Kuala Lumpur (AsiaNews/Agenzie) - La coalizione di governo della Malaysia ha mantenuto il controllo di tre Stati sui sei chiamati alle urne nelle elezioni regionali di sabato 12 agosto. Ma i risultati ufficiali hanno mostrato un'opposizione conservatrice che sta guadagnando popolarità nella sfida al primo ministro Anwar Ibrahim.

Le elezioni negli Stati di Selangor, Penang, Negeri Sembilan, Kelantan, Terengganu e Kedah erano considerate una sorta di referendum sul governo di Anwar, che guida il Paese con il sostegno di una coalizione ampia ma eterogenea dopo che le elezioni generali del novembre scorso non avevano decretato una maggioranza chiara.

Sulla carta, il risultato elettorale mantiene lo status quo, con entrambe le coalizioni che mantengono i tre Stati che controllavano prima dello scioglimento delle assemblee locali. Ma l’analisi dei risultati di ciascuno Stato racconta una storia diversa, mostrando come il Perikatan Nasional di Muhyiddin Yassin - forza di ispirazione islamista all’opposizione nel parlamento nazionale - abbia intaccato il potere del governo nelle basi di Selangor (lo Stato che circonda la capitale Kuala Lumpur) e Penang.

A pesare nell’arretramento della coalizione di governo il nuovo pessimo risultato dell’UMNO, il partito che ha dominato la scena politica della Malaysia dall’indipendenza del 1957 ha governato per decenni la Malaysia. Negli Stati a maggioranza malese di Kedah, Kelantan e Terengganu è stato ridotto a un ruolo marginale: dei 108 seggi che l'UMNO e i suoi partner della coalizione del Fronte Nazionale (Barisan Nasional) si sono contesi, ne ha conquistati soltanto 19.

Se dunque Anwar può comunque contare ancora sui due terzi dei seggi nel parlamento nazionale, non si può escludere una ridefinizione dei rapporti di forza nella coalizione in cui l’UMNO ha il suo leader Ahmad Zahid tra i vice-premier e numerosi ministeri chiave.

In risposta ai risultati, Anwar ha dichiarato ai giornalisti che la coalizione al governo “continuerà a lavorare duramente per servire il popolo in linea con il nostro desiderio di far crescere la Malaysia”.

Foto tratta dal profilo X di Anwar Ibrahim