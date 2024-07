Le notizie di oggi: a seguito dei bombardamenti di Khan Younis,180 mila gazawi fuggiti. Il Pakistan revoca la decisione di interrompere il rilascio di passaporti a chi chiede asilo all'estero. Le Filippine riforniscono le proprie truppe dopo l'accordo con la Cina nel Mar Cinese Meridionale. In Tibet demolito monastero del XIX secolo per lasciare spazio a una diga.

BANGLADESH

Tre leader della protesta studentesca anti quote - Nahid Islam, Asif Mahmud e Abu Baker Majumder - sono stati portati via con la forza dall'ospedale Gonoshasthaya di Dhaka da agenti di polizia, apprende BBC. I membri dello staff hanno detto che gli ufficiali, che erano vestiti in borghese, hanno forzato le dimissioni. Sono 4000 le persone arrestate dall'inizio delle protese.

ISRAELE - PALESTINA

Più di 180.000 palestinesi sono fuggiti dai bombardamenti intorno alla città meridionale di Gaza, Khan Younis, in quattro giorni, stando ai dati rilasciati dalle Nazioni Unite. Infatti, lunedì l'Idf ha emesso ordini di evacuazione per alcune parti della città meridionale, annunciando che le sue forze avrebbero “operato con la forza”, anche in un'area precedentemente dichiarata zona umanitaria sicura.

PAKISTAN

Il governo pakistano ha revocato la decisione di interrompere il rilascio e il rinnovo dei passaporti per i cittadini richiedenti asilo all'estero. Questo cambiamento, annunciato dal ministro degli Esteri Ishaq Dar il 22 luglio, ha fatto seguito a una precedente direttiva del ministro degli Interni Mohsin Naqvi, del 5 giugno La decisione arriva nel contesto delle continue critiche alla situazione dei diritti umani in Pakistan.

FILIPPINE

Le Filippine hanno completato senza ostacoli un viaggio di rifornimento per le proprie truppe su una secca contesa nel Mar Cinese Meridionale. La scorsa settimana le Filippine e la Cina hanno annunciato un “accordo provvisorio” sulle missioni di rifornimento di Manila al suo contingente di truppe su una nave bloccata sulla Second Thomas Shoal, dopo ripetuti scontri.

CINA

Le autorità hanno demolito un monastero buddista tibetano del XIX secolo nella provincia del Qinghai per far posto al progetto di una diga idroelettrica. Le autorità hanno iniziato a smantellare il monastero Atsok Gon Dechen Choekhorling nella contea di Dragkar, o Xinghai in cinese, ad aprile, perché prevedono che sarà sommerso dall'acqua dopo il completamento dei lavori.

ARMENIA

Il segretario del Consiglio di sicurezza dell’Armenia, Armen Grigoryan, si è incontrato a Erevan con il consigliere Usa per il Caucaso, Luis Bono, per discutere delle questioni della sicurezza e stabilità della regione, e anche del processo di normalizzazione delle relazioni con l’Azerbaigian e degli eventi recenti, cercando una soluzione che porti a una pace duratura.

RUSSIA

La Duma di Mosca ha approvato la legge sul diritto degli ufficiali giudiziari ad usare “in determinati casi” la violenza fisica, le armi da fuoco e altri “mezzi speciali” come i manganelli, le manette, gli elettroshock e il gas lacrimogeno, tranne che nei confronti delle donne incinte, dei bambini e degli invalidi, o di chi ha commesso reati di carattere non violento.