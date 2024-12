Le notizie del giorno: il sito dell'Università di Tokyo diventa innaccessibili agli studenti cinesi a causa della censura. Pessime previsioni per l'economia del Myanmar, arrivato a quasi il quarto anno di guerra. Accusato in Pakistan l'ex capo dei servizi segreti per il sostegno a Imran Khan. In Tagikistan 48 casi di traffico di essere umani nel 2024.

COREA DEL SUD

La polizia ha fatto irruzione e perquisito l’ufficio di Yoon Suk-yeol (che non era presente) per condurre ulteriori indagini sulla proclamazione della legge marziale il 3 dicembre, mentre l’ex ministro della Difesa, Kim Yong-hyun, stretto confidente di Yoon ora in detenzione, ha tentato il suicidio, hanno riferito i funzionari locali. A Yoon è stato vietato di lasciare il Paese, ma non è stato fermato né interrogato. Per la prima volta la Corea del Nord ha commentato l’imposizione della legge marziale, definendola un tentativo di ricreare una “dittatura fascista”.

GIAPPONE – CINA

Pare che un hacker abbia inserito nel codice sorgente del sito dell’Università di Tokyo le parole “sei quattro Tienanmen” per fare in modo che la pagina venisse censurata in Cina. Le autorità giapponesi stanno indagando sull’accaduto, ma, si presume che lo scopo fosse impedire le iscrizioni di nuovi studenti cinesi in Giappone. I caratteri, ora rimossi, erano presenti nella pagina di accesso in lingua inglese e nella sezione con le informazioni sulle ammissioni.

MYANMAR

Secondo le previsioni della Banca centrale, l’economia del Myanmar, in cui da quasi quattro anni si combatte una guerra civile, subirà un'ulteriore contrazione nel 2025, a causa soprattutto dell’emigrazione di molti giovani, che hanno abbandonato il Paese in seguito all’imposizione della coscrizione obbligatoria da parte dell’esercito. Il PIL sarà quindi dell’11% inferiore rispetto al 2019 mentre l’inflazione dovrebbe restare intorno al 26%.

FILIPPINE

La vicepresidente delle Filippine Sara Duterte oggi non è stata interrogata sulle minacce di assassinio al presidente Ferdinand Marcos Jr., perché non si è presentata, ma ha inviato una lettera in cui nega le accuse.

PAKISTAN

L'esercito pakistano ha accusato il tenente generale Faiz Hamid di "essere coinvolto in attività politiche", ritenendolo collaboratore dell’ex primo ministro Imran Khan nel destabilizzare la nazione. Hamid, nel 2019 nominato capo dei famigerati servizi segreti pakistani, l’Inter-Services Intelligence (ISI) proprio da Imran Khan, è stato arrestato ad agosto dello scorso anno ed è indagato ai sensi del Pakistan Army Act. È la prima volta che un ex capo dei servizi segreti sarà giudicato da una corte marziale.

SIRIA

Mentre i rifugiati siriani tentano di tornare al loro Paese, gli Stati Uniti hanno esortato il gruppo Hayat Tahrir al-Sham (il Comitato per la liberazione del Levante) a formare un governo ad interim inclusivo (che secondo il capo di governo provvisorio Mohammed al-Nashir resterà in carica fino a marzo 2025, almeno) e non hanno chiarito se rimuoveranno l’organizzazione dalla lista dei gruppi terroristici. Israele ha dichiarato di aver colpito la maggior parte degli arsenali di armi strategiche della Siria nelle ultime 48 ore.

TAGIKISTAN

L’amministrazione per la lotta contro la criminalità organizzata del Tagikistan ha reso noto che nei primi 9 mesi del 2024 si sono verificati 48 casi di traffico di esseri umani, in aumento nei confronti degli anni precedenti, di cui 27 riguardano lo sfruttamento per il lavoro, e 21 per le attività sessuali, per lo più legati ai movimenti migratori e alle offerte truffaldine per essi.

RUSSIA

Un nutrito gruppo di artisti e musicisti russi ha creato una fondazione a nome di Pavel Kušnir, il giovane pianista russo morto a luglio 2024 nel lager siberiano di Birobidžan, dopo essere stato arrestato per aver diffuso dei video contro la guerra tramite You Tube. Lo scopo del fondo è il sostegno ai giovani musicisti ucraini, e ai russi “sfuggiti ai regimi dittatoriali” della Russia e della Bielorussia, organizzando concerti tra cui il primo in Israele, il 25 dicembre.