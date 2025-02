Le notizie di oggi: Vietnam sosterrà rimpatrio emigrati illegali negli Stati Uniti per evitare i dazi. Segretario generale dell'Onu ai musulmani per il Ramadan: 'Costruiamo mondo più giusto e più pacifico'. Pescatori del Kerala scioperano contro le miniere di sabbia al largo. Hacker nordcoreani avrebbero compiuto una rapina da 1,5 miliardi di dollari in bitcoin.

CINA-UNIONE EUROPEA

Mentre il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump infiamma le relazioni con l'Europa e alza ulteriormente i dazi con Pechino, i diplomatici cinesi si stanno muovendo nel Vecchio Continente con un messaggio: “Il vostro migliore amico vi ha abbandonato, sosteniamo insieme l'ordine multilaterale”. A riferirlo è il South China Morning Post che parla di incontri avvenuti nelle ultime settimane a Bruxelles, Dublino, Monaco e Parigi.

VIETNAM

Il Vietnam si è impegnato a sostenere il rimpatrio di alcune decine di immigrati illegali vietnamiti detenuti negli Stati Uniti e a gestire rapidamente nuove richieste di espulsione dopo le minacce statunitensi di dazi commerciali e sanzioni sui visti. Lo ha dichiarato all’agenzia Reuters un avvocato informato sulla questione. La mossa fa parte di una più ampia serie di concessioni che il Paese sta valutando per evitare dazi che potrebbero paralizzare la sua economia, che è la più dipendente dalle esportazioni verso gli Usa tra tutti i principali partner commerciali statunitensi.

ONU-ISLAM

“In questo mese santo abbracciamo la nostra comune umanità per costruire un mondo più giusto e pacifico per tutti”. Lo scrive il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres in un messaggio ai musulmani di tutto il mondo che si apprestano a iniziare il Ramadan. “Sono al fianco di tutti coloro che stanno soffrendo. Da Gaza e dalla sua regione, al Sudan, al Sahel e oltre”, ha aggiunto. Il primo giorno di digiuno del mese sacro sarà sabato 1 o domenica 2 marzo, a seconda dell'avvistamento della luna nuova nelle diverse regioni del mondo.

INDIA

I mercati del pesce sono rimasti chiusi e i pescatori sono scesi in strada ieri per l'“hartal costiero” di 24 ore in tutto il Kerala contro la decisione del governo del governo federale indiano di mettere all'asta cinque lotti al largo della costa dello Stato per l'estrazione di sabbia e altri minerali dal mare. Le organizzazioni di pescatori hanno affermato che queste attività avranno ripercussioni sull'ecosistema marino, in particolare sui prodotti ittici, danneggiando così i mezzi di sostentamento dei lavoratori del settore.

COREA DEL NORD-EMIRATI ARABI UNITI

Lazarus Group, un gruppo di hacker sostenuti dallo Stato nordcoreano, avrebbe messo a segno nei giorni scorsi quella che secondo gli esperti sembrerebbe la più grande rapina finanziaria della storia. A essere colpita è stata Bybit, una società con sede a Dubai, che sostiene di essere la seconda borsa di criptovalute al mondo per volume di affari. L’operazione avrebbe avuto luogo il 21 febbraio e avrebbe portato al furto di 1,5 miliardi di dollari.

RUSSIA

Si stanno completando alla Duma di Mosca le modifiche per la “modernizzazione della legislazione elettorale”, con le norme sulle votazioni elettroniche sia ai seggi che a distanza, e l’iscrizione di tutti i russi all’estero in un unico registro federale, da cui potranno votare solo per i candidati nelle liste partitiche, per giungere entro il 2026 alle “elezioni del mondo russo” a tutte le latitudini.

TURKMENISTAN

La brutale repressione della polizia di Turkmenabat in Turkmenistan nei confronti di un anziano invalido, che chiedeva l’elemosina per strada, ha suscitato molte reazioni negative tra i passanti, in una fase in cui in tutto il Paese le forze dell’ordine stanno compiendo verifiche capillari sui venditori e i mendicanti, con continui eccessi di violenza.