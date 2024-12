Le notizie del giorno: negli ultimi mesi in Bangladesh ci sono stati almeno 88 casi di violenze settarie. A Seoul il presidente Yoon Suk-yeol torna a difendere la legge marziale. Italia, Giappone e Regno Unito sono pronti a sviluppare un nuovo caccia da combattimento.

AFGHANISTAN

Lo Stato islamico ha rivendicato l’attentato suicida con cui è stato ucciso il ministro dei rifugiati talebano Khalil Haqqani. Altre sei persone sono morte nell’esplosione. Khalil Haqqani apparteneva alla fazione più importante all’interno dei talebani: il fratello, Jalaluddin, dopo aver combattuto contro i sovietici fondò la rete Haqqani, mentre Sirajuddin, figlio di Jalaluddin, è attuale ministro dell’Interno dell’Emirato islamico.

INDIA – BANGLADESH

La chief minister del Bengala occidentale, Mamata Banerjee, ha accusato il governo centrale di Delhi di non fare abbastanza per la protezione delle minoranze religiose. Dal 5 agosto al 22 ottobre sono stati registrati 88 casi di violenza contro minoranze religiose, ha comunicato nei giorni scorsi il governo ad interim del Bangladesh. Le tensioni con l’India sono aumentate dopo l’arresto di tre moncaci indù.

COREA DEL SUD

Yoon Suk-yeol ha difeso ancora una volta la decisione di imporre la legge marziale e ha aggiunto che si rifiuta di lasciare l’incarico di presidente. Dichiarazioni diffuse in un discorso pubblico trasmesso in televisione. Secondo alcuni alti funzionari, la decisione di Yoon era stata premeditata da mesi dopo le elezioni che hanno consegnato il Parlamento all’opposizione.

GIAPPONE – UK – ITALIA

Italia, Giappone e Regno Unito investiranno ciascuno la stessa cifra nella loro joint venture (annunciata a dicembre 2022) per sviluppare un caccia da combattimento di nuova generazione. L’obiettivo del Global Combat Air Programme è schierare entro il 2035 velivoli con capacità superiori a quelli attualmente in circolazione, tra cui gli F-35 americani.

GAZA – ISRAELE

Mentre gli occhi del mondo sono puntati sulla Siria, Israele sta continuando a bombardare la Striscia di Gaza: almeno 35 palestinesi sono stati uccisi, secondo l'agenzia di stampa palestinese WAFA. Tra le vittime ci sarebbero anche alcune persone che fornivano aiuti. Ieri l'Assemblea generale delle Nazioni unite aveva votato per un cessate il fuoco.

MOLDAVIA

La Moldavia si trova di nuovo in una situazione di crisi energetica, dopo ormai due anni da quando ha smesso di acquistare il gas dalla russa Gazprom, e il primo ministro Dorin Rečean ha chiesto al parlamento di dichiarare lo stato di emergenza, anche per la regione separatista della Transnistria, e cerca di acquistare gas (anche russo) da altre fonti come l’Ucraina.

RUSSIA

Nella repubblica russa del Tatarstan, la regione che maggiormente utilizza il lavoro dei migranti, nel 2025 verranno vietate agli stranieri le attività in una serie di ambiti, per decreto del presidente Rustam Minnikhanov, come il trasporto di carichi pericolosi, i taxi, i servizi finanziari e le assicurazioni, la veterinaria, la sorveglianza, la riparazione di computer e altro.