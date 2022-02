Dietro il progetto promosso dall’Inpa vi sarebbero gruppi nazionalisti e coloni, fra cui la fondazione Città di Davide. Essa garantirebbe il controllo di una zona in cui sorgono luoghi di culto storici fra cui la basilica del Getsemani. Per i capi cristiani è una “misura brutale” che viola il “carattere sacro” e lo status quo, frutto di “agende politiche e ideologiche”.

Gerusalemme (AsiaNews) - I capi delle Chiese cristiane in Terra Santa esprimono “grave preoccupazione” e “obiezione inequivocabile” contro il piano proposto dalla Israel Nature and Parks Authority (Inpa) che coinvolge l’area del monte degli Ulivi. Il progetto “numero 101-0674788”, definito da molti esperti “senza precedenti”, prevede l’estensione del Jerusalem Walls National Park (risalente agli anni ‘70) fino a inglobare terreni e proprietà cristiane della zona est, sui quali sorgono alcuni dei luoghi di culto e santuari più famosi. “Il monte degli Ulivi - spiega la nota firmata dal custode Francesco Patton, dal patriarca greco-ortodosso Theophilos III e dall’armeno Arch Nourhan Manougian - è uno dei siti più sacri per i cristiani […] visitato ogni anno da milioni di pellegrini”. “Le nostre Chiese - ricordano i leader cristiani - lavorano senza lesinare sforzi per preservare il carattere sacro della montagna e la sua accessibilità”.

Negli ultimi anni “varie entità” hanno cercato di “ridurre al minimo, se non cancellare del tutto” ogni traccia non-ebraica dalla città santa, con l’obiettivo di modificare “lo status quo di questa montagna sacra”. La collaborazione fra Chiese ha fatto naufragare i loro sforzi, da qui la scelta di “portare avanti un piano che mira a dichiarare vaste aree della montagna come parco naturale”. Un progetto presentato da Inpa, aggiungono i capi cristiani, ma che “è avanzato e promosso da entità” il cui solo scopo è “confiscare e nazionalizzare uno dei siti più sacri […] alterandone la sua natura”. Una “misura brutale” che costituisce “un attacco diretto e premeditato ai cristiani di Terra Santa” frutto di una “agenda ideologica”.

Secondo il Times of Israel il piano non priverebbe i cristiani delle loro proprietà, ma concederebbe al governo israeliano autorità sull’area e le terre dei palestinesi, oltre ai siti religiosi che comprendono anche la basilica del Getsemani. Inoltre, dietro il velo dell’ente ambientale si muoverebbero gruppi di coloni e fazioni nazionaliste che operano per rafforzare la presenza ebraica a Gerusalemme est, come sta avvenendo nel quartiere conteso di Sheikh Jarrah. Una espansione parte di una strategia più ampia per circondare la città vecchia e assicurarne il controllo alla componente ebraica, che diventa fonte ulteriore di tensione fra Israele e i vertici delle Chiese in un periodo in cui i rapporti sono già difficoltosi. Di recente i capi cristiani hanno denunciato attacchi di gruppi ebraici radicali col benestare delle autorità.

L’ampliamento (vedi cartina) porterebbe l’inclusione del monte degli Ulivi assieme a parti delle vallate di Kidron e Ben Hinnom. La discussione e l’approvazione presso la municipalità di Gerusalemme era prevista, in un primo momento, per il 10 aprile (domenica delle Palme), poi è stato anticipato al 2 marzo prossimo. Un portavoce Inpa spiega che la denominazione a parco naturale permette di promuovere progetti di conservazione e miglioramento dell’area, grazie anche al sostegno della fondazione Città di Davide (Ir David Foundation) con iniziative di pulizia e rimboschimento. Tuttavia è proprio il coinvolgimento di questa fondazione controversa - e del suo programma “nazionalista” a Gerusalemme est - uno degli elementi di maggiore preoccupazione. Per i suoi membri gli attacchi mirano solo a “mantenere la città in uno stato di abbandono e squallore” per alimentare “la narrativa secondo cui ebrei e arabi non possono beneficiare della sovranità di Israele su tutta Gerusalemme”. Danny Seidemann, profondo conoscitore della città santa e fondatore dell’osservatorio Terrestrial Jerusalem, risponde che le vere motivazioni “non hanno nulla a che fare con la conservazione”, ma sono fondate sui progetti espansionistici dei coloni “insieme a un governo che esegue i loro ordini”.

A conclusione del loro appello, i capi cristiani ricordano che l’Inpa è una “autorità importante” e non va usata per secondi fini o scopi personali. Per questo si rivolge al ministero della Protezione dell’ambiente - dal quale dipende l’ente - chiedendo che “ritiri” il piano e prenda tutte le misure per assicurare che “operi secondo mandato e non per soddisfare agende politiche o ideologiche” che nulla hanno a che vedere “con la sua missione di promuovere e proteggere la natura”.