mondiale dovrebbero aumentare del 70% rispetto ai livelli del 2020.

INDIA-SRI LANKA

Il ciclone Fengal ha ucciso almeno 19 persone tra lo Sri Lanka e l’India causando inondazioni nello stato del Tamil Nadu. Puducherry è stata colpita dalle precipitazioni più intense degli ultimi 30 anni nell'arco di 24 ore, ha dichiarato ieri l'ufficio meteorologico indiano. Il ciclone ha inondato anche parti della città di Chennai. In Sri Lanka secondo gli ultimi dati del Centro per la gestione dei disastri di Colombo sono state uccise 16 persone e le forti piogge hanno colpito un totale di 138.944 famiglie.

CINA-REGNO UNITO

Le passate di pomodoro vendute o descritte come italiane da diversi supermercati del Regno Unito sembrano contenere pomodori coltivati e raccolti in Cina con il lavoro forzato. Lo rivela un’inchiesta della BBC su 17 prodotti, la maggior parte dei quali a marchio proprio venduti nei supermercati del Regno Unito e della Germania. La maggior parte dei pomodori cinesi proviene dalla regione dello Xinjiang, dove la loro produzione è legata al lavoro forzato degli uiguri e di altre minoranze in gran parte musulmane.

MYANMAR-THAILANDIA

La Thailandia ha protestato per un incidente in cui il 30 novembre la marina del Myanmar ha sparato contro alcuni pescherecci thailandesi: un pescatore è annegato, due sono stati feriti e decine sono stati trattenuti da una delle imbarcazioni. La premier Shinawatra ha messo in dubbio le affermazioni secondo cui i pescherecci avrebbero sconfinato nelle acque territoriali del Myanmar, vicino alla provincia meridionale thailandese di Ranong. La Thailandia sta cercando di ottenere maggiori dettagli sull'incidente e un rapido rilascio di quattro cittadini thailandesi che erano tra i 31 pescatori detenuti.

UCRAINA-COREA DEL SUD-GIAPPONE

RUSSIA

La Banca centrale di Russia ha comunicato che sulla nuova banconota da mille rubli non verrà raffigurato alcun oggetto di natura religiosa, come è stato chiesto dal patriarcato ortodosso di Mosca dopo che nel primo progetto era apparsa la cattedrale ortodossa di Kazan priva delle croci, mentre la torre della moschea mostrava la mezzaluna, suscitando molte reazioni.