di Mathias Hariyadi

Jakarta (AsiaNews) - Nei giorni scorsi la Profesional Usahawan Katolik Keuskupan Agung Jakarta (Pukat Kaj), la comunità di professionisti e imprenditori dell’arcidiocesi della capitale, ha tenuto un concerto intitolato “La magia del Natale” i cui proventi saranno utilizzati per aiutare la popolazione indigena Asmat della diocesi di Agats, provincia di Papua meridionale . Da almeno 10 anni è l’arcidiocesi di Jakarta, anche attraverso il proprio comitato umanitario (Panitia Peduli Keuskupan Agats, Ppka) a investire nello sviluppo della regione.

Agats si trova in una zona remota ricca di foreste: per raggiungerla ci vogliono dalle 5 alle 9 ore di viaggio in motoscafo attraverso grandi fiumi infestati dai coccodrilli. A causa della mancanza di servizi sanitari di base e di insegnanti qualificati, la mortalità infantile è molto alta e l’istruzione quasi inesistente: spesso gli adolescenti non sanno leggere, scrivere, o far di conto, perché fin da piccoli vengono mandati dai genitori a raccogliere cibo nella foresta.

È in questo contesto che si inseriscono gli aiuti allo sviluppo dell’arcidiocesi di Jakarta, sia a livello finanziario che attraverso la formazione della popolazione Asmat. Da oltre un decennio la Ppka invia i giovani Asmat a Giava affinché, dopo l’ottenimento del diploma, tornino ad Agats in qualità di insegnanti. Almeno 36 persone hanno finora fatto questo percorso.

“Siamo molto grati per l'enorme generosità dell'arcidiocesi di Jakarta che, attraverso la Pukat Kaj e la Ppka, ha sempre fornito fondi speciali alla congregazione Asmat nel campo dell'istruzione, creando borse di studio per i giovani, elargendo fondi per l'educazione dei nostri seminaristi, e attraverso l'assistenza tecnica e i centri locali di formazione professionale", ha affermato il vescovo di Agats, mons. Aloysius Murwito, frate francescano a capo della diocesi dal 2002. "Pukat Kaj è il nostro angelo perché le nostre opere pastorali possono funzionare grazie ai loro aiuti”.

Al concerto di Natale, tenutosi il 10 dicembre, si è esibita la Twilite Orchestra insieme ad alcuni cantanti, tra cui Ary Kirana, Regina Handoko, Jordan Basa. “Abbiamo cominciato a preparare questo spettacolo 8 mesi fa”, ha spiegato ad AsiaNews Aloysius Setyo Handoyo Singgih della Pukat Kaj. “Il ricavato sarà interamente versato alla diocesi di Agats”.

La reggenza di Asmat, dove si trova Agats, è stata fondata nel 1938 come avamposto olandese. Ogni anno in città viene organizzato l’Asmat Festival, un’iniziativa culturale che gode di fama internazionale, durante la quale visitatori da tutto il mondo possono ammirare le opere di legno intagliato degli indigeni locali.