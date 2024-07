Le notizie di oggi: tre civili uccisi in un raid israeliano nel sud del Libano, a Gaza supera i 20 morti l’attacco alla scuola Onu. Collloqui tra le fazioni palestinesi il 20 e 21 luglio in Cina. Alto funzionario nord-coreano a Cuba diserta e fugge in Corea del sud. Tribunale di Bangkok rinvia l’udienza di estradizione in Vietnam per l’attivista Montagnard Y Quynh Bdap.

AFGHANISTAN

Almeno 40 persone morte e altre 230 ferite a causa delle pesanti piogge che si sono abbattute in questi giorni nel settore orientale del Paese. A causare le vittime è stata una combinazione determinata da forti tempeste e bombe d’acqua che hanno provocato il crollo di alberi, muri e tetti delle abitazioni. Il bilancio di decessi e feriti è ancora provvisorio e destinato a crescere.

LIBANO - ISRAELE - GAZA

È di tre civili uccisi e altri tre feriti a causa di un raid dell’aviazione israeliana ieri a Bint Jbeil e Kfarkela, nel sud del Libano, in una operazione contro un deposito e una struttura militare di Hezbollah. Intanto sono saliti a 22 i morti e oltre 100 feriti nell’attacco Idf del 14 luglio a una scuola (il quinto a istituti educativi in otto giorni) Onu nel centro di Gaza, che ospita sfollati. Per lo Stato ebraico vi erano membri di Hamas, testimoni parlano di bambini fra le vittime.

CINA - PALESTINA

Le varie fazioni palestinesi, compresi i due principali gruppi rivali Hamas e Fatah, terranno colloqui finalizzati all’unità in Cina il 20 e il 21 luglio. La notizia è confermata da alti funzionari, nel tentativo di appianare profonde divisioni che li separano da 17 anni e per una maggiore forza nei colloqui per un cessate il fuoco a Gaza. Sarebbe il secondo summit, dopo quello dello scorso aprile.

COREA

Un anziano diplomatico nordcoreano di stanza a Cuba ha disertato con moglie e figlio in Corea del sud, diventando il funzionario di più alto rango a fuggire dal regime di Kim dal 2016. Il fatto risale a novembre ma è emerso solo ieri. Il 52enne Ri Il Kyu era consigliere presso l’ambasciata di Pyongyang; fra gli incarichi vi era anche quello di bloccare i nascenti legami fra Seoul e L’Avana.

PAKISTAN - AFGHANISTAN

L’Alta corte di Peshawar ha stabilito, in un caso intentato da 95 cittadini afghani e pakistani, che le donne sposate con cittadini afghani hanno diritto alla doppia cittadinanza, eliminando problemi derivanti da ostacoli amministrativi collegati a molteplici registrazioni. Milioni di cittadini afghani vivono nel vicino Pakistan, molti dei quali dai tempi della guerra afgano-sovietica degli anni ’80.

THAILANDIA - VIETNAM

Un tribunale di Bangkok ha rinviato ieri l’udienza sulla richiesta del Vietnam alla Thailandia di estradare l’attivista Montagnard Y Quynh Bdap. Ong pro diritti affermano che l’uomo, indigeno Ede, rischia la tortura al suo ritorno. I giudici hanno acconsentito alla richiesta della difesa di fornire all’imputato documenti in una lingua “comprensibile”. Le prossime udienze il primo e 19 agosto.

RUSSIA

I Giochi olimpici di Parigi non verranno trasmessi da nessun canale televisivo in Russia, cosa che non succedeva da 40 anni, quando nel 1984 furono boicottate da Mosca le Olimpiadi di Atlanta (Uaa) dopo le tensioni per l’invasione dell’Afghanistan. Il rifiuto è dichiarato “per motivi politici legati alla situazione attuale”, e sono stati ritirati anche i contratti per lo streaming.

KAZAKHSTAN

La compagnia ferroviaria nazionale kazaka Kazakhstan Temir Žoly ha comunicato che verranno aggregati dei “vagoni femminili” anche sulle tratte Astana-Semej, Aktobe-Almaty e Almaty-Šymkent. Al loro interno sarà permesso viaggiare soltanto a donne coi loro bambini fino a sette anni e controllori soltanto femminili. Si tratta di mezzi per i quali la domanda è in continua crescita.