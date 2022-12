Le altre notizie del giorno: 18 bambini morti in Uzbekistan per sciroppo prodotto in India; anche gli Usa reintroducono i test anti-Covid per gli ingressi dalla Cina. Sei utenti ogni dieci su Netflix nel 2022 hanno visto una serie coreana. Consigliere sicurezza armeno: concedendo il corridoio di Lačinsk all'Azerbaigian Mosca vuole costringere l'Armenia e ad unirsi allo “Stato unitario” con Russia e Bielorussia.

CAMBOGIA-THAILANDIA

Almeno 10 persone sono rimaste uccise in un vasto incendio al Grand Diamond City, un hotel-casinò che si trova a Poipet, una città cambogiano al confine con la Thailandia. Secondo la polizia, circa 400 persone si trovavano nell'edificio quando ha preso fuoco. Poipet è un importante valico di frontiera tra i due Paesi ed è una località famosa per i suoi casinò, che molti cittadini thailandesi visitano perché il gioco d'azzardo è illegale in Thailandia.

INDIA-UZBEKISTAN

Il ministero della Sanità dell'Uzbekistan ha denunciato che 18 bambini del Paese sarebbero morti a causa degli effetti collaterali di uno sciroppo per la tosse prodotto da un'azienda farmaceutica indiana, la Marion Biotech Limited con sede a Noida. Le indagini preliminari hanno evidenziato che lo sciroppo in questione contiene glicole etilenico, una sostanza tossica. La notizia giunge a due mesi dall’allarme globale lanciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per altri quattro sciroppi per la tosse prodotti da un’azienda indiana che le autorità del Gambia avevano collegato a 66 decessi causati da insufficienza renale acuta.

CINA

Anche gli Stati Uniti hanno deciso di reintrodurre a partire dal 5 gennaio i test anti-Covid obbligatori per i passeggeri in arrivo dalla Cina, con una misura già adottata da altri Paesi tra cui India, Giappone, Taiwan e Italia. La Cina non fornisce dati sulla diffusione del contagio, ma la società britannica di dati sanitari Airfinity stima che attualmente nel Paese si registrino più di un milione di infezioni e 5.000 decessi al giorno.

COREA DEL SUD

Il 60% degli abbonati di Netflix nel mondo hanno guardato almeno una serie tv coreana sulla piattaforma di streaming quest'anno. “La K-wave è più forte che mai”, ha dichiarato Netflix in un comunicato. Il thriller "All Of Us Are Dead" e la serie "Extraordinary Attorney Woo" sono stati due dei programmi più visti su Netflix nel 2022.

EMIRATI ARABI UNITI

Il governo degli Emirati Arabi Uniti sta spingendo le aziende private ad assumere talenti locali, con l'obiettivo di garantire che gli emiratini costituiscano il 10% della forza lavoro del settore privato entro il 2026. Dal prossimo mese le aziende con più di 50 dipendenti che non riusciranno a coprire il 2% dei posti di lavoro qualificati con emiratini rischieranno di essere multate.

ARMENIA-AZERBAIGIAN-RUSSIA

Il segretario del Consiglio di sicurezza di Erevan, Armen Grigoryan, ha affermato che Mosca vuole costringere l’Armenia a concedere all’Azerbaigian il corridoio di Lačinsk, e ad unirsi allo “Stato unitario” con la Russia e la Bielorussia. Le azioni dei russi sarebbero coordinate con gli azeri, ma “l’Armenia continuerà ad opporsi a questi piani”.

UCRAINA-RUSSIA

Il superiore della Lavra delle Grotte di Kiev, il metropolita Pavel (Lebed) della Chiesa ex-moscovita Upz, ha denunciato con un appello l’intenzione del presidente Zelenskyj di voler confiscare parti del monastero il cui affitto non è stato rinnovato, in particolare la cattedrale della Dormizione, dove secondo l’avviso di sfratto celebrerà l’ultima liturgia il 31 dicembre.