di Melani Manel Perera

L'arcivescovo a un incontro in favore dei senza fissa dimora. La Negombo United Peoples Organization ha consegnato un documento in cui chiede l'aiuto della Chiesa per circa 2mila persone che non hanno più una casa. Il porporato ha criticato la nuova bozza di Costituzione presentata dal governo.

Colombo (Asia News) - "Quando c'è la possibilità di ottenere fondi dai Paesi stranieri e di costruire almeno piccole case unifamiliari da dare ai più poveri, le autorità costruiscono autostrade che possono portare milioni nelle loro tasche come commissione. Ecco perché i poveri dovrebbero usare i loro preziosi voti per non scegliere queste persone. Altrimenti, il nostro Paese andrà sempre più nel baratro.”

Lo ha detto ieri l'arcivescovo di Colombo, il cardinale Malcolm Ranjith, ospite d'onore di una conferenza organizzata dalla Negombo United Peoples Organization al Rukmani Devi Theater di Negombo. L’incontro, intitolato, "Dove sistemeremo la nostra tenda per cenare?", ha visto la partecipazione di oltre 500 persone senza fissa dimora dell’area di Negombo.

La Negombo Peoples United Organization ha consegnato al cardinale Ranjith un "memorandum pubblico" con 7 richieste chiedendo l'aiuto dell'arcivescovo a risolvere la crisi abitativa dei suoi membri. "Il numero di persone senzatetto della nostra organizzazione è di circa 2mila. Senza una casa permanente, quanto è dura e limitata questa vita?", si legge nel documento.

Il memorandum afferma inoltre che da quasi 40 anni i cittadini senza fissa dimora che vivono nella città di Negombo stanno affrontando molti problemi sociali e che, dopo un enorme sforzo, sono stati assegnati solo 64 schemi abitativi.

Pensando all'intera comunità di persone senza fissa dimora dello Sri Lanka, la Negombo Peoples United Organization ha indicato come prima richiesta quella di garantire il diritto alla casa come "diritto fondamentale nella Costituzione".

Tuttavia, commentando la bozza di Costituzione presentata dal governo, il cardinale Ranjith ha affermato: “Se la Costituzione in quella bozza, che è stata fatta senza chiedere l'opinione di nessuno, verrà attuata, sarà una vergogna per il Paese”. La proposta del governo, ha continuato il porporato, "non ha alcun tipo di decenza. Questa costituzione non risolverà i problemi del Paese. È stato suggerito di rafforzare ulteriormente la presidenza e di ridurre i diritti umani”.