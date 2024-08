Le notizie di oggi: nella notte Israele ha lanciato una massiccia offensiva nell'area di Jenin in Cisgiordania. Nuove tensioni tra Filippine e Cina nel Mar Cinese Meridionale, contesa la Secca di Sabina. Il Giappone dirama un avviso di emergenza in attesa del potente tifone Shanshan. Kim Jong Un supervisiona il collaudo di un lanciarazzi che può colpire Seoul.

INDIA

La polizia della città di Calcutta ha disperso migliaia di manifestanti che continuano a chiedere giustizia per il caso dello stupro e omicidio di una dottoressa tirocinante. La scoperta il 9 agosto del corpo della 31enne ha scatenato l'indignazione nazionale per la questione della violenza contro le donne. Mentre ancora proseguono le indagini, i manifestanti chiedono anche le dimissioni del capo del governo locale, Mamata Banerjee.

ISRAELE - PALESTINA

Israele ha lanciato una vasta offensiva militare in Cisgiordania: raid israeliani hanno colpito Jenin, Tulkarm e Tubas, con accuse ai militari di aver aperto il fuoco provocando 11 morti. A Tubas, le truppe israeliane sono arrivate con elicotteri militari e hanno condotto l'assalto, in particolare nel campo profughi di Far'a. Secondo alcuni testimoni, è l'incursione più grande degli ultimi anni.

FILIPPINE - CINA

È tornata a rialzarsi la tesnione nella disputa nel Mar Cinese Meridionale tra la Cina e le Filippine. La scorsa settimana la situazione si è inasprita quando le navi di Pechino e Manila si sono scontrate vicino alla secca di Sabina, accusando entrambe l'altra parte di averle speronate di proposito. La secca è rivendicata dalla Cina come Xianbin Jiao e dalle Filippine come Escoda Shoal.

GIAPPONE

Il Giappone ha emesso un avviso di emergenza mentre si attende il potente tifone Shanshan che si avvicinava alla regione sud-occidentale con forti piogge e venti. Anche le compagnie aeree e gli operatori ferroviari hanno cancellato alcuni servizi nei prossimi giorni, poiché il tifone, classificato come “molto forte”, ha portato venti di 50 metri al secondo con raffiche fino a 70 metri al secondo (252 km all'ora).

COREA DEL NORD

Ancora test bellici in Corea del Nord: il leader Kim Jong Un ha supervisionato il collaudo di un lanciarazzi multiplo da 240 mm con un nuovo sistema di guida, un'arma in grado di colpire la capitale sudcoreana. Separatamente, un'agenzia di sicurezza sudcoreana stima che il Nord abbia spedito più di 13mila container di armi alla Russia dalla metà del 2022, il che potrebbe significare 6 milioni di proiettili di artiglieria nordcoreani per le forze russe in Ucraina, ha detto un politico sudcoreano.

RUSSIA

Un gruppo di 97 membri dell’associazione dei medici della Russia ha inviato una richiesta al Comitato investigativo federale per aprire un’indagine penale nei confronti dei colpevoli della

morte del politico dissidente Aleksej Naval’nyj, che “evidentemente è avvenuta in seguito alle carenze dei collaboratori delle autorità carcerarie nell’esecuzione dei propri doveri di cura”.

KAZAKISTAN

Il ministero degli esteri del Kazakistan ha pubblicato le nuove regole di accreditamento dei corrispondenti dei media stranieri, che dovrebbero entrare in vigore il prossimo 3 settembre,

contestate dai giornalisti in patria e all’estero per l’arbitrio che permetterebbe al ministero di sospendere la licenza per disaccordo con i materiali pubblicati, “vecchie pratiche sovietiche”.