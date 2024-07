Le notizie di oggi: l'utilizzo del carbone in Indonesia e nelle Filippine ha raggiunto livelli record. Il governo pakistano intende iniziare una nuova fase di espulsione di rifugiati afghani, mentre i talebani hanno incontrato i funzionari delle Nazioni unite a Doha. La Corea del Nord ha spostato la trasmissione dei propri programmi televisi da un satellite cinese a uno russo. Il presidente cinese Xi Jinping da oggi in visita in Asia centrale.

CAMBOGIA

Dieci attivisti del gruppo ambientalista cambogiano Madre Natura sono stati arrestati perché ritenuti colpevoli di aver cospirato contro il governo e di aver insultato il re ai sensi della legge sulla lesa maestà, ha riferito il fondatore del gruppo, Alejandro Gonzales-Davidson, che ha aggiunto che tre membri sono stati arrestati dopo aver documentato le pratiche di inquinamento del fiume Tonle Sap, a Phnom Penh, nel 2021, mentre le accuse di lesa maestà si riferiscono alla diffusione (interna al gruppo) di vignette politiche.

INDONESIA – FILIPPINE

L’utilizzo del carbone per la produzione di energia elettrica ha raggiunto il livello record del 62% nel 2023 nei due Paesi più popolosi del sud-est asiatico, che in termini percentuali hanno superato anche la Cina. A dirlo è un rapporto pubblicato dal think-tank Ember: nell’analisi si sottolinea che la regione è estremamente vulnerabile al cambiamento climatico e sia l’Indonesia che le Filippine potrebbero aumentare l’utilizzo del solare e dell’eolico per ridurre le emissioni. Tuttavia queste tecnologie necessitano di un migliore supporto politico per attrarre investimenti, hanno commentato gli esperti.

PAKISTAN – AFGHANISTAN

Il governo pakistano ha intenzione di espellere altri 800mila rifugiati afghani dal proprio territorio dopo averne mandati indietro quasi 600mila a novembre dell’anno scorso. Islamabad giustifica tali azioni citando l’aumento degli attacchi terroristici da parte di gruppi armati provenienti dall’Afghanistan. Se non se ne vanno volontariamente, i rifugiati rischiano l’arresto. Nel frattempo, in un incontro a Doha con i talebani, le Nazioni unite hanno espresso preoccupazione per l’esclusione delle ragazze dall’istruzione superiore.

COREA DEL NORD

La Corea del Nord, che utilizzava un satellite cinese per la trasmissione dei propri programmi televisivi, si è spostata su un satellite russo, ha spiegato il ministero dell’Unificazione della Corea del Sud. Anche se al pubblico sudcoreano vietato accedere ai media statali di Pyongyang, le autorità e gli organi di informazione di Seul necessitano del servizio satellitare per monitorare la propaganda e gli annunci del Nord, come quelli riguardo i test missilistici.

CINA - ASIA CENTRALE

Il ministero degli esteri CINESE ha comunicato il programma della visita del presidente Xi Jinping in Kazakistan e Tagikistan, da oggi fino al 6 luglio, periodo in cui prenderà parte al summit dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) ad Astana, che si concentrerà sulle questioni economiche ed energetiche, e anche sui temi di politica internazionale, compresa la situazione della guerra in Ucraina.

RUSSIA

I popoli minori della Siberia e dell’Estremo oriente russo continuano a protestare contro la nuova “febbre dell’oro” che spinge ad aprire nuovi cantieri minerari proprio nei luoghi nativi, provocando reazioni degli abitanti che si radunano con greggi e mandrie attorno ai geologi che studiano il territorio, guidati dagli alkyšy, i capi a cui è affidata la “custodia delle terre”.

IRAQ

Il governo iracheno ha annunciato di aver arrestato tre persone legate al Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK), accusate di aver pianificato una serie di attentati in tutto il Paese, compreso uno contro "l'oleodotto Ceyhan che collega Kirkuk, Erbil e Duhok alla Turchia", ha spiegato un portavoce del ministero dell'Interno di Baghdad. Le autorità irachene, che hanno aumentato le loro attività dopo una visita del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, sostengono che le cellule del PKK attive in Kurdistan stiano cercando di prendere di mira gli interessi commerciali della Turchia. Il PKK ha respinto le accuse e negato il coinvolgimento.