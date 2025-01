Le notizie del giorno: l'India ha condotto con successo una complicata operazione di ancoraggio tra satelliti. In Bangladesh Khaleda Zia è stata assolta da altre accuse di corruzione e probabilmente si presenterà alle elezioni. L'isola di Phuket in Thailandia è sommersa dai rifiuti. Evacuazioni per l'attività dei vulcani in Indonesia.

GAZA – ISRAELE

Il cessate il fuoco tra Hamas e Israele entrerà in vigore domenica 19 gennaio se stamattina otterrà l’approvazione da parte del governo israeliano. A dare l’annuncio sono stati ieri i capi di governo di Qatar e Stati Uniti, il premier Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman al-Thani e il presidente Joe Biden. Secondo Al Jazeera, l’esercito israeliano ha continuato a bombardare la Striscia di Gaza nelle ultime ore uccidendo almeno 40 persone.

INDIA

L’agenzia spaziale indiana, Isro, ha condotto con successo l’attracco di due satelliti in orbita, un’operazione fondamentale per missioni spaziali più ambiziose, come la costruzione di una stazione indiana. La missione, chiamata SpaDeX, era stata lanciata il 30 dicembre e l’attracco era stato più volte riprogrammato. Solo Russia, Cina e Stati Uniti erano finora riusciti a compiere l’operazione senza intoppi.

BANGLADESH

La Commissione per la riforma costituzionale del Bangladesh ha proposto di eliminar i termini “laicità”, “socialismo” e “nazionalismo” per sostituirli con “uguaglianza”, “dignità umana”, “giustizia sociale” e “pluralismo” per riflettere la aspirazioni della popolazione dopo le proteste che l’hanno scorso hanno portato alla caduta del governo di Sheikh Hasina. Le proposte verranno discusse con i partiti politici il mese prossimo. Nel frattempo, Khaleda Zia, storica rivale di Sheikh Hasina e leader del Partito nazionalista del Bangladesh, è stata assolta dalla Corte suprema in un altro caso di corruzione (dopo quello a novembre in cui era sempre stata dichiarata innocente) risalente al 2008 e con ogni probabilità si presenterà alle prossime elezioni.

COREA DEL SUD

Il presidente Yoon Suk-yeol, agli arresti da ieri, non ha intenzione di prendere parte al secondo giorno di interrogatorio, ha annunciato questa mattina il suo avvocato. Entro domani le autorità che stanno indagando sul caso (diverso dalla messa in stato di accusa di cui si sta occupando la Corte costituzionale) dovranno decidere se rilasciare Yoon o emettere un mandato d’accusa formale per un massimo di 20 giorni. Il governatore della Banca centrale ha dichiarato che è necessario riportare la stabilità nel processo politico per evitare ulteriori perdite economiche.

THAILANDIA

Ogni giorno a Phuket si raccolgono 1.000 tonnellate di rifiuti a causa della presenza massiccia di turisti, e la discarica in cui vengono depositati si è ampliata al punto da infastidire i residenti locali. Secondo i dati governativi, dei 35,5 milioni di arrivi stranieri registrati nel 2024, circa 13 milioni erano diretti all'isola. Entro la fine del 2025, l'isola potrebbe produrre fino a 1.400 tonnellate di rifiuti al giorno, rendendo impraticabile anche la sua unica discarica.

INDONESIA

Le autorità indonesiane hanno iniziato a evacuare 3mila residenti nei pressi del vulcano Monte Ibu sull'isola orientale di Halmahera, dopo che questa settimana un'eruzione ha sollevato nel cielo una densa nube di cenere grigia arrivata all'altezza di quattro chilometri. Le evacuazioni sono iniziate nella tarda serata di ieri, ha detto il portavoce dell'agenzia nazionale per la mitigazione dei disastri.