Le notizie di oggi: violente proteste nella città di Pucheng, nord-ovest della Cina, per la morte accidentale di uno studente. Vertice tra Ishiba e Prabowo rilancia la cooperazione tra Tokyo e Jakarta in materia di sicurezza. Lo smog sta provocando caos nei trasporti di Delhi. In Myanmar un attacco aereo della giunta ha ucciso più di 40 persone nel Rakhine.

ISRAELE - GAZA - LIBANO - YEMEN

L'esercito israeliano ha dichiarato di aver attaccato alcuni siti nello Yemen controllati dai combattenti Houthi, tra cui una centrale elettrica vicino alla capitale Sanaa e i porti di al-Hudayda e Ras Isa. Inoltre, diverse persone sono state uccise in un attacco aereo israeliano nel sud del Libano, nonostante l'accordo di "cessate il fuoco”. Ieri a Gaza ameno 21 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi israeliani. Sono almeno 46.006 i palestinesi uccisi e 109.378 i feriti dal 7 ottobre 2023.

CINA

La morte di un adolescente ha scatenato violente proteste in una città del nord-ovest della Cina, Pucheng, nella provincia dello Shaanxi. Le autorità hanno dichiarato che l'adolescente è morto il 2 gennaio in un incidente nel dormitorio della sua scuola. Dopo la sua morte, sui social media si sono diffuse accuse di insabbiamento. Le proteste sono scoppiate subito dopo e sono durate alcuni giorni, prima di essere apparentemente sedate.

GIAPPONE-INDONESIA

Il primo ministro giapponese Shigeru Ishiba ha dichiarato che il suo Paese ha accettato di fornire motovedette ad alta velocità all'Indonesia in occasione di un vertice a Bogor con il presidente Prabowo Subianto. I due Paesi stanno aumentando la collaborazione in materia di sicurezza, confermando anche la cooperazione bilaterale sulla sicurezza energetica, lo sviluppo delle risorse umane e la prevenzione dei disastri.

INDIA

Lo smog sta provocando caos negli spostamenti nella capitale indiana Delhi. Nelle prime ore di ieri la visibilità in diverse aree era pari a zero, con conseguenti disagi per voli, treni e trasporti stradali. Più di 150 voli sono stati ritardati e decine di treni sono in ritardo. Si tratta di un problema ricorrente nel nord dell'India ogni inverno, dove le basse temperature tra dicembre e gennaio intrappolano gli inquinanti vicino al suolo.

MYANMAR

Decine di persone sono state uccise in un attacco aereo della giunta militare del Myanmar nello stato del Rakhine questa settimana, mentre la guerra civile del Paese del Sud-Est asiatico si avvicina al quarto anno. La giunta ha colpito il villaggio di Kyauk Ni Maw, nel comune di Yanbye, mercoledì pomeriggio, distruggendo circa 500 case e uccidendo più di 40 persone, secondo il governo di unità nazionale (GUN) e un'agenzia delle Nazioni Unite.

GEORGIA

L’ex-presidente della Georgia, Salome Zurabišvili, ha dichiarato che “continuerà a svolgere le funzioni di presidente” anche dal suo nuovo ufficio, dopo aver ceduto il palazzo Orbeliani al successore “illegittimo” Mikhail Kavelašvili, e che l’unica via d’uscita per il Paese è l’indizione di nuove ed oneste elezioni, ciò di cui intende parlare con Donald Trump, alla cui inaugurazione sarà presente.

RUSSIA

Come da tradizione in Russia, il picco della vendita di alcolici ricorre durante le feste di Capodanno, e in questi giorni si registra anche l’aumento percentuale delle morti, il 14% in più rispetto a tutti gli altri periodi dell’anno, cifre che continuano a crescere dall’inizio della guerra in Ucraina, dopo che secondo il Servizio federale di controllo ha comunicato che già nei primi 11 mesi del 2024 si erano venuti 108,5 milioni di decalitri, record assoluto.