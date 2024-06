Le notizie di oggi: il Consiglio di sicurezza Onu vota la risoluzione per il cessare il fuoco a Gaza. Taipei ha arrestato un cittadino cinese per “ingresso illegale” via mare. La popolazione indonesiana fa registrare la maggior ingestione di microplastiche fra 109 Paesi al mondo. Caccia all’uomo dei soldati indiani nel Kashmir dopo un attacco a un bus di pellegrini. Tokyo vuole rafforzare la collaborazione economica con i Paesi dell’Asia centrale.

IRAN

Un cristiano iraniano, convertito dall’islam e in carcere da mesi, è stato condannato a cinque anni di prigione per aver agito “contro la sicurezza nazionale” comunicando con “organizzazioni ‘sioniste’ cristiane”. Il 37enne Esmaeil Narimanpour era già stato costretto a corsi di “rieducazione” religiosa. Egli è parte di un gruppo di 50 persone incarcerate dalle autorità durante le feste a Natale.

ISRAELE - PALESTINA - ONU

Il Consiglio di sicurezza Onu ha approvato la bozza di risoluzione Usa che sostiene il piano di cessate il fuoco a Gaza annunciato da Joe Biden, e invita Hamas ad accettarlo. Il testo esorta “entrambe le parti” ad attuarne i termini “senza indugio e senza condizioni”. Parere positivo dei miliziani nella Striscia. La bozza è stata approvata con 14 voti a favore e l’astensione della Russia.

TAIWAN - CINA

Taiwan ha arrestato per “ingresso illegale” un cittadino cinese che ha navigato a bordo di un motoscafo sino alla foce di un fiume che conduce alla capitale, in una fase di profonde tensioni. La guardia costiera aveva avvistato una imbarcazione sospetta 11 km al largo della costa di Tamsui, nel nord, che si è poi scontrata con altre navi in un terminal traghetti. Dalle prime informazioni sarebbe un ex capitano che voleva “testare” le difese di Taipei.

COREA

L’esercito sud-coreano ha sparato colpi di avvertimento dopo che alcuni soldati del Nord hanno attraversato brevemente il confine. Il fatto è avvenuto nel fine settimana, ma solo in queste ore è stato resto noto da funzionari di Seoul. Verso le 12.30 del 9 giugno una pattuglia ha superato la linea di demarcazione militare nella zona smilitarizzata (Dmz) che separa le due Coree, ma la violazione non sarebbe intenzionale perché l’area boscosa aveva “oscurato” i segni di confine.

MALAYSIA - INDONESIA - FILIPPINE

Le popolazioni del Sud-est asiatico come Malaysia, Indonesia e Filippine ingeriscono il maggior numero di microplastiche tra 109 Paesi. Lo rivela la Cornell University, secondo cui gli indonesiani ne assumono il quantitativo maggiore con 15 g al mese (tre carte di credito), provenienti da fonti acquatiche come pesce e frutti di mare. Un aumento di 59 volte dal 1990 al 2018.

INDIA

I soldati hanno lanciato una caccia all’uomo nelle aree del Kashmir sotto il controllo indiano, a un giorno di distanza dall’uccisione di nove pellegrini indù in visita ad un tempio, in uno degli attacchi più sanguinosi contro i civili nell’area. Gli assalitori hanno sparato all’autobus, causando anche la morte di un bambino. Il mezzo ha finito la corsa in un burrone, causando decine di feriti.

RUSSIA

Come informano gli attivisti di Memorial, dall’inizio di giugno la polizia di Mosca e di varie regioni della Russia ha intrapreso azioni più decise e “tecnologiche” contro i migranti, arrestando centinaia di essi che stavano cercando di regolarizzare il proprio stato. Per rintracciarli hanno utilizzato il programma di riconoscimento facciale Sfera con le videocamere nelle metropolitane.

GIAPPONE - KAZAKHSTAN

Secondo le informazioni diffuse da Orda.kz, il primo ministro del Giappone Fumio Kishida ha intenzione di visitare il Kazakistan e prendere parte per la prima volta al summit congiunto con i capi di Stato dei Paesi dell’Asia centrale a inizio agosto. L’obiettivo è di valutare le prospettive di cooperazione economica, una mossa giudicata dai commentatori “una sfida alla Cina”.