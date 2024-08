di Mathias Hariyadi

Presentando l'imminente arrivo del pontefice l'arcivescovo di Giacarta ha annunciato che il 5 settembre vi sarà una dichiarazione insieme al Grand imam della moschea, nello spirito del documento di Abu Dhabi. Raggiunta la capienza massima di 88mila fedeli per la Messa allo stadio, molti altri la seguiranno in streaming nelle parrocchie. Per agevolare gli spostamenti l'Autorità di Giacarta ha decretato una giornata di smart-working per tutti gli uffici.

Giacarta (AsiaNews) - A pochi giorni ormai dall’arrivo di papa Francesco, atteso a Giacarta nel pomeriggio del 3 settembre, il card. Ignatius Suharyo e il presidente della Conferenza episcopale indonesiana mons. Antonius Subianto Bunjamin, vescovo di Bandung, hanno presentato ieri in una conferenza stampa l’atteso appuntamento. L’arcivescovo di Giacarta ha invitato a guardare alla visita di papa Francesco come al “faro della speranza per promuovere buone relazioni tra i diversi gruppi religiosi”.

Il cardinale ha annunciato che durante l’incontro che si svolgerà il 5 settembre alla moschea Istiqlal - la grande moschea che si affaccia sulla stessa piazza della cattedrale, dove in segno di amicizia sta anche per essere inaugurato un tunnel che unisce i due luoghi di culto - firmerà insieme al Grand imam della moschea Nazaruddin Umar un documento che si ispira alla dichiarazione di Abu Dhabi sulla Fratellanza umana.

“L’incontro interreligioso nella grande moschea - ha detto il card. Suharyo - rifletterà chiaramente l'armonia sociale con il mondo dell’islam, che papa Francesco ha sempre cercato. I musulmani indonesiani sostengono fortemente questa missione. E in occasione della visita hanno anche promosso la pubblicazione di un libro intitolato in latino Salve, Peregrinans Spei, nel quale decine di personalità musulmane rendono omaggio al pontefice”.

Da parte sua il vescovo Subianto ha detto che saranno 88mila i fedeli potranno essere presenti alla Messa che quello stesso giorno si terrà allo stadio: seguiranno la celebrazione dagli spalti e in un’altra area esterna collegata con i maxischermi che papa Francesco visiterà. Molti di più avrebbero voluto essere presenti, ma sono stati invitati a seguire l’evento in streaming nelle parrocchie di Giakarta, non potendo le strutture accogliere un numero superiore di persone. Per agevolare lo spostamento dei fedeli verso lo stadio l’Autorità di Giacarta ha anche decretato per il 5 settembre una giornata di smart-working in tutti gli uffici.

“Con papa Francesco - ha aggiunto il presidente della Conferenza episcopale - concelebreranno circa 800 sacerdoti, i due cardinali indonesiani, 34 vescovi indonesiani, 10 vescovi di altri Paesi dell’Asia e un vescovo australiano, oltre al seguito vaticano. Sono più di 700 i giornalisti indonesiani che copriranno il viaggio del Pontefice e tre di loro saranno anche sull’aereo che porterà il pontefice a Giakarta da Roma”.

“Ringraziamo sinceramente il Governo centrale indonesiano, l'Autorità di Giacarta, la nunziatura e le centinaia di volontari – ha concluso mons. Subianto – per il lavoro che stanno svolgendo affinché la visita di papa Francesco si svolga senza intoppi”.