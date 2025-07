di Melani Manel Perera

Inaugurato un percorso universitario ad hoc in collaborazione con lo Swami Vivekanda Cultural Centre. A gennaio era stato già lanciato il primo corso a distanza di apprendimento della lingua franca indiana. L'Alto Commissario di Delhi per lo Sri Lanka: "Ponte di comprensione e comunicazione tra i nostri Paesi".

Colombo (AsiaNews) - In un passo significativo verso il rafforzamento dei legami educativi e culturali tra India e Sri Lanka, la General Sir John Kotelawala Defence University (KDU) ha lanciato un programma di apprendimento della lingua hindi in collaborazione con lo Swami Vivekananda Cultural Centre, il braccio culturale dell’Alta Commissione dell’India a Colombo.

Nel suo discorso inaugurale, l’Alto Commissario Santosh Jha, ha sottolineato l’importanza culturale e diplomatica della lingua come strumento per costruire ponti di comprensione e cooperazione tra le nazioni. Ha evidenziato che l’hindi, parlato da oltre 600 milioni di persone nel mondo, offre agli studenti una preziosa finestra sulla ricca letteratura, i media, la filosofia e le opportunità professionali dell’India.

Da parte sua il rettore Dammika Kumara ha espresso l’impegno della KDU a fornire un ambiente educativo olistico che promuova la competenza multilingue e la consapevolezza interculturale. “Il nuovo programma di hindi sarà offerto come corso opzionale per gli studenti universitari e sarà aperto sia agli studiosi militari che civili. È progettato per fornire competenze linguistiche di base, informazioni sul contesto culturale e applicazioni pratiche attraverso un curriculum erogato da istruttori qualificati provenienti dall’India”, si legge in un comunicato stampa. La nota ricorda anche che nel gennaio 2025 lo Swami Vivekananda Cultural Centre e la Open University dello Sri Lanka avevano già lanciato il primo corso a distanza di lingua hindi mai realizzato.