Il ministero dell'Istruzione della Corea del Sud ha annunciato un piano per dotare ogni alunno di strumenti digitali che si adattano ai livelli di apprendimento per studiare meglio la matematica, l'inglese e le tecnologie dell'informazione. Dopo la prima sperimentazione verrà deciso se estendere il progetto anche ad altre materie.

Seoul (AsiaNews/Agenzie) – Il governo sudcoreano intende introdurre nelle scuole libri di testo digitali basati sull’intelligenza artificiale e personalizzati sui livelli di apprendimento degli studenti. Il piano - presentato oggi dal ministero dell’Istruzione - prevede l’adozione di questi strumenti nel 2025 a partire dagli studenti del terzo e del quarto anno delle scuole elementari e dalle prime classi delle scuole medie e superiori con l'obiettivo di estendere l'uso a tutte le classi entro il 2027.

Le tecnologie del metaverso, dell'intelligenza artificiale o della realtà aumentata saranno alla base dei libri di testo digitali previsti per i corsi di matematica, inglese e tecnologie dell’informazione. Una volta completati, gli strumenti digitali per lo studio della matematica forniranno un tutoraggio guidato dall'intelligenza artificiale per aiutare gli studenti ad affrontare i problemi più difficili. Quelli di inglese utilizzeranno la tecnologia di riconoscimento vocale per aiutare gli esercizi di ascolto e conversazione.

Entro maggio il ministero deciderà anche se espandere il progetto dei libri di testo digitali per coprire anche altre materie. Il piano prevede anche la formazione di 1.500 insegnanti specializzati nell'istruzione basata su strumenti digitali.