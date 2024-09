ISRAELE-PALESTINA

Una cittadina turco-statunitense di 26 anni, Aysenur Ezgi Eygi, è stata uccisa a Beita, una cittadina della Cisgiordania nei pressi di Nablus, dopo che l’esercito israeliano ha aperto il fuoco contro i partecipanti a una protesta settimanale contro l'espasione degli insediamenti ebraici. L’uccisione giunge mentre la tensione in Cisgiordania si fa sempre più alta, per i ripetuti tentative dei coloni di approfittare della Guerra a Gaza per espandere la loro presenza. In un altro episodio avvenuto questa notte a Qaryut e riferito dall’ong israeliana per i diritti umani Yesh Din anche una ragazzina di 13 anni sarebbe stata uccisa in casa sua durante un assalto di decine di coloni al villaggio cisgiordano.

GIAPPONE-COREA DEL SUD

Nel loro ultimo summit a Seoul prima dell’annunciato avvicendamento alla giuida del governo del Giappone il president coreano Yoon Suk Yeol e il primo ministro nipponico Fumio Kishida hanno auspicato che i frutti positive del miglioramento dei legami bilaterali, superando le questioni storiche ancora aperte, proseguano indipendentemente dal cambio di leadership in Giappone. Yoon e Kishida si sono impegnati a rafforzare il coordinamento tra le due nazioni in risposta alle crescenti minacce alla sicurezza provenienti dalla Corea del Nord. Il successore di Kishida che ha da settimane annunciato le dimissioni sarà probabilmente scelto il 1° ottobre, quando è prevista una sessione straordinaria della Dieta. Se il prossimo premier deciderà di sciogliere la Camera dei Rappresentanti subito dopo la sua elezione, la data più vicina per le elezioni anticipate sarà il 27 ottobre.

INDIA

Quattro miliziani e un civile sono stati uccisi in una nuova ondata di violenza tra Kuki e Meitei che si è verificata questa mattina nel distretto di Jiribam, nel Manipur, secondo quanto riferito dall'amministrazione distrettuale. Gli scontri etnici che scuotono lo Stato del nord-est dell’India ormai da un anno e mezzo, stanno conoscendo una nuova recrudescenza negli ultimi giorni.

FILIPPINE-CINA-INDONESIA

L'ex sindaco filippina Alice Guo, accusata di legami con organizzazioni criminali cinesi e di aver riciclato più di 100 milioni di pesos (1,79 milioni di dollari), è arrivata ieri a Manila dopo essere stata espulsa dall'Indonesia. Guo è stata arrestata dalle autorità indonesiane mercoledì dopo aver lasciato le Filippine a luglio. È ricercata dal Senato filippino per essersi rifiutata di comparire davanti a un'indagine del Congresso sui suoi presunti legami criminali.

LAOS

Le importazioni di veicoli costosi sono state temporaneamente vietate dal governo laotiano. Il Ministero dell'Industria e del Commercio ha emesso un avviso che vieta l'importazione di qualsiasi veicolo che costi più di 50.000 dollari tra il 20 agosto e il 30 dicembre. Le misure mirano a stabilizzare la valuta nazionale, il kip, che negli ultimi anni ha perso valore a causa di un tasso di inflazione che all'inizio dell'anno ha sfiorato il 25%. “Il commercio di veicoli è stato il fattore principale che ha fatto perdere al Laos le sue riserve estere a favore di altri Paesi”, ha dichiarato a Radio Free Asia una fonte governativa.

RUSSIA-INDIA

La compagnia aerea russa Aeroflot ha intenzione di aprire una linea di voli diretti da Kazan e Soči verso l’India, basandosi sulle dichiarazioni dell’ambasciatore indiano a Mosca Vinay Kumar, secondo cui “l’India è pronta ad accogliere qualunque richiesta delle compagnie russe”, ricordando anche l’apertura di due nuovi consolati a Kazan e a Ekaterinburg.

AZERBAIGIAN

Il presidente del comitato statale dell’Azerbaigian per le questioni delle associazioni religiose, Ramin Mamedov, ha discusso con il capo dell’amministrazione dei musulmani del Caucaso, Allakhšukjur Pašazade, della preparazione del summit dei leader delle religioni che si terrà durante la 29° sessione della Convenzione dell’Onu sul clima, la Cop29 di Baku a novembre.