Gerusalemme (AsiaNews) - La popolazione formata da coloni ebraici nei Territori occupati in Cisgiordania ha superato quota mezzo milione, un numero che rappresenta una pietra miliare nella politica di espansione promossa da Israele a scapito dei palestinesi. Tuttavia, per i leader dei movimenti pro-coloni e pro-occupazione il dato sembra essere solo una tappa all’interno di una più ampia politica di ulteriore espansionismo; a favorire una crescita “ancora più rapida” della popolazione vi sarebbe infatti il sostegno del nuovo governo al potere nello Stato ebraico, il più a destra di sempre e ultra-nazionalista della storia del Paese.

Il rapporto, elaborato dal gruppo pro-coloni WestBankJewishPopulationStats.com e basato su statistiche ufficiali, mostra che la popolazione nelle colonie ha toccato quota 502.991 al primo gennaio 2023, con un aumento in 12 mesi del 2,5%. Se si prendono in considerazione gli ultimi cinque anni, il dato relativo alla crescita raggiunge quota 16%. “Abbiamo raggiunto una pietra miliare” afferma Baruch Gordon, direttore del gruppo e residente nell’insediamento ebraico di Beit El. “E - aggiunge - siamo qui per rimanerci”.

Il superamento della quota di mezzo milione giunge in una fase di crescente ampliamento delle colonie voluto in primis dall’esecutivo israeliano, ultra-nazionalista e contrario alla nascita di uno Stato palestinese, che ha posto la questione insediamenti in cima alla lista delle priorità. Il governo si è impegnato a legalizzare anche gli avamposti, contrari al diritto internazionale e che hanno finora goduto di un sostegno tacito, oltre ad approvare la costruzione di nuove case nei territori della Cisgiordania. “Penso che nei prossimi anni e grazie a questo governo - aggiunge Gordon - vi saranno più edifici di quanto non ve ne siano stati negli ultimi 20 anni di governi precedenti”.

Va peraltro ricordato che gli insediamenti sono cresciuti sotto ogni governo israeliano, di qualsiasi ispirazione e bandiera, anche al culmine del processo di pace negli anni ‘90 del secolo scorso. Anche l’ultimo, di breve durata e composto da partiti che sostenevano - almeno in linea di principio - la causa palestinese e la nascita di uno Stato indipendente, hanno continuato a favorire una politica espansionista nei territori. A questo si aggiunge la crescente ondata di violenze che hanno contraddistinto le ultime settimane nella regione, con vittime e attacchi che hanno coinvolto anche i cristiani come avvenuto ieri alla Chiesa della Flagellazione.

La popolazione dei coloni ha continuato a crescere anche sotto l’attuale amministrazione Usa guidata dal democratico Joe Biden, nonostante i ripetuti appelli volti a frenare l’espansionismo alimentato dal tacito sostegno del predecessore repubblicano Donald Trump. Proprio in questi giorni la Casa Bianca ha inviato in missione nella regione il segretario di Stato Usa Antony Blinken, che almeno sulla carta dovrebbe cercare di rilanciare i dialoghi e sostenere la nascita - in realtà sempre più remota - di uno Stato palestinese.

Il dato relativo alla popolazione delle colonie non comprende Gerusalemme est, in linea teorica futura capitale dello Stato palestinese e, oggi, zona in cui vivono oltre 200mila coloni. Sommando la popolazione palestinese della Cisgiordania e di Gerusalemme est si tocca quota 3 milioni circa. “Tutti gli insediamenti sono illegali. Non vi può essere legittimazione per gli insediamenti o per la presenza di coloni nei territori palestinesi” ha dichiarato Nabil Abu Rudeineh, portavoce del presidente palestinese Mahmoud Abbas. “L’aumento del numero di coloni - aggiunge - è il risultato di politiche del governo israeliano che non credono nella soluzione a due Stati”.