di Shafique Khokhar

Lanciata dall'associazione Hope for Light, era stata sognata già negli anni Novanta ma mai realizzata. Si propone come punto di riferimento ma anche spazio aperto per i contributi dei giovani lettori. Il vescovo anglicano di Peshawar, Humphrey Peters: "Faccio appello ai cristiani di ogni confession affinché la diffondano nelle scuole e negli incontri di catechismo"

Lahore (AsiaNews) - Si chiama “Baily” (amico) la nuova rivista per bambini e bambine cristiani lanciata dall’organizzazione Hope for Light, con sede a Lahore, nel Pakistan nord orientale. Contiene un mix di contenuti in lingua urdu e inglese, con storie bibliche, narrativa, poesie e altri materiali coinvolgenti. Attualmente è distribuita gratuitamente e si propone come riferimento culturale per i più giovani, offrendo spazio anche a loro stessi per condividere i propri contributi. Ataurehman Saman, direttore del periodico, ha raccontato che l’idea era nata già nel 1997 nel distretto di Khanewal. Un sogno mantenuto sempre vivo e che negli ultimi anni ha ripreso vigore, adattandosi ai bisogni degli studenti dell’attuale generazione.

La veste grafica di “Baily” si propone come accattivante, caratterizzata da una stampa in quadricromia su carta di buona qualità, che ne aumenta l'attrattiva per i piccoli studenti. La copertina riflette le espressioni gioiose di bambini e bambine pakistani di varie età, mentre la quarta di copertina contiene i messaggi di Humphrey Peters, vescovo di Peshawar per l'anglicana Church of Pakistan, e di Qaiser Ifraheem Saroya. Il presidente di Hope for Light, Javed David, ha affermato: “Abbiamo in programma di pubblicare il prossimo numero nel dicembre 2024. Il nostro obiettivo è distribuire Baily nelle istituzioni educative per raggiungere un ampio pubblico di giovani lettori”.

La rivista incoraggia anche i contributi dei bambini, invitandoli a condividere i loro scritti creativi, diventando così parte della comunità della nuova rivista. “Al momento la stiamo distribuendo gratuitamente per farla conoscere. Incoraggeremo le scuole a diffondere questa rivista - ha aggiunto -. Possono addebitare il prezzo nella retta. Se otterremo il sostegno, aumenteremo i numeri; sogniamo di creare un gruppo di redattori e stiamo fornendo loro delle pagine”.

“Mi congratulo di cuore con Hope for Light per aver avviato la rivista Baily per i ragazzi cristiani - ha commentato il vescovo Peters -. È da molto tempo che si sente il bisogno di suggerire una buona letteratura ai bambini. Faccio appello a tutte le scuole domenicali (quelle in cui si insegna il catechismo ndr) di tutte le denominazioni cristiane, affinché garantiscano l'accesso a Baily - ha continuato -. I genitori dovrebbero interessarsi ai loro figli e incoraggiarli a leggere cose diverse, in modo che possano contribuire a un futuro migliore degli studenti cristiani. Attraverso Baily possiamo condividere diversi insegnamenti biblici sia in poesia sia in prosa, per aumentare l'interesse dei bambini”.

A congratularsi con il team dell’associazione cristiana è anche Qaiser Ifraheem Saroya, vicepresidente del Peace and Care Council International ed ex membro dell'Assemblea del Punjab. “Vedo con soddisfazione che la generazione di oggi sta cercando di realizzare i sogni del vescovo John Victor Samuel (grande figura della Church of Pakistan, ndr) per un cambiamento positivo nella società - ha dichiarato -. Voi state impartendo conoscenze significative agli studenti cristiani e sono sicuro che i vostri sforzi saranno ripagati in futuro. Mi sento orgoglioso di far parte anch'io di questo team. Sono sicuro che presto vedremo Baily diventare la rivista preferita dei nostri bambini e molti inizieranno a scrivere per questo giornale. Aiuterà i bambini come un vero amico”.