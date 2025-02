CINA-USA

La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha confermato ieri sera ai giornalisti che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump porrà in vigore da oggi gli annunciati dazi del 10% sulle importazioni delle merci dalla Cina, insieme a quelli del 25% sulle merci provenienti dal Messico e dal Canada. Sulla Cina ha motivato il provvedimento con il “fentanyl illegale che hanno fornito e permesso di distribuire nel nostro Paese e che ha ucciso decine di milioni di americani”. Leavitt ha riferito che i dettagli delle tariffe saranno resi noti oggi.

GAZA-ISRAELE

Hamas ha rilasciato questa mattina tre ostaggi israeliani –Ofer Kalderon e Yarden Bibas (il padre dei due bambini di pochi mesi rapiti il 7 ottobre, che si teme possano essere morti insieme alla madre) a Khan Younis e Keith Siegel a Gaza City– nel quarto scambio di prigionieri previsto dagli accordi per il cessate il fuoco. In giornata Israele dovrebbe liberare 183 detenuti palestinesi. Intanto il padre di Arbel Yehoud, l’israeliana liberate giovedì e costretta a passare tra i miliziani nelle immagini che hanno indignato il mondo, ha lanciato un appello al premier Netanyahu chiedendo di andare avanti con gli accordi e porre fine alla guerra.

THAILANDIA

Un tribunale thailandese ha concesso all'ex primo ministro Thaksin Shinawatra il permesso di lasciare il Paese. Il 75enne miliardario – padre dell’attuale premier Paetongtarn Shinawatra - era stato condannato a otto anni per frode e abuso di potere ed era tornato in Thailandia due anni fa dopo 15 anni di esilio, anche se sei mesi dopo è stato graziato dal re. A dicembre, il primo ministro malese Anwar Ibrahim aveva nominato Thaksin come suo consigliere per la presidenza di turno dell’ASEAN, il blocco regionale del Sud-Est asiatico.

FILIPPINE

Circa 1.500 scuole pubbliche nelle Filippine non hanno accesso alla rete elettricità e 1.000 non hanno i servizi igienici. Lo rivela un rapporto della Seconda Commissione Congressuale sull'Educazione (EDCOM 2). Queste scuole fanno parte delle 9.000 classificate come scuole dell'ultimo miglio, cioè situate in aree remote o colpite da conflitti: sono frquentate complessivamente da 1,6 milioni di studenti. La metà si trova nella Regione autonoma del Bangsamoro nel Mindanao musulmano.

INDIA

Il Tamil Nadu sarebbe stato uno dei primi centri al mondo a sviluppare la tecnologia del ferro già 5300 anni fa. A rivelarlo sono i risultati di una campagna di scavi archeologici condotti ad Adichanallur e Sivakalai, nel distretto di Thoothukudi, da cui emerge che la fusione del ferro nella regione sarebbe avvenuta tra il 2.600 a.C. e il 3.345 a.C., molto prima cioè di quanto si ritenesse.

RUSSIA

Il politico russo in esilio Ilja Jašin ha annunciato che tutte le opposizioni si uniranno il 1° marzo a Berlino in una marcia di protesta, agli slogan di “Russia contro Putin” e “No alla guerra”, che partirà da piazza Potsdam per passare davanti all’ambasciata russa, fino alle Porte di Brandeburgo, guidata insieme a Vladimir Kara-Murza e Julia Naval’naja anche in ricordo del marito Aleksej, morto in lager il 16 febbraio dello scorso anno.

TURCHIA-AZERBAIGIAN-UZBEKISTAN

Si è tenuto ad Ankara il 2° incontro trilaterale tra i ministri degli esteri, dell’economia e dei trasporti di Azerbaigian, Turchia e Uzbekistan, presieduto dal ministro turco Hakan Fidan, concluso con la firma di una dichiarazione per attivare un piano comune d’azione di nuove infrastrutture e investimenti per i rapporti commerciali tra i tre Paesi di area turanica.