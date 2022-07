di John Ai

I dati personali sono una risorsa strategica per il regime. Fughe massicce di informazioni rivelano l'ambizione di una sorveglianza globale della società. Quando i dati sono controllati però dai nemici della leadership, potrebbero rappresentare un pericolo.

Roma (AsiaNews) – A giugno è stato venduto online un database contenente le informazioni personali di un miliardo di cittadini cinesi e registrazioni dettagliate delle chiamate alla polizia. L'hacker ha affermato che la fuga di notizie proveniva dalla polizia di Shanghai e ha chiesto 10 bitcoin (più di 200mila dollari) di riscatto.

I campioni contengono informazioni dettagliate su nomi, numeri di telefono, numeri di carta d'identità, date di nascita e luogo di nascita dei cittadini. Secondo il Wall Street Journal, le registrazioni delle chiamate e dei casi penali risalgono addirittura al 1995. Includono frodi, furti, violenze domestiche, stupri, oltre a dettagli su cittadini convocati dalla polizia per aver discusso di questioni politiche sul web.

La massiccia fuga di notizie dimostra che le autorità cinesi sono all'avanguardia nel mondo nella raccolta di informazioni sui cittadini, ma non riescono a proteggere i dati.

Analisti di sicurezza informatica affermano che i dati rubati erano stati ospitati sul cloud di Alibaba senza blocco crittografico per oltre un anno. Le autorità di Shanghai avrebbero convocato i dirigenti del gigante tecnologico, tra cui il vice presidente responsabile del cloud computing Chen Xuesong. Le azioni di Alibaba sono scese del 7,5% il 15 luglio.

Alibaba è un fornitore di servizi per l'infrastruttura digitale del governo. Già nel 2016 il suo fondatore Jack Ma aveva suggerito di applicare i big data alla governance e al controllo sociale. Le autorità cinesi hanno attuato una rigida politica di blocco e di “zero Covid” grazie a un sistema di tracciamento sviluppato dai colossi tecnologici.

Le discussioni su questa massiccia fuga di dati sono censurate sui social network cinesi. Le autorità non hanno risposto alle richieste dei media. Casi del genere si sono verificati però diverse volte in Cina.

Le leggi approvate dal 2016 non hanno impedito la perdita di dati e informazioni personali online. In larga parte esse mirano a rafforzare il controllo delle autorità sui dati e a prevenire la loro fuga all'estero. I fornitori di servizi internet devono conservare i dati degli utenti all'interno dei confini nazionali. Ad esempio, Apple ha dovuto creare un centro dati nel sud-ovest della Cina, controllato da una società statale, per archiviare i dati degli utenti cinesi.

Le autorità cinesi sostengono in modo attivo il concetto di sovranità informatica. Sull'onda della corsa al controllo digitale, esse stanno usando vari canali per ottenere dati dall'estero, tra cui operazioni per hackerare, penetrare o acquisire società straniere.

L'app cinese di condivisione video TikTok è diventata virale a causa delle polemiche sulla privacy degli utenti. Oltre alla censura, recentemente TikTok ha ammesso che il suo personale in Cina può accedere ai dati degli utenti in altri Paesi. TikTok nega di fornire dati al governo cinese, ma le aziende nazionali sono obbligate a divulgare le informazioni alle autorità in base alla legge sulla sicurezza dello Stato.

La crescente importanza dei big data accelera l'intervento delle autorità, il controllo e l'integrazione più profonda con i giganti del web, poiché le informazioni personali sono visti come un asset strategico per il controllo sociale. App di messaggistica istantanea come WeChat sono uno strumento perfetto per la sorveglianza e il controllo della popolazione.

I big data possono diventare però una minaccia quando sono controllati dai nemici della leadership. In questo caso le compagnie tecnologiche finiscono per essere coinvolte nella lotte di potere per il controllo del Partito Comunista cinese.

Secondo diversi media stranieri, il vice presidente di WeChat Zhang Feng è stato arrestato per aver condiviso le informazioni degli utenti con Sun Lijun, un vice ministro della Pubblica sicurezza rimosso poi da Xi Jinping. Sun è stato accusato di "coltivare il potere personale e di formare un gruppo di interesse" all’interno dell'organo anti-frode del Partito. Sun avrebbe chiesto a WeChat informazioni sui suoi colleghi politici.

I vertici del regime sono vigili anche su un progetto incompiuto di WeChat che utilizza la scienza dei dati per prevedere chi saranno i nuovi membri del Politburo, l'organo decisionale del Partito.