PAKISTAN



Stamattina presto almeno 23 persone originarie del Punjab sono state uccise nel distretto di Musakhail, in Balochistan, dopo che uomini armati hanno scaricato passeggeri da camion e autobus e hanno sparato contro di loro dopo aver controllato la loro identità. Questo è il secondo attacco di miliziani separatisti a persone provenienti dal Punjab quest'anno, ad aprile furono 9 le vittime.



FILIPPINE



Le Filippine hanno confermato altre due infezioni da virus mpox (vaiolo delle scimmie) della varietà clade 2, più mite, portando a tre il numero di contagi. I nuovi casi confermati sono un uomo di 37 anni di Metro Manila che la scorsa settimana ha avuto un'eruzione cutanea sul corpo e un uomo di 32 anni della capitale che aveva lesioni cutanee sul corpo.



GAZA - ISRAELE



Hamas ha respinto le nuove condizioni poste da Israele nei colloqui per il cessate il fuoco a Gaza nella capitale egiziana, Il Cairo, gettando ulteriori dubbi sulle possibilità di una svolta nell'ultimo sforzo sostenuto dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra che dura da 10 mesi. Una delegazione di Hamas ha lasciato il Cairo domenica dopo aver incontrato i mediatori.



COREA DEL NORD

Sabato Kim Jong Un ha visitato l'Istituto dei droni dell'Accademia delle scienze della difesa e ha assistito a un “test riuscito” dei droni che “hanno identificato e distrutto correttamente gli obiettivi designati dopo aver volato lungo diverse rotte prestabilite”, ha dichiarato l'agenzia statale Korean Central News Agency. La Corea del Nord ha inoltre presentato nuovi droni kamikaze, alcuni dei quali, nelle foto diffuse, sembrano simili a quelli utilizzati dalla Russia.

THAILANDIA



Le inondazioni improvvise in tutta la Thailandia causate dalle piogge monsoniche hanno ucciso 22 persone e ne hanno ferite 19, hanno dichiarato le autorità. Alcune province corrono un ulteriore rischio, con 30mila famiglie non in sicurezza. Una coppia di russi e nove lavoratori immigrati dal vicino Myanmar sono stati tra le 13 persone uccise in uno smottamento sull'isola meridionale di Phuket.

UCRAINA - RUSSIA



Le forze armate ucraine hanno colpito con missili Neptun, lanciati dalla zona di Odessa, una nave-cisterna nel porto di Kavkaz della regione di Krasnodar, che doveva scaricare il combustibile su linea ferroviaria, scatenando un incendio di dimensioni gigantesche che ha anche bloccato il passaggio dal ponte di Kerč, uno dei principali obiettivi militari ucraini.

GEORGIA



Il primo ministro della Georgia, Iraklij Kobakhidze, ha insistito sulla previsione che alle parlamentarie d’autunno solo il Sogno Georgiano e gli oppositori del Movimento Nazionale supereranno la barriera del 5% per entrare in parlamento, ma questi ultimi saranno dichiarati “anticostituzionali” e rimarrà nel Paese “un unico partito eletto democraticamente”.